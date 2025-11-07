「香港繽紛冬日巡禮」締造亞洲最閃耀冬旅勝地 八大地標首度聯動 聖誕光影盛宴點亮中環









HONG KONG, Nov. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 踏入年末，香港將以其獨特的城市魅力與濃厚的節日氛圍，再度化身爲亞洲最具吸引力的冬日旅遊熱點，繽紛多彩的慶典活動陸續登場，令全城洋溢無與倫比的璀璨魅力。其中最具代表性的年度冬季盛典「香港繽紛冬日巡禮」將於2025年11月14日至2026年1月4日，隆重登陸香港心臟地帶——中環。



中環變身大型冬日小鎮 (2025年11月14日至2026年1月4日)

「冬日小鎮·中環」帶來一系列驚喜鉅獻：中環八幢地標首度聯手呈獻沉浸式「光影匯·中環」；20米高戶外聖誕樹將矗立在精心打造的童趣「聖誕天地」；毗鄰更有浪漫「星光長廊」及置地廣塲中庭特別打造的歷年最大型聖誕互動裝置 「 Noëlia at LANDMARK 」 ，延伸聖誕濃厚歡樂氣氛，連串非凡體驗交織出流光溢彩的視覺交響，點亮中環夜空。

旅發局主席林建岳博士表示：「今年的『香港繽紛冬日巡禮』以嶄新模式舉辦，亦是陣容最鼎盛、活動元素最豐富的一年，務求營造全城濃厚節慶氛圍，鞏固香港作為亞洲冬日首選旅遊目的地的地位。我們十分高興能夠與置地公司攜手合作，將整個中環化身冬日小鎮，再加上全新光影匯，必定將中環打造成全新節慶熱點。我們亦感謝業界廣泛支持，包括香港零售管理協會、優質旅遊服務協會、多個旅遊熱點及商場等攜手參與，推出一系列餐飲、購物優惠和節慶活動，不但豐富市民旅客的體驗，亦務求推動節日經濟。」

中環皇后像廣場花園化身聖誕天地 巨型聖誕樹閃亮登場

(2025年11月14日至2026年1月4日)





自11月14日起，中環皇后像廣場花園將化身成「聖誕天地」，帶來宛如走進童話故事的夢幻體驗。整個聖誕天地遍布飛船、小木偶及小火車等充滿童趣的多彩經典玩具。臨近聖誕節時，現場更會上演聖誕頌歌表演，屆時聖誕老人亦會驚喜現身，送上佳節祝福。由12間小木屋組成的聖誕市集更會緊接於11月28日登場，帶來豐富多樣的節日主題餐飲、應節精品和節日限定工作坊讓市民旅客體驗，歡度冬日歡樂時光。

聖誕天地的閃亮焦點還有20米高巨型戶外聖誕樹，相當於六層樓高的壯觀規模令人嘆為觀止。遠看像一份巨型聖誕禮物身披閃耀絲帶，遍灑耀眼光芒。與此同時，連接聖誕天地的遮打道將化身成浪漫「星光長廊」，完美延續夢幻氛圍。遮打道沿途逾30棵樹木將懸掛璀璨的閃爍燈飾，於街道上營造出夢幻的節日氛圍。

除了行人天橋的閃爍燈飾外，遮打大廈入口上空亦將懸掛精緻的聖誕樹燈飾，成為矚目的節慶亮點。每日晚上五點，燈光將點亮遮打道，呈現絢麗迷人的戶外聖誕景色。漫步於金光璀璨的燈海，遊人可抵達置地廣塲中庭的「Noëlia at LANDMARK」。此佔地 30 米、高達11 米的燈塔大型聖誕互動裝置，設有多個獨特打卡熱點，更展出全港最大型12 X 12米祈願湖。

中環八大地標首度化身巨型光影畫布 合演沉浸式夢幻「光影匯·中環」

(2025年11月28日至2026年1月4日)

今年「香港繽紛冬日巡禮」的另一矚目焦點，還有首度登場的沉浸式「 光影匯 ·中環 」 。11月28日起，環繞聖誕天地的中環八大地標建築*將破天荒化身巨型光影畫布，結合3D投影技術、燈光效果及節日樂韻，上演一場震撼視聽的感官盛宴。從聖誕天地的視角仰望，可見栩栩如生、多變立體的馴鹿、天使、雪人和禮物等節慶圖案，部分影像更會於標誌性歷史建築與現代摩天大樓之間閃現，仿如在聖誕天地的樹木上生動跳躍穿梭，伴隨歡樂的聖誕樂章節拍變換主題，為旅客帶來耳目一新的觀賞體驗，展現香港夜間的獨特魅力。

*八大地標建築包括：中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈

精選全城冬日限定節日優惠

為讓旅客享受到盡善盡美的冬日假期，旅發局聯同業界於12月起推出「繽紛冬日賞」推廣活動，涵蓋餐飲、購物、景點及交通逾300項為市民及旅客而設的精選優惠，展現香港節日魅力。旅發局並特設一站式平台讓旅客搜尋心水之選。

香港已準備好完美冬日假期的必備元素，多個購物商場、酒店、主題樂園及特色景點將陸續換上燦爛燈飾，並舉辦各式節慶活動，為旅客打造畢生難忘的節日體驗。而除夕倒數煙花滙演亦將作為「香港繽紛冬日巡禮」的其中一大盛事，壓軸登場。立刻開始計劃行程，全情投入亞洲最閃耀冬旅勝地的獨特魅力。

詳細「香港繽紛冬日巡禮」資料，可參閱旅發局Discover Hong Kong 一站式旅遊資訊平台: http://www.discoverhongkong.com/winterfest/tc

1) 聖誕天地 內容 呈獻20米高、相當於六層樓高的巨型戶外聖誕樹，佈滿童趣玩具飛船、小木偶、小火車等，以及聖誕市集 開放日期



2025年11月14日至2026年1月4日 聖誕市集 (聖誕小屋及工作坊)

2025年11月28日至2026年1月4日 開放時間 2025年11 月 14日

• 晚上8時正至晚上11時30分



2025年11月15日至2025年12月21日

• 星期一至五：下午4時正至晚上11時30分

• 星期六及星期日：上午11時正至晚上11時30分



2025年12月22日至2026年1月4 日#

• 星期一至日：上午11時正至晚上11時30分# 2025年12 月24日及 25日延長開放時間至凌晨1時正

（當晚或因現場實施人流管制措施令公眾未能進入，敬請留意。） 聖誕市集 (聖誕小屋及工作坊)

星期四至五：下午4時至晚上8時

星期六、日及公眾假期：中午12時 至 晚上10時

# 2025年12 月24日及 25日延長開放時間至凌晨1時正 地點 中環皇后像廣場花園（南、北） 聖誕市集 (聖誕小屋及工作坊)

中環皇后像廣場花園（南）



*節慶期間，現場可能會實施人流管制，請留意及遵從在場警員及工作人員的指示





2) 星光長廊 內容 中環遮打道及置地廣塲中庭燈飾裝置 舉行日期 2025年11月下旬至2026年1月 地點 置地廣塲中庭及中環遮打道一帶





3) 光影匯·中環 舉行日期 2025 年 11 月 28 日至 2026 年 1 月 4 日 舉行時間



晚上7時30分至晚上10時30分



備註：

• 每30分鐘循環演出 建議觀賞位置 中環皇后像廣場花園（南） 參與大廈 • 中國銀行大廈

• 中銀大廈

• 終審法院大樓

• 香港大會堂高座

• 香港會所大廈

• 滙豐總行大廈

• 太子大廈

• 渣打銀行大廈





