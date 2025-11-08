OMS Energy 启动 AI+ 机器人研究，进军前景广阔的输油管道检测与维护市场

新加坡, Nov. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球能源市场正在经历深刻变革。 在可再生能源成为各国应对气候变化的标准配置的同时，传统化石燃料也因勘探开采技术的持续创新保持稳定增长。 特别是 AI 与机器人技术的持续发展，正显著提升传统油田工程服务的成本控制、运营效率及安全水平。

众所周知，全球多数油田项目地处偏远，面临恶劣地理环境与极端气候挑战。 尤其是在地下石油钻采、管道检测维护等领域，始终需要高度精密的施工与作业部署。 然而，在现行传统工程实践下，油田工程与日常作业仍充满风险，尤其油气泄漏造成的破坏性影响更不容忽视。

油气管道泄漏的早期预防与监测，是全球石油企业日常作业中的重大挑战。 管道泄漏是油气行业的严重问题，可能引发严峻的环境污染、形成重大安全隐患，并造成经济损失。

综合市场分析表明，油田工程服务领域特别是管道检测与维护板块，将呈现显著的数字化与 AI 化趋势。 如上所述，全球众多油气田项目面临严峻的地理位置、气候及环境挑战，为油田工程服务提供商的日常作业带来巨大困难。 此外，全球油气管道检测与维护市场目前仍主要依赖传统超声波管道检测工具进行管道状态监测。 但这种传统管道监测方式效果欠佳。 而 AI、物联网乃至专业油田工程机器人的出现，为降低陆上与海上油气田项目成本、提升效率及增强安全性提供了全新可能。

据了解，OMS Energy Technologies Inc. (NASDAQ: OMSE) 近日正在全球寻求 AI 与机器人技术合作伙伴，旨在通过多种合作形式提供创新性 AI 与机器人驱动综合管道监测解决方案，从而助力石油企业实现更高效、更经济的油气管道安全防护，守护生态环境，共建美丽健康未来。

据 WiseGUY 关于油气管道维护市场的报告显示，该市场规模预计将从 2025 年的 1,029 亿美元增长至 2035 年的 1,500 亿美元，预估年复合增长率 (CAGR) 约 3.85%。 另据 Data Bridge 市场研究数据，全球管道监测系统市场规模在 2024 年已达 184.5 亿美元，预计到 2032 年将增长至 326.5 亿美元，期间年复合增长率为 7.40%。

随着 AI+ 机器人技术的持续演进与应用拓展，OMS Energy 在今年 7 月的香港路演中透露，公司正积极寻求 AI+ 机器人领域的潜在合作伙伴，以把握不断涌现的巨大商机。 此外，OMS Energy 正在探索将业务拓展至城市管道检测与维护市场的可能性。 该市场规模预计将远超油气管道检测与维护领域。 仅在中国市场，其规模预计到 2030 年将达到 100 亿美元，全球市场则预计突破 500 亿美元。

OMS Energy 与全球主要客户建立深度合作，持续深耕中东及亚太市场。

OMS Energy 是一家油田工程服务与专业设备供应商，面向油气行业提供地面井口系统 (SWS) 和石油专用管材 (OCTG)。 OMS Energy 的业务覆盖陆上与海上油田项目，客户包括全球最大油田服务商 Saudi Aramco，以及 Halliburton、Schlumberger、Baker Hughes 等全球前十油田服务商，同时与泰国的 PTTEP、南苏门答腊的 PT Seleraya Belida 和东加里曼丹的 Pertamina Hulu Sanga Sanga 等企业保持合作。 近年来，OMS Energy 更将业务拓展至西非地区，为安哥拉宽扎盆地 KON-06 区块的 Grupo Simples Oil 供应地面井口系统。

