Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 au 7 novembre 2025

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 07 novembre 2025.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 novembre au 7 novembre 2025

 

 

Nom de l'émetteur 		 

 

Code Identifiant de l'émetteur 		 

Jour de la transaction 		 

Code identifiant de l'instrument financier 		 

Volume total journalier (en nombre d'actions) 		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions  

 

Marché
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 03/11/2025 FR0000125338 135 000 130,6607 Gré à gré
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 04/11/2025 FR0000125338 135 000 127,9598 Gré à gré
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 05/11/2025 FR0000125338 135 000 128,7528 Gré à gré

