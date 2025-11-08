OMSエナジー (OMS Energy)、高収益のパイプライン石油検査・保守市場への参入に向けAI+ロボティクスの研究開発を開始

シンガポ, Nov. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界のエネルギー市場は大きな変革期を迎えている。 再生可能エネルギーが各国の気候変動対策における標準的要素になりつつある一方で、従来の化石燃料も探査および生産技術の継続的な革新により着実な成長を遂げている。 特に、AIとロボティクスの継続的な発展は、従来の油田エンジニアリングサービスにおけるコスト管理、運用効率および安全性を大幅に向上させている。

周知のとおり、世界各地の多くの油田プロジェクトは遠隔地に位置しており、過酷な地理的環境や極端な気候といった課題に直面している。 特に、地下の石油掘削・生産、パイプラインの検査・保守といった分野では、高精度な施工および運用展開が常に求められる。 しかし、現在の従来型エンジニアリング手法のもとでは、油田エンジニアリングおよび日常業務は依然としてリスクが伴い、とりわけ石油やガスの漏洩による壊滅的な被害が懸念される。

石油・ガスパイプラインの漏洩を早期に防止・監視することは、世界の石油会社の日常業務における大きな課題である。 パイプラインの漏洩は石油・ガス業界において深刻な問題であり、深刻な環境汚染、重大な安全上の危険、さらには経済的損失につながる可能性がある。

包括的な市場分析によると、油田エンジニアリングサービス分野、特にパイプラインの検査および保守分野では、デジタル化およびAI導入への大きなトレンドが見込まれている。 前述のとおり、世界中の多くの油田・ガス田プロジェクトは、厳しい地理的立地、気候、環境的条件に直面しており、油田エンジニアリングサービスプロバイダーの日常業務に大きな課題をもたらしている。 さらに、世界の石油・ガスパイプラインの検査および保守市場では、パイプラインの状態を監視するために、依然として従来の超音波パイプライン検出ツールに大きく依存している。 しかし、この従来のパイプライン監視手法は理想的とは言えない。 AI、モノのインターネット (Internet of Things)、さらには専用の油田エンジニアリングロボットの登場により、陸上および海上の油田・ガス田プロジェクトにおいてコスト削減、効率向上、安全性向上の可能性が生まれている。

OMSエナジー・テクノロジーズ (OMS Energy Technologies Inc.) (NASDAQ: OMSE) は最近、世界中でAIおよびロボットのパートナーを模索しているとみられており、さまざまな協業形式でAIとロボットを活用した革新的で包括的なパイプライン監視ソリューションを提供することを目指している。これにより、石油会社がより効率的で費用対効果の高い石油・ガスパイプラインの安全性を実現し、環境を保護し、美しい健全な未来を築くことができる。

ワイズガイ (WiseGUY) の石油・ガスパイプライン保守市場に関するレポートによると、市場規模は2025年の1,029億米ドル (約15兆8,564億円) から2035年には1,500億米ドル (約23兆1,015億円) に拡大し、予測期間中の年間平均成長率 (CAGR) は約3.85％と見込まれている。 特に、データ・ブリッジ・マーケット・リサーチ (Data Bridge Market Research) によると、世界のパイプライン監視システム市場規模は2024年に184億5,000万米ドル (約2兆8,428億円) に達し、2032年には326億5,000万米ドル (約5兆286億円) に達すると予測されており、予測期間中のCAGRは7.40％とされている。

AI+ロボティクス技術の進化と応用拡大が続く中、OMSエナジーは今年7月に開催した香港ロードショーにおいて、AI+ロボティクス分野で協業パートナーを模索し、絶えず出現する巨大なビジネスチャンスを捉えようとしていることを明らかにした。 さらにOMSエナジーは、都市パイプラインの検査・保守市場への事業拡大の可能性も模索している。 この市場規模は、石油・ガスパイプラインの検査・保守市場をはるかに上回ると見込まれている。 中国だけでも市場は2030年には100億米ドル (約1兆5,401億円) に達すると予測されており、世界全体では500億米ドル (約7兆7,005億円) を超えると予測されている。

OMSエナジーは、世界の主要顧客と深く結びつき、中東およびアジア太平洋市場での存在感を高め続けている。

OMSエナジーは、石油・ガス産業向けに地上型ウェルヘッドシステム (SWS) および油井管製品 (OCTG) を提供する油田エンジニアリングサービスおよび特殊機器プロバイダーである。 同社の事業は陸上および海上油田プロジェクトの両方を網羅しており、顧客には世界最大の油田サービスプロバイダーであるサウジアラムコ (Saudi Aramco) 、ハリバートン (Halliburton)、シュルンベルジェ (Schlumberger)、ベーカーヒューズ (Baker Hughes) といった世界トップ10の油田サービスプロバイダーに加え、PTTEP (タイ)、PTセレラヤ・ベリダ (PT Seleraya Belida) (南スマトラ)、プルタミナ・フル・サンガ・サンガ (Pertamina Hulu Sanga Sanga) (東カリマンタン) などが含まれている。 近年では、OMSエナジーは西アフリカにも事業を拡大しており、アンゴラのKON-06陸上クワンザ盆地ブロックにおいてグルポ・シンプルズ・オイル (Grupo Simples Oil) に地上型ウェルヘッドシステムを供給している。

