Datavault AI Bermitra dengan Rodney’s Comedy Club untuk Menghadirkan Inovasi Digital ke Dunia Hiburan Langsung melalui Pendaftaran Hak Cipta Lelucon Langsung dan Indeks Tawa Pertama di Industri

PHILADELPHIA, Nov. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN – Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), pemimpin dalam teknologi monetisasi data, kredensial, dan keterlibatan digital, hari ini mengumumkan kemitraan bersejarah dengan Rodney’s Comedy Club. Melalui kemitraan ini, perusahaan akan mengintegrasikan solusi VerifyU, Joke Token, dan ADIO® untuk mentransformasi cara penonton dan penampil berinteraksi dalam lingkungan hiburan langsung.

Melalui kolaborasi ini, Rodney’s Comedy Club akan menjadi tempat komedi pertama di negara tersebut yang menawarkan kredensial digital terverifikasi bagi para penampil maupun penggemar. Melalui platform VerifyU, para komedian dan peserta acara dapat dengan aman memverifikasi rekam jejak profesional mereka, termasuk prestasi, penampilan di media, dan kredensial keikutsertaan dalam berbagai acara. Sementara itu, Joke Token, alat bantu keterlibatan berbasis blockchain, memberikan kesempatan bagi para penggemar untuk secara langsung menghargai para penampil dan berpartisipasi dalam pengalaman eksklusif yang ditawarkan klub. ADIO, teknologi data melalui suara berpaten milik Datavault AI, menghubungkan pertunjukan langsung dengan platform digital secara mulus, menjadikan setiap penampilan sebagai pengalaman interaktif berbasis data.

Nathaniel T. Bradley, CEO Datavault AI, menyatakan, “Seperti yang diajarkan Rodney Dangerfield kepada kita, tidak ada yang mendapatkan rasa hormat tanpa meraihnya melalui ketekunan dan selera humor yang menjadi ciri khas semangat abadi New York. Saya memberikan apresiasi kepada Mark Yosef, pemilik Rodney’s saat ini, yang menjadikan tempat ini sebagai wadah bagi keluarga dan teman, sekaligus mempertahankan keceriaan kota di tengah masa-masa yang penuh perpecahan. Terkadang, satu-satunya yang dapat dilakukan hanyalah tertawa; dan jika Anda berhasil di New York, Anda dapat berhasil di mana saja. Joke Token kami berhasil menembus era streaming dari klub seperti miliknya dan kini berkembang menjadi revolusi Web 3.0, di mana suara membawa data, dan data membuka akses ke kekayaan serta pengalaman yang imersif. Tak lama lagi, Rodney sendiri akan kembali hadir dalam bentuk hologram, dan kita akan tertawa lagi bersamanya. Kecerdasan cepatnya yang tajam, berpadu dengan sikap yang dapat terlihat arogan atau rendah hati, menjadikan Rodney’s sebagai tempat utama untuk menikmati tawa yang tak tergantikan. Saya memberikan apresiasi kepada Bryan Dromerhauser, pendatang baru terbaik tahun ini di Data Vault®, yang menjalankan pekerjaannya dengan kecerdasan, selera humor, dan kerendahan hati yang menghasilkan dampak nyata. Beliau mengubah dunia komedi bagi generasi berikutnya dengan memanfaatkan blockchain untuk mengatasi masalah lama di industri tertua, yang selama ini kerap kesulitan dalam menghargai, menghormati, dan memberi imbalan yang layak bagi para talenta terbaiknya. Jika kita menyelesaikan misi Joke Token, generasi baru seniman akan muncul. Kita akan tertawa lebih lepas dari sebelumnya. Bersama-sama.”

Nate melanjutkan, “Teknologi blockchain dan data tonal sedang mendemokratisasi dunia stand-up comedy, mengubah apa yang dulunya merupakan bentuk seni eksklusif menjadi ekosistem terbuka yang berbasis data. Melalui pendaftaran hak cipta lelucon, valuasi, dan penemuan bakat secara real-time, kerangka kerja pertukaran token berpaten milik Datavault AI menghubungkan para komedian, penulis, klub, dan produser dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kolaborasi ini memungkinkan para penulis berbakat untuk melihat karya mereka dibawakan oleh penampil yang mahir, menjadikan setiap inti lelucon sebagai pengalaman bersama yang dapat dimonetisasi.

