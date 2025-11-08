OMS Energy, 수익성 높은 파이프라인 석유 점검 및 유지 보수 시장 진출 위해 AI+로봇 연구 개발 착수

싱가포르, Nov. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 에너지 시장이 급변하고 있다. 재생에너지가 각국의 기후변화 대책의 표준 구성요소로 자리잡은 가운데 기존의 화석연료 또한 탐사와 생산 기술의 지속적인 혁신 덕에 꾸준히 성장하고 있다. 특히 AI와 로봇 공학의 지속적인 발전이 유전 엔지니어링 서비스 분야의 비용 관리, 운영 효율성, 안전성을 크게 향상시키고 있다.

모두가 아는 바와 같이, 전 세계 대다수의 유전 프로젝트는 고립된 지역에 있어서 혹독한 지리적 환경과 극한 기후에 직면해 있다. 특히 지하 석유 시추와 생산, 파이프라인 점검, 유지 보수 등의 분야는 늘 높은 수준의 정밀 시공과 운영을 요구한다. 그런데 현재의 엔지니어링 관행으로는 유전 엔지니어링과 일상 업무가 여전히 위험에 노출되어 있다. 특히 석유와 가스 누출로 엄청난 손실이 발생하고 있다.

석유와 가스 누출을 미리 예방하고 모니터링하는 것은 글로벌 석유 회사들의 일상 업무에 커다란 난관이다. 파이프라인 누출은 석유 가스 업계가 해결해야 할 중대한 문제로, 심각한 환경 오염, 안전 사고, 경제적 손실을 초래할 수 있다.

종합 시장 분석에 따르면, 유전 엔지니어링 서비스 분야, 특히 파이프라인 점검 및 유지 보수는 디지털화와 AI로의 전환이 대대적으로 일어날 전망이다. 앞서 언급한 바와 같이, 전 세계 다수의 석유 가스 프로젝트는 지리적 위치, 기후, 환경 조건 면에서 어려움을 겪고 있다. 이는 유전 엔지니어링 서비스 공급사의 일상 업무에 큰 난관으로 작용하고 있다. 나아가 글로벌 석유 가스 파이프라인 점검 및 보수 시장은 여전히 전통적인 초음파 파이프라인 탐지 도구에 주로 의존하고 있다. 하지만 이렇게 전통적인 파이프라인 모니터링 방법은 이상적이지 못하다. AI, 사물인터넷, 심지어 유전 엔지니어링 전문 로봇의 등장이 육상과 해상 유전 및 가스전 프로젝트의 비용 절감, 효율성 증대, 안정성 강화의 가능성을 제시하고 있다.

OMS Energy Technologies Inc.(NASDAQ: OMSE)는 최근 전 세계적으로 AI 및 로봇 공학 파트너사를 모색 중이다. 목표는 다양한 형태의 협력을 통해 AI와 로봇 공학 기반의 혁신적이고 종합적인 파이프라인 모니터링 솔루션을 제공해, 석유 기업들이 좀 더 효과적이고 비용 효율적인 석유 가스 파이프라인 안전을 실현하고, 환경을 보호하고, 아름답고 건강한 미래를 만들어가도록 돕는 것이다.

석유 가스 유지 보수 시장에 관한 WiseGUY 보고서에 따르면, 이 시장은 2025년 1,029억 달러에서 2035년 1,500억 달러 규모로 성장할 전망이다. 이 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR)은 약 3.85%로 예상된다. Data Bridge Market Research에 따르면, 글로벌 파이프라인 모니터링 시스템 시장의 규모는 2024년 184억 5,000만 달러에서 2032년 326억 5,000만 달러에 이를 전망으로, 같은 기간 CAGR은 7.40%로 예상된다.

