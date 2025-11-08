OMS Energy memulakan penyelidikan dan pembangunan AI + Robotik untuk memasuki pasaran penyelenggaraan dan pemeriksaan paip minyak yang menguntungkan

SINGAPURA, Nov. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pasaran tenaga global sedang mengalami transformasi yang mendalam. Walaupun tenaga boleh diperbaharui kini menjadi komponen standard dalam usaha negara-negara menangani perubahan iklim, bahan api fosil konvensional turut mencatat pertumbuhan yang stabil hasil inovasi berterusan dalam teknologi penerokaan dan pengeluaran. Khususnya, kemajuan berterusan dalam bidang AI dan robotik telah meningkatkan kawalan kos, kecekapan operasi serta tahap keselamatan dalam perkhidmatan kejuruteraan medan minyak tradisional.

Seperti yang kita sedia maklum, kebanyakan projek medan minyak di seluruh dunia terletak di kawasan terpencil dan berhadapan dengan cabaran persekitaran geografi yang mencabar serta iklim yang ekstrem. Bidang seperti penggerudian dan pengeluaran minyak bawah tanah, pemeriksaan paip serta kerja-kerja penyelenggaraan sentiasa memerlukan pembinaan dan pelaksanaan operasi yang sangat tepat. Namun begitu, di bawah amalan kejuruteraan tradisional semasa, kejuruteraan medan minyak dan operasi harian masih berdepan dengan pelbagai risiko, terutamanya kerosakan serius yang disebabkan oleh kebocoran minyak dan gas.

Pencegahan awal dan pemantauan kebocoran saluran paip minyak dan gas merupakan cabaran utama dalam operasi harian syarikat minyak global. Kebocoran saluran paip adalah masalah serius dalam industri minyak dan gas, yang berpotensi menyebabkan pencemaran alam sekitar yang teruk, bahaya keselamatan yang besar serta kerugian ekonomi yang ketara.

Analisis pasaran yang menyeluruh menunjukkan bahawa sektor perkhidmatan kejuruteraan medan minyak, khususnya pemeriksaan dan penyelenggaraan paip, sedang menuju ke arah trend pendigitalan dan penerapan AI yang pesat. Seperti yang dinyatakan di atas, banyak projek medan minyak dan gas di seluruh dunia berhadapan dengan lokasi geografi, iklim serta keadaan persekitaran yang mencabar, sekali gus menimbulkan cabaran besar kepada operasi harian penyedia perkhidmatan kejuruteraan medan minyak. Tambahan pula, pasaran global bagi pemeriksaan dan penyelenggaraan paip minyak dan gas masih banyak bergantung kepada alat pengesanan ultrasonik tradisional untuk memantau keadaan saluran paip. Walau bagaimanapun, kaedah tradisional ini tidak lagi di anggap ideal. Kemunculan teknologi AI, Internet of Things (IoT) dan robotik khusus dalam kejuruteraan medan minyak menawarkan potensi untuk mengurangkan kos, meningkatkan kecekapan serta mempertingkatkan keselamatan dalam projek medan minyak dan gas di darat dan luar pesisir.

OMS Energy Technologies Inc. (NASDAQ: OMSE) difahamkan baru-baru ini sedang mencari rakan kongsi strategik dalam bidang AI dan robotik di seluruh dunia, dengan matlamat untuk menyediakan penyelesaian pemantauan saluran paip yang inovatif dan menyeluruh yang dikuasakan oleh teknologi AI dan robotik dalam pelbagai bentuk kerjasama. Usaha ini sekali gus membantu syarikat minyak mencapai tahap keselamatan saluran paip minyak dan gas yang lebih cekap dan kos efektif, melindungi alam sekitar, serta membina masa depan yang mampan dan sihat.

Menurut laporan WiseGUY mengenai pasaran penyelenggaraan saluran paip minyak dan gas, saiz pasaran dijangka berkembang daripada USD102.9 bilion pada tahun 2025 kepada USD150 bilion menjelang tahun 2035, dengan kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) dianggarkan sekitar 3.85% sepanjang tempoh ramalan. Sementara itu, menurut Data Bridge Market Research, saiz pasaran sistem pemantauan saluran paip global telah mencapai USD18.45 bilion pada tahun 2024 dan dijangka meningkat kepada USD32.65 bilion menjelang tahun 2032, dengan CAGR sebanyak 7.40% sepanjang tempoh tersebut.