截至 2025 年 3 月 31 日，OMS Energy 在油气资源丰富的亚太及中东与北非地区 (MENA) 拥有广泛布局，坐拥 11 个生产基地，战略性地分布在六个国家 (新加坡、马来西亚、文莱、沙特阿拉伯、泰国和印度尼西亚) 。 值得关注的是，OMS Energy 始终坚持本土化扩张战略，不仅在当地设立办公室和生产基地，还通过雇佣当地居民与专业人才、采购本地高价值材料等方式，为当地能源企业及跨国油田服务商提供支持。 目前，OMS Energy 已在业务所在国取得政府招标与合同参与资格，显著增强其竞争优势，并有望持续扩大市场份额。

近日，OMS Energy 进一步深化在巴基斯坦市场的业务拓展。 该公司成功为 MOL Pakistan 供应并安装其首套本土智能井口系统的关键井口部件。 MOL Pakistan 作为 MOL Group 的全资子公司，自 1999 年以来一直是巴基斯坦能源行业的重要参与者。 该公司持有四个本地区块的经营权益，并担任 TAL 和 Margalla 区块的作业者。 MOL 已在巴基斯坦取得 13 项商业探索成果。 基于 2024 年油气产量数据，MOL Pakistan 及其作业合作方已占据当地市场 8.4% 的份额，成为巴基斯坦第二大石油和液化石油气 (LPG) 生产商，以及第五大天然气生产商。

尤为值得注意的是，本次 OMS Energy 与 MOL Pakistan 的合作聚焦于油田工程服务的创新数字化。 作为智能井口系统的协调方，OMS Energy 提供并整合了多家主要油田服务公司的核心系统组件。 公司专家团队还在其新加坡生产基地制造了该系统的油管悬挂器和油管头适配器，并成功完成了组装、调试和功能测试，整个过程均由 MOL Pakistan 代表现场见证。 该智能井口系统融合实时监测、自动化与远程控制技术，可优化油井性能、提升安全水平并提高运营效率。

随着亚太地区各国持续推行能源自主战略政策，泰国、印度尼西亚、巴基斯坦及越南等国家的新建油气田项目数量预计将持续增长。 已抢占先机的 OMS Energy 有望获得更大市场份额，并在未来拓展智能油田运营业务。

事实上，OMSE 在全球多个地区拥有超过 200 家客户，其中多家为位列全球前三的石油及油田服务工程公司。 这一优势预计将助力其未来业务扩张。 此外，油气管道检测与维护服务的毛利率显著高于设备制造，在未来，OMSE 的盈利能力有望进一步提升。

老化油田的新业务机遇

除持续实施的新油气田项目外，老化油田对新技术的需求持续增长，为油气田工程服务市场参与者创造了重大机遇。 去年国际能源署 (IEA) 对全球 800 个主要油田产量与储量进行分析后指出，全球产量正以 9% 的平均自然递减率下降。 大多数非 OPEC 产油国的石油产量已达峰值或将在未来 20 年内达到峰值。 由于新油气田勘探周期长且初始投资成本巨大，许多国家高度依赖新技术与新设备对老化油田进行二次或三次采油以延长其生命周期。 因此，这为具备老化油田工程服务经验的市场参与者带来了潜在的巨大商机。

从勘探开采到管道检测与维护，AI 技术均可实现全面应用。 此外，在恶劣的井下或偏远井况中，特定机器人还可在日常作业中实现远程操控。 该油田服务市场保守估计年规模达 1,000 亿美元。

创立于 1972 年的 OMS Energy 拥有逾 50 年的能源行业经验，具备深厚的行业积累与资源网络。 此外，近期公司还积极布局氢能等新能源领域。 从内生增长到新业务机遇的潜力来看，OMS Energy 未来发展前景可期。

最后值得关注的是，尽管 OMS Energy 股价近期大涨，其如今的前瞻市盈率仍低于 5 倍，估值显著偏低，远落后于 Bloomberg 统计的全球油田服务公司 15 倍的平均市盈率。 Roth Capital 此前重申对 OMS Energy 的 10 美元目标价，预示较当前股价存在超 100% 的上涨空间。