AI+로봇 기술이 지속적으로 진화하고 응용 분야 역시 확대됨에 따라, OMS Energy는 올해 7월 홍콩 로드쇼에서 계속해서 떠오르는 어마어마한 사업 기회를 포착하기 위해 AI+로봇 기술 분야에서 협력을 위한 잠재적 파트너를 모색 중이라고 밝혔다. 또한 OMS Energy는 도시 파이프라인 점검 및 유지 보수 시장으로 사업을 확장할 가능성을 검토 중이다. 이 시장의 규모는 석유 가스 파이프라인 점검 및 유지 보수 시장의 규모를 크게 능가할 것으로 기대를 모은다. 중국 시장만 해도 2030년까지 100억 달러 규모를 이룰 전망이며, 전 세계적으로는 500억 달러 규모를 돌파할 전망이다.

OMS Energy는 주요 글로벌 고객사와 긴밀히 협력하며 중동 및 아시아 태평양 시장에서 입지를 계속 다지고 있다.

OMS Energy는 석유 가스 산업에 지표면 유정 헤드 시스템(SWS)과 유정용 강관(OCTG)을 공급하는 유전 엔지니어링 서비스 및 특수 장비 공급사다. OMS Energy의 사업은 육상 및 해상 유전 프로젝트를 모두 아우르며, 고객사로는 세계 최대 유전 서비스 공급사인 Saudi Aramco, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes와 같은 글로벌 10위권의 유전 서비스 공급사, PTTEP(태국), PT Seleraya Belida(남수마트라), Pertamina Hulu Sanga Sanga(동칼리만탄) 등이 있다. 최근 몇 년간 OMS Energy는 서아프리카로 사업을 확장하면서 앙골라 콴자 분지 KON-06 육상 블록에서 Grupo Simples Oil에 지표면 유정 헤드 시스템을 공급하기도 했다.

2025년 3월 31일 기준으로 OMS Energy는 석유가 풍부한 아시아 태평양 및 중동 북아프리카(MENA) 지역에 광범위한 입지를 구축했고, 6개국(싱가포르, 말레이시아, 브루나이, 사우디아라비아, 태국, 인도네시아)에서 11개 생산 기지를 거느렸다. 특히 OMS Energy는 꾸준히 현지화 전략을 확장해 현지에 지사와 생산 기지를 구축했을 뿐 아니라, 현지 주민과 전문가를 고용하고 고부가가치 자재를 현지 조달하며 현지 에너지 기업과 다국적 유전 서비스 공급사에 서비스를 제공하고 있다. 현재 OMS Energy는 사업을 진출시킨 국가에서 정부 입찰 및 계약 참여 자격을 확보해 경쟁 우위를 크게 강화했으며, 시장 점유율을 계속 확대하고자 하고 있다.

최근 OMS Energy는 파키스탄 시장으로의 진출을 확대해가고 있다. MOL Pakistan을 위해 현지 최초의 지능형 유정 헤드 시스템의 핵심 유정 헤드 부품 공급 및 설치를 성공리에 마치기도 했다. MOL Pakistan은 MOL Group의 완전 자회사로 1999년부터 파키스탄 에너지 산업의 주요 기업으로 활약하고 있다. 현지 4개 블록에서 운영 지분을 보유했으며, TAL과 Margalla 블록의 운영사다. 지금까지 MOL은 파키스탄에서 상업성 있는 유전을 총 13개 발견했다. 2024년 석유 가스 생산량 기준으로 MOL Pakistan(그리고 운영 파트너사들)은 현지 시장 점유율 8.4%를 달성했다. 이로써 파키스탄 내 2위의 석유 및 액화석유가스(LPG) 생산 기업, 5위의 천연가스 생산 기업이 되었다.

특히 주목할 부분은 OMS Energy와 MOL Pakistan의 이번 협력이 유전 엔지니어링 서비스의 혁신적인 디지털화에 초점을 맞추고 있다는 데 있다. OM Energy는 지능형 유정 헤드 시스템을 운영하는 기업으로서 주요 유전 서비스 기업들의 핵심 시스템 구성요소를 제공하고 통합하는 일을 하고 있다. 또한 전문가들로 이뤄진 팀이 싱가포르 생산 기지에서 시스템의 배관 행거와 배관 헤드 어댑터를 제작했으며, MOL Pakistan 대표들의 참관 하에 조립, 조정, 기능 테스트가 성공리에 진행되었다. 이 지능형 유정 헤드 시스템은 실시간 모니터링, 자동화, 원격 제어 기술을 결합해 유정 성능 최적화, 안전성 강화, 운영 효율성 향상을 실현한다.