Di Datavault AI, solusi AI kami yang bersifat agentik berperan sebagai promotor, pelindung, dan penguat digital. Teknologi ini mampu berfungsi sebagai orator holografik, penghubung talenta, maupun peluncur bintang baru. Kami tengah membangun masa depan yang cerah, penuh tawa, dan adil bagi para kreator yang tak tergantikan. Mereka adalah individu cerdas dan cepat tanggap yang selalu berhasil membuat kita tertawa di tengah dunia yang serba cepat. Web 3.0 sedang mendefinisikan ulang industri komedi, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan cerdas di mana ide kreatif dapat berkembang kembali. Kebangkitan kembali dunia klub komedi mencerminkan transformasi ini, tempat di mana perspektif budaya, kecerdasan, dan humor saling bertemu. Seperti diingatkan oleh karakter ikonik Rodney Dangerfield, Thornton Melon, dalam film Back to School yang sebagian syutingnya dilakukan di Arizona State University: terkadang tawa adalah pendidikan terbaik dari semuanya.”

Para pengamat industri menyadari bahwa masalah kekayaan intelektual seperti lelucon yang disalahgunakan, perwakilan yang terfragmentasi, dan kompensasi yang tidak pasti masih menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan kestabilan dunia komedi. Ketiadaan manajemen hak terstandardisasi dan kerangka data yang aman secara historis telah membatasi kemampuan para kreator untuk melindungi dan memonetisasi karya mereka. Platform Datavault AI, yang didukung oleh mitra berpikiran progresif seperti Rodney’s Comedy Club, mengatasi kekurangan ini dengan menghadirkan kredensial digital yang dapat diverifikasi, atribusi pendapatan yang transparan, dan model kepemilikan data yang aman. Hal ini memungkinkan para komedian untuk melindungi kreativitas mereka sekaligus berpartisipasi sepenuhnya dalam nilai yang mereka ciptakan.

Mark Yosef, pemilik Rodney’s Comedy Club, menambahkan, “Komedi sejatinya tentang koneksi, dan alat bantu Datavault AI membawa koneksi itu ke era digital. Para penampil kami dapat membangun reputasi yang terverifikasi, sementara para penggemar dapat berpartisipasi dengan cara baru yang inovatif, mulai dari memberi apresiasi pada lelucon, mengoleksi memorabilia digital, dan bahkan memastikan kehadiran mereka di pertunjukan favorit.”

Di antara yang pertama mengadopsi teknologi ini adalah Leo Dottavio dan Danny Mullen, rekan pembawa acara podcast Leo and Danny Show sekaligus penampil rutin di Rodney’s. “Inilah masa depan klub komedi,” ujar Dottavio. “Kami tidak lagi sekadar berada di atas panggung, melainkan menjadi bagian dari ekosistem digital yang hidup, di mana setiap tawa, setiap penampilan, dan setiap momen menghadirkan nilai nyata.” Mullen menambahkan, “Penggemar yang mendukung kami melalui Joke Token atau memverifikasi kehadiran mereka melalui VerifyU membuat komedi menjadi lebih personal, dan lebih kuat, dibanding sebelumnya.”

Kemitraan ini menandai perluasan strategi Datavault AI, yang membawa platform kredensial VerifyU dan teknologi keterlibatan ADIO miliknya dari bidang akademik dan bisnis ke sektor hiburan serta kehidupan malam. Pasar ini berkembang pesat dan semakin menuntut verifikasi digital yang autentik serta monetisasi data secara real-time.