Seiring dengan perkembangan teknologi AI + Robotik dan peluasan aplikasinya, OMS Energy telah mendedahkan semasa jerayawara pelabur di Hong Kong pada bulan Julai tahun ini bahawa mereka sedang mencari rakan kongsi berpotensi untuk bekerjasama dalam bidang AI + Robotik bagi merebut peluang perniagaan besar yang terus muncul. Selain itu, OMS Energy juga sedang menerokai kemungkinan untuk mengembangkan perniagaannya ke dalam pasaran pemeriksaan dan penyelenggaraan paip bandar. Skala pasaran ini dijangka jauh melebihi pasaran pemeriksaan dan penyelenggaraan paip minyak dan gas. Di China sahaja, pasaran ini dijangka meningkatkan kepada USD10 bilion menjelang tahun 2030, malah secara global, dijangka melebihi USD50 bilion.

Terikat erat dengan pelanggan global utama, OMS Energy terus memperkukuh kehadirannya di pasaran Timur Tengah dan Asia Pasifik

OMS Energy ialah penyedia perkhidmatan kejuruteraan medan minyak dan peralatan khusus yang membekalkan sistem kepala telaga permukaan (SWS) dan barang tubular negara minyak (OCTG) kepada industri minyak dan gas. Perniagaan OMS Energy merangkumi projek medan minyak di darat dan luar pesisir. Pelanggannya termasuk Saudi Aramco, penyedia perkhidmatan medan minyak terbesar di dunia beberapa syarikat perkhidmatan medan minyak global terkemuka seperti Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, PTTEP (Thailand), PT Seleraya Belida (Sumatera Selatan) dan Pertamina Hulu Sanga Sanga (Kalimantan Timur). Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, OMS Energy turut mengembangkan perniagaannya ke Afrika Barat, membekalkan sistem kepala telaga permukaan kepada Grupo Simples Oil di blok KON-06 di Lembangan Kwanza daratan, Angola.

Setakat 31 Mac 2025, OMS Energy mempunyai kehadiran yang meluas di rantau Asia Pasifik dan Timur Tengah serta Afrika Utara (MENA) yang kaya dengan minyak, dengan 11 pangkalan pengeluaran yang terletak secara strategik di enam negara (Singapura, Malaysia, Brunei, Arab Saudi, Thailand dan Indonesia). Menariknya, OMS Energy secara konsisten melaksanakan strategi pelokalan, bukan sahaja dengan menubuhkan pejabat dan pangkalan pengeluaran di kawasan tempatan, tetapi juga dengan memberi perkhidmatan kepada syarikat tenaga tempatan serta penyedia perkhidmatan medan minyak multinasional melalui pengambilan tenaga kerja dan profesional tempatan, di samping mendapatkan bahan bernilai tinggi daripada sumber tempatan. Pada masa ini, OMS Energy telah memperoleh kelayakan untuk menyertai tender dan kontrak kerajaan di negara-negara tempat ia beroperasi, sekali gus memperkukuh kelebihan daya saingnya dan meletakkan syarikat pada kedudukan kukuh untuk terus meningkatkan bahagian pasaran.

Baru-baru ini, OMS Energy telah memperluaskan lagi penglibatannya di pasaran Pakistan. Syarikat ini berjaya membekal dan memasang komponen utama kepala telaga bagi sistem kepala telaga pintar tempatan pertama untuk MOL Pakistan. MOL Pakistan ialah anak syarikat milik penuh Kumpulan MOL dan telah menjadi pemain utama dalam industri tenaga Pakistan sejak tahun 1999. Syarikat ini memegang kepentingan operasi dalam empat blok tempatan dan merupakan pengendali bagi blok TAL dan Margalla. MOL telah membuat 13 penemuan komersial di Pakistan. Berdasarkan pengeluaran minyak dan gas pada tahun 2024, MOL Pakistan (bersama rakan operasi syarikat) telah mencapai bahagian pasaran tempatan sebanyak 8.4%, menjadikannya pengeluar kedua terbesar minyak dan gas petroleum cecair (LPG) di Pakistan serta pengeluar gas asli kelima terbesar.

Yang paling signifikan ialah kerjasama antara OMS Energy dan MOL Pakistan ini memberi tumpuan kepada pendigitalan inovatif dalam perkhidmatan kejuruteraan medan minyak. Sebagai penyelaras sistem kepala telaga pintar tersebut, OMS Energy membekalkan dan menyepadukan komponen sistem teras daripada beberapa syarikat perkhidmatan medan minyak utama. Pasukan pakar syarikat turut mengeluarkan penyangkut paip pengeluaran dan penyesuai kepala paip pengeluaran sistem tersebut di pangkalan pengeluarannya di Singapura. Proses pemasangan, pelarasan dan ujian fungsi yang berjaya telah disaksikan oleh wakil daripada MOL Pakistan. Sistem kepala telaga pintar ini menggabungkan teknologi pemantauan masa nyata, automasi dan kawalan jauh untuk mengoptimumkan prestasi telaga minyak, meningkatkan keselamatan serta mempertingkat kecekapan operasi secara menyeluruh.

