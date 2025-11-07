Présentation poster sur OSE-Cytomask®, une technologie innovante de

« Cis-Démasquage » des cytokines visant à augmenter

l’indice thérapeutique des immunocytokines



Nantes, le 7 novembre 2025, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des immunothérapies contre le cancer et les maladies auto-immunes, présente un poster sur sa technologie innovante de Cis-démasquage1 des cytokines, OSE-Cytomask®, lors du congrès annuel 2025 du SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) qui s’est tenu à National Harbor, Maryland, du 5 au 9 novembre.

La plateforme OSE-Cytomask® est une technologie propriétaire de liaison innovante, non clivable, conçue pour créer une nouvelle classe de traitements à base de cytokines à activité régulée et ciblée. Elle permet une activation précise des cytokines sur une population spécifiques de cellules T, améliorant ainsi l’indice thérapeutique des immunocytokines. Cette technologie innovante répond au besoin actuel non satisfait dans le domaine des traitements par immunocytokines, en permettant une administration sûre et ciblée des cytokines aux populations de cellules T spécifiques aux tumeurs.

Le poster présenté montre la capacité d’OSE-Cytomask® à maintenir les cytokines inactives jusqu’à ce qu’elles atteignent les cellules immunitaires appropriées, en particulier celles exprimant PD-1. Cette activation ciblée permet d’éviter une stimulation indésirable dans les tissus sains et de réduire les effets secondaires. Contrairement à d’autres systèmes qui dépendent d’agents biologiques externes pour activer les cytokines, OSE-Cytomask® fonctionne indépendamment de l’environnement tumoral, offrant ainsi une meilleure stabilité et une plus grande adaptabilité.

Aurore Morello, Directrice de la Recherche et des Programmes de R&D d’OSE Immunotherapeutics, commente : “ Nous sommes très heureux d’avoir présenté notre nouvelle technologie, OSE-Cytomask®, lors de cette conférence scientifique de premier plan. Cette technologie hautement innovante promet de libérer tout le potentiel des cytokines en oncologie en augmentant considérablement l’index thérapeutique de cette classe de médicaments. Grâce à une activation ciblée, elle permet d’éviter la stimulation indésirable des tissus sains et améliore la sécurité par rapport aux traitements conventionnels à base de cytokines.

Nous avons testé avec succès cette technologie avec plusieurs anticorps et cytokines, notamment IL-15, IL-2 et IL-10. En permettant une activation immunitaire précise, optimisée par le ciblage de PD-1, la technologie OSE-Cytomask® pourrait renforcer les traitements existants et conduire à des immunothérapies plus sûres et plus efficaces pour les patients atteints de tumeurs solides difficiles à traiter ».

Les immunocytokines représentent une nouvelle approche pour aider le système immunitaire à combattre le cancer, en envoyant des protéines spécifiques (appelées interleukines) directement vers les tumeurs. Lorsqu’elles sont combinées à des anticorps anti-PD-1, ces protéines peuvent activer les bonnes cellules immunitaires, mais il arrive qu’elles stimulent aussi les mauvaises, ce qui peut entraîner des effets secondaires et réduire leur efficacité.

Pour répondre à ce défi, OSE Immunotherapeutics a développé la plateforme OSE-Cytomask®, qui repose sur une conception innovante permettant de maintenir la protéine inactive jusqu’à ce qu’elle atteigne la tumeur. Cette approche permet une action ciblée, uniquement là où elle est nécessaire, rendant le traitement plus sûr et plus efficace.

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext.

Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com

Suivez-nous sur Linkedln.





Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à», «anticiper», «croire», «planifier» ou «estimer» et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document d’Enregistrement Universel d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 30 avril 2025, incluant le rapport financier annuel 2024, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics. OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

1 Cis-Démasquage : Les anticorps bispécifiques (*) ont la capacité de cibler les cellules soit en mode Cis (sur la même cellule), soit en orientation de liaison Trans (entre deux cellules différentes). La technologie bispécifique de Cis-Démasquage cible deux antigènes exprimés sur la même cellule, avec une modalité masquée (par exemple, une cytokine), permettant ainsi l'activation conditionnelle de la cytokine sur les types de cellules immunitaires souhaitées après la liaison de l'anticorps.

(*) Segués A. et al. International Review of Cell and Molecular Biology 2022.

