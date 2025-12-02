GAUMONT : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions du capital social au 30 novembre 2025

GAUMONT
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions du capital social
prévues par l'article L. 233-8-II du code de commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
|Date
|Nombre d'actions
|Nombre de droits de vote théoriques
|Nombre de droits de vote exerçables
|30/11/2025
|3 119 923
|5 898 094
|5 893 245
Le 2 décembre 2025
Gaumont est une société cotée sur Euronext Paris – Eurolist Compartiment B – Code ISIN FR0000034894