아시아 태평양 국가들이 에너지 자립을 위한 정책을 전략적으로 펼치고 있다. 이에 태국, 인도네시아, 파키스탄, 베트남 등지에서 새로운 유전 및 가스전 프로젝트 수가 계속 늘어날 것으로 예상된다. 선도적 위치를 점한 OMS Energy는 시장 점유율을 더 높이고 지능형 유전 운영을 더 확장할 수 있을 것으로 보인다.

실제로 OMSE는 전 세계 여러 지역에 200여 개 고객사를 보유했다. 그중에는 세계 3대 석유 및 유전 서비스 엔지니어링 회사들도 포함되었다. 이에 향후 사업 확장에 따른 이점이 기대되는 상황이다. 또한 석유 가스 파이프라인 점검 및 유지 보스 서비스의 총 매출 수익은 장비 제조 분야보다 훨씬 높기 때문에, OMSE의 향후 수익성은 더 높아질 것으로 예상된다.

노화 유전에서 발생할 새로운 사업 기회

기존의 유전 및 가스전 프로젝트를 계속 추진하는 것과 별개로, 노후 유전을 위한 신기술 수요가 꾸준히 증가하고 있다. 이에 유전 및 가스전 엔지니어링 서비스 시장의 참여자들에게 상당한 기회가 찾아오고 있다. 지난해 국제에너지기구(IEA)가 전 세계 800개의 대형 유전 생산량과 매장량을 분석했다. 그 결과, 전 세계 생산량이 평균 9%의 자연 감소율로 감소하고 있는 것으로 확인되었다. 비OPEC 산유국 대다수에서 석유 생산량은 이미 정점을 찍었으며 향후 20년 안에 정점에 도달할 것으로 예상된다. 새로운 유전 및 가스전 탐사는 시간이 많이 걸릴 뿐 아니라 초기 투자 비용이 상당하기 때문에 대다수 국가가 노후 유전의 수명을 연장해 2차, 3차 생산을 할 수 있게 신기술과 새로운 장비에 크게 의존하고 있다. 이는 노후 유전 엔지니어링 서비스 분야에서 관련 경험을 축적한 참여자들에게 어마어마한 사업 기회를 줄 것이다.

탐사, 생산부터 파이프라인 점검, 유지 보수에 이르기까지, AI 기술은 모든 분야에 적용이 가능하다. 또한, 특정 로봇은 지하의 혹독한 조건이나 고립된 유정 환경에서 원격으로 조종해 일상적 업무를 수행할 수 있다. 유전 서비스 시장은 보수적으로 예측했을 때 연간 1,000억 달러 규모로 추정된다.

1972년 설립된 OMS Energy는 50년 넘게 에너지 산업에서 경험을 쌓으며 방대한 업계 노하우와 자원을 축적했다. 또한 최근 수소 에너지 등 신에너지 분야에도 투자했다. 내부 유기적 성장과 새로운 사업 기회 물색을 통해 OMS Energy는 밝은 미래를 보장한다.

마지막으로 주목할 부분은 OMS Energy가 최근 주가 급등에도 불구하고 현재 예상 주가수익비율(P/E)이 5배 미만으로 거래되고 있다는 것이다. 상당히 저평가된 것으로 글로벌 유전 서비스 기업들의 블룸버그 평균 P/E 비율인 15배보다 크게 뒤처져 있다. 앞서 Roth Capital은 OMS Energy의 목표 주가를 10달러로 재차 확인하며 현재 가격 대비 100% 이상의 상승 잠재력이 있다는 점을 시사했다.

투자자와 미디어 문의는 아래 정보로 연락하면 된다.

OMS Energy Technologies Inc.

투자자 문의

이메일: ir@omsos.com

Messis Global

이메일: pr@messis-global.com