Pendapatan tahunan berulang (Annual recurring revenue, ARR) dapat dihasilkan dari setiap klub tempat Joke Token disiarkan. Agen AI memantau kegiatan di klub, merekam setiap lelucon yang disampaikan beserta reaksi tawa yang muncul sepanjang lelucon dan pada bagian inti leluconnya. Statistik tersebut dibagikan secara pribadi kepada para seniman dan klub tempat mereka tampil, di mana hak atas setiap lelucon dibagi sesuai asetnya. Para penulis, produser, dan kreator dari berbagai bidang dapat membeli lelucon baik untuk penggunaan sekali saja maupun melalui token kontrak pintar video eksklusif global, yang dicetak berdasarkan kesepakatan antara seniman dan klub. Selain penjualan tiket, pemegang tiket diberikan hak eksklusif untuk konten pertunjukan. Jika dipilih, Joke Token bisa dijual kepada setiap pemegang tiket, yang akan mendapatkan kembaran digital lengkap dan kaya data dari setiap lelucon serta pertunjukan yang mereka saksikan, diindeks menurut tiap lelucon dan diakui untuk setiap seniman. Data Vault dapat membayar setiap tempat dan penampil yang berpartisipasi menggunakan VerifyU, ADIO®, atau keterlibatan Joke Token, berdasarkan perjanjian lisensi yang terstruktur. Perjanjian ini memungkinkan Datavault AI memperoleh pendapatan berkelanjutan melalui penerbitan kredensial, transaksi token, dan analitik keterlibatan berbasis data. Seiring platform ini berkembang ke berbagai tempat hiburan dan perhotelan serta pariwisata, aliran pendapatan berulang tersebut meningkat sebanding dengan pertumbuhan jumlah pengguna dan aktivitas acara. Klub dapat memonetisasi pertunjukan, para pengunjung dapat mengabadikan kenangan secara permanen, dan industri pun dapat mulai pulih serta mengurus anggotanya sendiri. Sebuah visi besar bagi sang pelawak cerdas yang selalu memiliki peran penting untuk dimainkan.

Tentang Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) merupakan yang terdepan dalam pengalaman data, valuasi, dan monetisasi aset berbasis AI di lingkungan Web 3.0. Platform berbasis cloud Perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif dengan fokus kolaboratif dalam Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustik Datavault AI memiliki teknologi berpaten seperti WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® serta teknologi transmisi suara HD nirkabel multikanal dan spasial dasar dan pertama di industri dengan Kekayaan Intelektual (IP) mencakup pengaturan waktu audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multikanal. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kekuatan Web 3.0 dan komputasi berperforma tinggi dalam menyediakan solusi untuk persepsi data berbasis pengalaman, valuasi, dan monetisasi yang aman. Platform berbasis cloud Datavault AI menyediakan solusi komprehensif yang melayani berbagai industri, termasuk pelisensian perangkat lunak HPC untuk sektor olahraga & hiburan, acara & tempat pertunjukan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estate, perawatan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital, pelisensian nama, foto, dan kemiripan (NIL) dengan secara aman mengaitkan objek fisik di dunia nyata ke objek metadata yang tidak dapat diubah, yang mendukung AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan serta menawarkan otomatisasi AI dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning, ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data detail, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan iklan. Perusahaan ini berkantor pusat di Philadelphia, Pennsylvania. Pelajari lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai .

Tentang Rodney’s Comedy Club

Rodney’s Comedy Club adalah salah satu destinasi utama di negara ini untuk pertunjukan stand-up comedy. Klub ini menghadirkan para artis papan atas sekaligus bintang baru dalam suasana yang menekankan keaslian, kreativitas, dan keterhubungan. Didirikan oleh pemiliknya, Mark Yosef, Rodney’s telah menjadi pusat budaya bagi para penggemar dan penampil komedi, merayakan keberagaman ide sekaligus membangun rasa kebersamaan melalui tawa. Klub ini terus berinovasi dalam hiburan langsung, dengan mengintegrasikan teknologi baru untuk meningkatkan keterlibatan penonton dan pengalaman para penampil.

Tentang VerifyU

VerifyU adalah pemimpin tepercaya dalam solusi verifikasi identitas bagi institusi akademik, bisnis, dan organisasi di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan teknologi mutakhir, VerifyU menawarkan alat yang aman, efisien, dan ramah pengguna untuk menyederhanakan proses, meningkatkan kepercayaan, serta memastikan kepatuhan. Pelajari lebih lanjut tentang VerifyU di sini .

