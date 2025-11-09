Avance Clinical 宣布成立肾脏与心血管代谢卓越中心，优化患者招募以提升研究成功率

澳大利亚阿德莱德, Nov. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 为生物技术企业提供全球合同研究组织服务的合作机构 Avance Clinical 宣布成立肾脏与心血管代谢卓越中心。 该中心旨在加快临床研发进程，具体举措包括在研究设计初期即纳入治疗领域专家、强化患者招募与留存工作，同时为研究项目提供从试验方案设计到研究收尾阶段的全流程指导。

患者招募与留存一直是临床试验面临的难题，这导致肾脏与心血管代谢疾病相关后期研究屡屡出现延期，耗费大量成本。 尽管行业内普遍设立科学顾问委员会，但许多试验方案在设计初期仍缺乏足够的治疗领域专业支撑。 合同研究组织 (CRO) 与研究人员之间的沟通断层则进一步加剧了这些问题。 新设立的卓越中心从项目启动之初便推动科研专家与研究人员开展协作，以解决上述各类难题。

“我们通过在招募问题发生前就加以解决，从而加快试验进程，”高级总监兼肾脏与心血管代谢业务运营战略负责人 Manthinda (Manthi) Hettiarachchi 博士表示。 “例如，亚太地区在肾脏疾病、糖尿病和心脏病方面的疾病负担最重，这使得患者获取渠道的搭建至关重要。 通过从一开始就让区域科研专家参与试验方案设计，我们能够消除信息断层，确保方案符合患者与研究人员的实际需求。”

该中心战略性地在各关键区域部署科研专家，以最大限度拓宽患者参与渠道并助力申办方达成目标。 Avance Clinical 的全球网络将区域专家与申办方团队紧密联结，通过直接沟通加快问题解决效率，确保研究在不同监管环境下均能按计划推进。

“申办方希望从研发初期到提交监管审批的全流程中获得无缝衔接的支持，但传统合作模式下，随着项目推进，他们不得不整合多个不同服务商的资源，”肾脏与心血管代谢治疗领域代理负责人 Graham Birrell 博士表示。 “我们打造这一卓越中心，旨在通过经验丰富的治疗领域专家提供连贯一致的服务，这些专家深谙药物研发的完整流程。 这种一体化合作模式不仅能提升单个研究项目的质量，更能增强监管机构对项目的信任度。”

Avance Clinical 的战略性全球布局，标志着临床研发领域向“加速推进”方向的转变。 该中心通过战略性整合全球范围内的治疗领域专业资源——包括 Avance 已建立业务布局的韩国与中国台湾地区，以及计划进一步拓展的印度、斯里兰卡和马来西亚——助力申办方开展更快速、更高效的临床试验，同时始终保持最高标准的科学严谨性。

肾脏疾病与心血管代谢疾病常存在病症重叠，相关医疗需求极为迫切。 全球约有 8.5 亿人受慢性肾病困扰，其中多数患者集中在亚洲；而心脏病仍是全球首要致死病因。 当前，肥胖症、糖尿病及高血压的患病率持续上升（中亚地区尤为显著），为此，该中心将在这些高需求地区统筹协调临床试验，优化研究设计与患者入组流程，确保研究数据能够真实反映受疾病影响最严重患者群体的情况。

Avance Clinical 总部位于澳大利亚，是全球最大的提供优质全方位服务的 CRO，在澳大利亚、新西兰、亚洲、北美和欧洲为国际生物技术公司提供高质量的临床试验服务。 公司曾多次荣获 Frost & Sullivan 合同研究组织市场领导力奖和客户价值领导力奖。 凭借 30 余年行业经验及覆盖超过 250 个适应症的深厚专业积淀，Avance Clinical 可提供从临床前研究到后期临床试验的全流程服务，并依托行业领先的监管、临床及运营专业能力为服务保驾护航。