Seiring dengan pelaksanaan dasar strategik kemandirian tenaga di negara-negara rantau Asia Pasifik terus melaksanakan dasar strategik mereka untuk mencapai kemerdekaan tenaga, jumlah projek medan minyak dan gas baharu di negara seperti Thailand, Indonesia, Pakistan dan Vietnam dijangka akan terus meningkat. OMS Energy, yang telah mengambil langkah awal, dijangka akan memperoleh bahagian pasaran yang lebih besar dan mengembangkan perniagaannya dalam operasi medan minyak pintar pada masa hadapan.

Malah, OMSE mempunyai lebih daripada 200 pelanggan di pelbagai rantau di seluruh dunia dan ramai antaranya merupakan antara tiga syarikat teratas dunia dalam bidang minyak dan perkhidmatan kejuruteraan medan minyak. Ini dijangka memberi manfaat kepada pengembangan perniagaan masa hadapan. Tambahan pula, margin keuntungan kasar bagi perkhidmatan pemeriksaan dan penyelenggaraan saluran paip minyak dan gas adalah jauh lebih tinggi berbanding pembuatan peralatan, dan keuntungan masa depan OMSE dijangka akan terus meningkat.

Peluang Perniagaan Baharu di Medan Minyak Matang

Selain pelaksanaan berterusan projek medan minyak dan gas baharu, permintaan terhadap teknologi baharu di medan minyak yang telah lama beroperasi terus meningkat, mewujudkan peluang besar bagi para pemain dalam pasaran perkhidmatan kejuruteraan medan minyak. Tahun lalu, International Energy Agency (IEA) telah menganalisis pengeluaran dan rizab bagi 800 medan minyak utama di seluruh dunia dan menyimpulkan bahawa pengeluaran global sedang merosot pada kadar penurunan semula jadi purata sebanyak 9%. Pengeluaran minyak di kebanyakan negara bukan OPEC telah pun mencapai kemuncaknya atau akan mencapai kemuncak dalam tempoh 20 tahun akan datang. Oleh kerana penerokaan medan minyak dan gas baharu memerlukan masa yang panjang dan kos pelaburan awal yang tinggi, banyak negara bergantung kepada teknologi dan peralatan baharu untuk menjalankan pengeluaran sekunder atau tertiari di medan minyak matang bagi memanjangkan kitaran hayatnya. Oleh itu, ini merupakan peluang perniagaan yang sangat besar bagi peserta yang mempunyai pengalaman dalam perkhidmatan kejuruteraan medan minyak matang.

Dari penerokaan dan pengeluaran hinggalah kepada pemeriksaan dan penyelenggaraan paip, teknologi AI boleh digunakan secara menyeluruh. Malah, robot khusus juga boleh dikawal dari jauh untuk menyokong operasi harian di persekitaran telaga bawah tanah atau terpencil yang mencabar. Pasaran perkhidmatan medan minyak dianggarkan bernilai sekitar USD 100 bilion setiap tahun secara konservatif.

Ditubuhkan pada tahun 1972, OMS Energy mempunyai lebih daripada 50 tahun pengalaman dalam industri tenaga, dengan sumber dan kepakaran industri yang luas. Selain itu, syarikat ini baru-baru ini telah melabur dalam sektor tenaga baharu seperti tenaga hidrogen. Daripada pertumbuhan organik dalaman hinggalah ke potensi peluang perniagaan baharu, OMS Energy dipercayai mempunyai masa depan yang cerah.

Akhir sekali, perlu diperhatikan bahawa meskipun harga saham OMS Energy telah mencatat lonjakan ketara baru-baru ini, ia masih diniagakan pada nisbah P/E hadapan kurang daripada 5x — jauh lebih rendah berbanding purata 15x bagi syarikat perkhidmatan medan minyak global menurut Bloomberg. Ini menunjukkan bahawa saham tersebut masih dinilai lebih rendah daripada nilai sebenar dan ketinggalan berbanding pesaing industri. Roth Capital sebelum ini telah mengulangi sasaran harga USD10 bagi OMS Energy, menunjukkan potensi kenaikan melebihi 100% daripada harga semasa.