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini memuat pernyataan berwawasan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Pernyataan berwawasan ke depan bukan merupakan pernyataan fakta historis dan mungkin disertai kata-kata yang menyiratkan peristiwa atau hasil di masa depan, seperti “meyakini,” “mungkin,” “akan,” “memperkirakan,” “melanjutkan,” “mengantisipasi,” “bermaksud,” “mengharapkan,” “seharusnya,” “akan,” “merencanakan,” “memprediksi,” “berpotensi,” “sepertinya,” “berupaya,” “masa depan,” “pandangan,” atau variasi dari kata-kata tersebut, atau ungkapan lain yang memiliki makna serupa. Pernyataan berwawasan ke depan ini mencakup, namun tidak terbatas pada, pernyataan terkait peristiwa di masa depan, kemitraan Datavault AI dengan Rodney’s Comedy Club, termasuk kemungkinan peluang bagi Datavault AI berdasarkan kemitraan tersebut, besarnya peluang ekonomi bagi Datavault AI menurut kesepakatan tersebut, kemungkinan Datavault AI untuk memperluas platform kredensial VerifyU dan teknologi keterlibatan ADIO miliknya dari bidang akademik dan bisnis ke sektor hiburan dan kehidupan malam, strategi bisnis Datavault AI, tujuan jangka panjang, dan rencana komersialisasi, teknologi saat ini dan yang akan datang, pengembangan yang direncanakan serta kemungkinan didapatkannya persetujuan, serta kemungkinan penerimaan pasar dan peluang pasar terkait, dan pernyataan lain yang bukan merupakan fakta historis. Berbagai pernyataan ini didasarkan pada ekspektasi manajemen saat ini dan bukan merupakan prediksi kinerja sebenarnya. Pernyataan berwawasan ke depan ini disediakan hanya untuk tujuan ilustratif dan tidak dimaksudkan untuk berfungsi, serta tidak boleh dijadikan dasar oleh investor mana pun, sebagai jaminan, kepastian, prediksi, atau pernyataan fakta atau probabilitas yang pasti. Peristiwa dan kondisi sebenarnya sulit atau bahkan tidak mungkin diprediksi dan akan berbeda dari asumsi yang ada. Banyak peristiwa dan kondisi sebenarnya berada di luar kendali Datavault AI. Berbagai pernyataan ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah risiko dan ketidakpastian terkait bisnis Datavault AI, dan hasil sebenarnya dapat berbeda secara signifikan. Berbagai risiko dan ketidakpastian ini mencakup, namun tidak terbatas pada, kondisi ekonomi, politik, dan bisnis secara umum; kemampuan Datavault AI untuk mencapai manfaat dari transaksi yang dipertimbangkan berdasarkan kemitraannya dengan Rodney’s Comedy Club, termasuk hasil keuangan dan operasional di masa depan; risiko terkait keputusan dari setiap proses hukum yang mungkin diajukan terhadap para pihak sehubungan dengan transaksi yang dipertimbangkan dengan Rodney’s Comedy Club, termasuk perjanjian kemitraan; risiko bahwa transaksi yang dipertimbangkan dengan Rodney’s Comedy Club mengganggu rencana dan operasi saat ini; kemampuan Datavault AI untuk mengembangkan dan berhasil memasarkan teknologi; kemampuan Datavault AI untuk tumbuh dan mengelola pertumbuhan secara menguntungkan serta mempertahankan karyawan kunci; risiko bahwa kemungkinan teknologi yang dikembangkan Datavault AI mungkin tidak berkembang atau tidak memperoleh persetujuan yang diperlukan dalam jangka waktu yang diharapkan atau bahkan tidak sama sekali; risiko terkait ketidakpastian jalur regulasi; risiko bahwa Datavault AI telah melebih-lebihkan ukuran pasar target, kesediaan untuk mengadopsi teknologi baru, atau kemitraan; risiko bahwa hasil sebelumnya mungkin tidak dapat direplikasi; risiko regulasi dan kekayaan intelektual; risiko kegagalan untuk mencapai manfaat yang diharapkan dari transaksi yang dipertimbangkan dengan Rodney’s Comedy Club; dan risiko lain serta ketidakpastian yang diungkapkan dari waktu ke waktu dalam laporan Datavault AI yang diserahkan kepada SEC. Mungkin terdapat risiko tambahan yang saat ini belum diketahui oleh Datavault AI atau yang saat ini dianggap tidak signifikan oleh Datavault AI, yang juga dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda dari yang tercantum dalam pernyataan berwawasan ke depan. Selain itu, pernyataan berwawasan ke depan mencerminkan ekspektasi, rencana, atau perkiraan Datavault AI mengenai peristiwa di masa depan dan pandangannya pada tanggal komunikasi ini. Datavault AI mengantisipasi bahwa peristiwa dan perkembangan selanjutnya akan menyebabkan penilaian tersebut mengalami perubahan. Meskipun Datavault AI dapat memilih untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini suatu saat di masa mendatang, Datavault AI secara spesifik menyangkal segala kewajiban untuk melakukannya. Pernyataan berwawasan ke depan ini tidak boleh dianggap mewakili penilaian Datavault AI pada tanggal mana pun setelah tanggal komunikasi ini. Oleh karena itu, investor diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini.

