Des représentants de la formation professionnelle thaïlandaise se rendent au Guangxi Financial Vocational College (Collège professionnel financier du Guangxi) afin d’évoquer ensemble un nouveau plan directeur en matière de formation professionnelle

NANNING, Chine, 08 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Récemment, le ministre Tanapat Saengchan, membre de la Vocational Education Commission of Thailand (Commission de la formation professionnelle de Thaïlande), s’est rendu au Guangxi Financial Vocational College. Cet échange est l’occasion idéale d’approfondir la coopération entre les deux parties. On s’attend à ce qu’une communication pragmatique puisse encourager une étroite collaboration dans le domaine de la formation professionnelle entre les deux pays.

Le Guangxi Financial Vocational College s’engage à concevoir un haut lieu de coopération ouverte et d’innovation dans le domaine de la formation professionnelle au Guangxi face à l’ASEAN, s’intéresse activement à de nouveaux modèles d’intégration de la production et de l’éducation, contribue au développement économique de haut niveau de la région de l’ASEAN et ne cesse de contribuer à la renommée des « artisans modernes » dans le cadre des échanges et de la coopération à l’échelle internationale.

Collaboration quadripartite entre les écoles et les entreprises en vue de renforcer la capacité de la formation professionnelle à répondre aux besoins des industries

En mettant l’accent sur la construction du « China-Malaysia Digital Economy Modern Craftsman College » (« Collège des artisans modernes de l’économie numérique Chine-Malaisie »), l’école a mis en place un système de communication régulier avec les universités nationales et les entreprises malaisiennes, formant ainsi un modèle de co-construction « école-école-entreprise-entreprise ». Elle a conjointement mis en place un vecteur d’innovation et de développement intégrant la production et l’éducation « 1+1+N », avec pour noyau « une communauté industrielle, école d’artisanat moderne et N entreprises de démonstration et succursales universitaires ». S’appuyant sur le contexte de l’économie numérique, elle favorise l’expansion à l’étranger des produits des entreprises chinoises et accroît la valeur de production des entreprises d’environ 13 millions de yuans.

Co-construction de plateformes à l’étranger en faveur d’une étroite collaboration dans le domaine de la formation professionnelle entre la Chine et l’ASEAN

L’école a successivement mis en place des projets d’échanges internationaux tels que le China-ASEAN Business Technology Innovation and Vocational Education Cooperation Center (Centre de coopération entre la Chine et l’ASEAN pour l’innovation technologique et la formation professionnelle dans le domaine commercial) (Indonésie), le Cooperation Center (Centre de coopération) (Cambodge) et le « Silk Road Finance College » (Collège financier de la Route de la Soie) à l’étranger, formant ainsi un modèle complet et durable d’échanges dans le domaine de la formation professionnelle. S’appuyant sur les ressources intellectuelles de la « zone d’agglomération industrielle des grands modèles d’intelligence artificielle de Zhongguancun » dans le parc scientifique de Tsinghua, elle a construit 1 centre d’intelligence numérique à l’étranger, 2 centres d’échange, 3 plateformes de services techniques et 2 bases d’intégration transfrontalière entre production et éducation. Elle répond avec précision aux besoins techniques et en matière de talents des entreprises des pays de l’ASEAN et favorise encore davantage la collaboration entre la Chine et l’ASEAN dans le domaine de la formation professionnelle.

Intégration écologique transfrontalière visant au renforcement de la formation des « artisans modernes »

Grâce au projet Modern Craftsman College, les écoles et les entreprises ont mis en place un programme international de formation des talents intégrant « enseignement, formation, concours, recherche, conférences et expositions ». Elle a co-élaboré et partagé 6 normes, 4 cours internationaux, 1 manuel bilingue et 8 ensembles de ressources de formation internationales, et développé 6 équipements pédagogiques. Elle a organisé 49 séances de formation professionnelle à l’échelle nationale et internationale. 8 251 personnes y ont participé. Elle a organisé 2 concours internationaux de compétences pour l’ASEAN, attirant 303 équipes provenant de 7 pays. L’école a également organisé la « 2024 China (Guangxi)-ASEAN Vocational Education Development Exchange Conference » (« Conférence 2024 sur le développement de la formation professionnelle entre la Chine [Guangxi] et l’ASEAN »), mené conjointement des projets de recherche et des activités d’exposition avec des universités et des entreprises des pays de l’ASEAN, travaillé sur le modèle de formation de talents composites « AI+X », formé des talents appliqués de haut niveau au développement de l’économie numérique du Guangxi et à la coopération entre la Chine et l’ASEAN dans le domaine de l’intelligence artificielle, et écrit un nouveau chapitre dans la formation professionnelle au service de l’économie locale.

Source : Guangxi Financial Vocational College