GAUMONT : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions du capital social au 31 octobre 2025

GAUMONT

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions du capital social

prévues par l'article L. 233-8-II du code de commerce

et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Date Nombre d'actions Nombre de droits de vote théoriques Nombre de droits de vote exerçables 31/10/2025 3 119 923 5 898 023 5 893 174

Le 7 novembre 2025

Gaumont est une société cotée sur Euronext Paris – Eurolist Compartiment B – Code ISIN FR0000034894