2025年3月31日時点で、OMSエナジーは石油資源が豊富なアジア太平洋および中東・北アフリカ (MENA) 地域において広範な事業展開を行っており、6か国 (シンガポール、マレーシア、ブルネイ、サウジアラビア、タイ、インドネシア) に戦略的に配置された11の生産拠点を構えている。 特筆すべきは、OMSエナジーが一貫してローカライゼーション拡大戦略を実施し、現地にオフィスや生産拠点を設立するだけでなく、現地住民および専門家の雇用、高付加価値資材の現地調達を通じて、現地のエネルギー企業や多国籍油田サービスプロバイダーにサービスを提供していることである。 現在、同社は事業展開国において政府入札および契約への参加資格を確立しており、競争優位性を大幅に強化し、市場シェアの継続的な拡大を図っている。

最近、OMSエナジーはパキスタン市場への事業拡大をさらに深めている。 同社は、MOLパキスタン (MOL Pakistan) 向けに初のインテリジェント・ウェルヘッドシステムの主要ウェルヘッド部品を供給および設置することに成功している。 MOLパキスタンはMOLグループ (MOL Group) の完全子会社であり、1999年よりパキスタンのエネルギー産業における主要企業として活動している。 同社は4つの現地鉱区で事業権益を保有し、TAL鉱区およびマルガラ鉱区のオペレーターである。 MOLはパキスタンで13件の商業的発見を行っている。 2024年の石油・ガス生産量に基づき、MOLパキスタンは (事業パートナーと共同で) 現地市場シェア8.4％を獲得し、パキスタンで第2位の石油・液化石油ガス (LPG) 生産者、第5位の天然ガス生産者となっている。

特筆すべきは、OMSエナジーとMOLパキスタンの今回の協力が、油田エンジニアリングサービスの革新的なデジタル化に焦点を当てている点である。 インテリジェント・ウェルヘッドシステムのコーディネーターとして、OMSエナジーは複数の大手油田サービス企業から中核システム部品を提供・統合している。 同社の専門家チームは、シンガポールの生産拠点で同システムのチュービングハンガーおよびチュービングヘッドアダプターを製造し、MOLパキスタンの担当者の立ち会いのもと、組み立て、調整および機能試験を無事に完了した。 このインテリジェント・ウェルヘッドシステムは、リアルタイム監視、自動化および遠隔制御技術を組み合わせることで、油井の性能を最適化し、安全性を高め、運用効率を向上させる。

アジア太平洋地域の各国がエネルギー自立に向けた戦略的政策を継続的に実施する中で、タイ、インドネシア、パキスタン、ベトナムなどにおける新規の油田・ガス田プロジェクトの数は今後も増加することが見込まれる。 この分野で主導権を握るOMSエナジーは、今後、市場シェアの拡大とインテリジェント油田操業における事業拡大が期待される。

実際、OMSEは世界各地の複数の地域で200社を超える顧客を抱えており、その多くは世界トップ3の石油・油田サービスエンジニアリング企業である。 これは、今後の事業拡大の恩恵を受けることが期待される。 さらに、石油・ガスパイプラインの検査・保守サービスの粗利益率は機器製造の粗利益率を大きく上回っており、OMSEの将来的な収益性はさらに向上することが見込まれる。

老朽化油田における新たなビジネスチャンス

新しい油田・ガス田プロジェクトが継続的に実施されている一方で、老朽化油田における新技術への需要は高まり続けており、油田・ガス田エンジニアリングサービス市場の参入企業にとって大きなチャンスが生まれている。 昨年、国際エネルギー機関 (International Energy Agency) (IEA) は世界の主要な油田800か所の生産量と埋蔵量を分析し、世界の生産量が平均自然減退率9％で減少していると結論付けた。 非OPEC産油国のほとんどでは、原油生産量はすでにピークに達しているか、今後20年以内にピークを迎えるであろう。 新しい油田・ガス田の探査は時間を要し、初期投資コストも莫大であるため、多くの国では老朽化油田のライフサイクルを延ばすために、二次回収または三次回収を行うための新しい技術や設備に大きく依存している。 したがって、老朽化油田エンジニアリングサービスに関する経験を有する参加者にとって、これは潜在的に大きなビジネスチャンスとなる。

探査・生産からパイプラインの検査・保守に至るまで、AI技術はあらゆる分野で応用することができる。 また、特定のロボットは過酷な地下環境や遠隔地の油井環境においても、日常業務で遠隔操作することが可能である。 油田サービス市場は、控えめに見積もって年間1,000億米ドル (約15兆4,010億円) の規模に達する。

1972年に設立されたOMSエナジーは、エネルギー業界で50年以上の実績を誇り、豊富な業界知識とリソースを有している。 さらに同社は、近年では水素エネルギーなどの新エネルギー分野への投資も進めている。 社内の有機的成長から新たなビジネスチャンスの可能性まで、OMSエナジーの将来は有望であると考えられている。

最後に、OMSエナジーは最近の株価急騰にもかかわらず、現在予想PERが5倍未満で取引されており、大幅に過小評価されており、ブルームバーグ (Bloomberg) が示す世界の油田サービス企業の平均PER15倍を大きく下回っている点に注目すべきである。 ロス・キャピタル (Roth Capital) は以前、OMSエナジーの目標株価を10米ドル (約1,540円) と改めて示しており、現在の株価から100％以上の上昇余地を示唆している。

投資家および報道関係者向け問い合わせ先：

OMSエナジー・テクノロジーズ (OMS Energy Technologies Inc.)

投資家向け問い合わせ先

Eメール：ir@omsos.com

メシス・グローバル (Messis Global)

Eメール：pr@messis-global.com