VALLOUREC ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE PLUSIEURS

MILLIONS DE DOLLARS DANS UNE NOUVELLE LIGNE

DE FILETAGE PREMIUM À YOUNGSTOWN, OHIO

Youngstown, Ohio – le 10 novembre 2025 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce aujourd’hui un investissement de 48 millions de dollars pour étendre ses activités à Youngstown, dans l’Etat d’Ohio, aux Etats-Unis. Cette initiative stratégique s’inscrit dans un engagement plus large en faveur de sa production aux Etats-Unis, avec plus de 1,5 milliard de dollars investis au cours des 15 dernières années.

Cet investissement permettra la création d’une nouvelle ligne de filetage premium au sein des unités existantes de production d’acier, de laminage et de finition. Cette expansion offrira une source d’approvisionnement locale, compétitive et entièrement intégrée, renforçant ainsi la position de Vallourec sur le marché des produits tubulaires pour l’industrie pétrolière et gazière (OCTG) aux Etats-Unis. Cette nouvelle ligne permettra d’accroître la capacité de filetage des connexions VAM® à couple élevé, de plus en plus utilisées dans les puits onshore à longs latéraux. Ce développement marque une étape majeure dans l’engagement continu de Vallourec aux États-Unis au service de l’excellence industrielle et de l’innovation énergétique.

Les travaux de construction ont débuté en juillet 2025 et devraient s’achever début 2027, sans interruption des activités actuelles. Une fois opérationnelle, cette nouvelle ligne permettra la création de 40 emplois équivalents temps plein et contribuera à l’élargissement de la chaîne d’approvisionnement locale pour soutenir l’industrie énergétique régionale et renforcer l’écosystème industriel de l’Ohio.

Des solutions tubulaires de pointe, fabriquées en Amérique

Vallourec North America, est un fournisseur totalement intégré de tubes sans soudure 100 % fabriqués aux Etats-Unis. L’entreprise propose des solutions tubulaires de pointe capables de résister aux environnements les plus extrêmes dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie.

Au cœur de ses opérations aux États-Unis, Vallourec déploie une approche d’économie circulaire solide : ses tubes sans soudure sont entièrement fabriqués à partir de ferraille recyclée.

Le siège de Vallourec en Amérique du Nord est situé à Houston (Texas), et son principal site de production se trouve à Youngstown (Ohio). Avec près de 2 000 employés en Amérique du Nord, les États-Unis représentent le premier marché de Vallourec dans le monde.

Philippe Guillemot, Président-Directeur général du groupe Vallourec, déclare : « Cette expansion reflète la vision long terme de Vallourec et la poursuite de nos investissements sur le marché des Etats-Unis. En renforçant notre base industrielle à Youngstown, nous nous appuyons sur le fier héritage manufacturier de la région, pour répondre aux besoins de toutes les filières énergétiques grâce à des solutions performantes produites localement. »

A propos de Vallourec :

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.







