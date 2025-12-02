GAUMONT : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions du capital social au 30 novembre 2025

 | Source: GAUMONT GAUMONT

GAUMONT

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions du capital social
prévues par l'article L. 233-8-II du code de commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

DateNombre d'actionsNombre de droits de vote théoriquesNombre de droits de vote exerçables
30/11/20253 119 9235 898 0945 893 245

Le 2 décembre 2025

Gaumont est une société cotée sur Euronext Paris – Eurolist Compartiment B – Code ISIN FR0000034894
www.gaumont.com

Attachment


Attachments

version pdf

Recommended Reading