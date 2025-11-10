OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
10 November 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 07 November 2025 it had purchased a total of 40,097 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased40,097--
Highest price paid (per ordinary share)547.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)542.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)544.68p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 357,480,470 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 357,480,470.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
07-11-202515:18:41GBp976547.00XLONxHaNY5ycaoJ
07-11-202515:08:53GBp287546.00XLONxHaNY5yce20
07-11-202515:06:28GBp241546.00XLONxHaNY5ycNBM
07-11-202515:06:28GBp278545.50XLONxHaNY5ycNAX
07-11-202515:06:28GBp312545.50XLONxHaNY5ycNAZ
07-11-202514:59:59GBp857546.00XLONxHaNY5ycTZ6
07-11-202514:59:17GBp178547.00XLONxHaNY5ycTOM
07-11-202514:59:17GBp242547.00XLONxHaNY5ycTOO
07-11-202514:57:03GBp62546.00XLONxHaNY5ycOFp
07-11-202514:57:03GBp297546.00XLONxHaNY5ycOFr
07-11-202514:57:03GBp567546.00XLONxHaNY5ycOFt
07-11-202514:54:02GBp113546.00XLONxHaNY5yc4NL
07-11-202514:54:02GBp868546.00XLONxHaNY5yc4NN
07-11-202514:54:02GBp26546.00XLONxHaNY5yc4NP
07-11-202514:54:02GBp195546.00XLONxHaNY5yc4NR
07-11-202514:50:54GBp575545.50XLONxHaNY5yc1yP
07-11-202514:50:54GBp564545.00XLONxHaNY5yc1yS
07-11-202514:43:12GBp840543.50XLONxHaNY5ydqz6
07-11-202514:40:01GBp895542.50XLONxHaNY5ydnj2
07-11-202514:39:29GBp271543.00XLONxHaNY5ydnSk
07-11-202514:31:59GBp289542.00XLONxHaNY5ydb1Q
07-11-202514:30:52GBp490542.50XLONxHaNY5ydZem
07-11-202514:30:32GBp718543.00XLONxHaNY5ydZHi
07-11-202514:25:57GBp323543.00XLONxHaNY5ydjTg
07-11-202514:22:46GBp306543.50XLONxHaNY5ydeRW
07-11-202514:22:46GBp6543.50XLONxHaNY5ydeOU
07-11-202514:22:46GBp768543.50XLONxHaNY5ydeRd
07-11-202514:13:00GBp309544.00XLONxHaNY5ydUA4
07-11-202514:12:33GBp274544.00XLONxHaNY5ydVhg
07-11-202514:10:25GBp513544.50XLONxHaNY5ydToT
07-11-202514:05:38GBp428544.50XLONxHaNY5yd6et
07-11-202514:03:55GBp736544.50XLONxHaNY5yd4cT
07-11-202514:00:47GBp761545.00XLONxHaNY5yd3Kq
07-11-202513:59:28GBp554545.00XLONxHaNY5yd1gv
07-11-202513:56:33GBp197544.50XLONxHaNY5ydCjU
07-11-202513:56:33GBp250544.50XLONxHaNY5ydCic
07-11-202513:56:33GBp256544.50XLONxHaNY5ydCie
07-11-202513:56:33GBp76544.50XLONxHaNY5ydCiW
07-11-202513:56:33GBp37544.50XLONxHaNY5ydCiY
07-11-202513:56:33GBp483544.00XLONxHaNY5ydCin
07-11-202513:43:58GBp293543.50XLONxHaNY5yWm6p
07-11-202513:43:53GBp445543.50XLONxHaNY5yWmCJ
07-11-202513:43:05GBp257544.00XLONxHaNY5yWnu6
07-11-202513:41:17GBp223544.00XLONxHaNY5yW$jn
07-11-202513:41:17GBp9544.00XLONxHaNY5yW$jp
07-11-202513:41:17GBp25544.00XLONxHaNY5yW$jt
07-11-202513:39:29GBp256544.00XLONxHaNY5yWzhY
07-11-202513:37:15GBp250544.00XLONxHaNY5yWxD@
07-11-202513:37:15GBp18544.00XLONxHaNY5yWxD0
07-11-202513:37:15GBp578544.00XLONxHaNY5yWxDy
07-11-202513:36:26GBp42543.50XLONxHaNY5yWu22
07-11-202513:36:26GBp2,233543.50XLONxHaNY5yWuDX
07-11-202513:35:29GBp483543.50XLONxHaNY5yWvNj
07-11-202513:30:47GBp67543.50XLONxHaNY5yWZ2e
07-11-202513:25:07GBp552544.00XLONxHaNY5yWiYC
07-11-202513:25:07GBp3544.00XLONxHaNY5yWiYI
07-11-202513:20:17GBp288543.50XLONxHaNY5yWh82
07-11-202513:17:53GBp8543.50XLONxHaNY5yWf9W
07-11-202513:17:53GBp250543.50XLONxHaNY5yWf9Y
07-11-202513:16:05GBp227543.50XLONxHaNY5yWNeg
07-11-202513:13:41GBp375543.50XLONxHaNY5yWLZs
07-11-202513:09:28GBp30543.50XLONxHaNY5yWG0u
07-11-202513:09:28GBp253543.50XLONxHaNY5yWG0w
07-11-202512:59:52GBp63542.50XLONxHaNY5yWO8t
07-11-202512:59:46GBp315543.50XLONxHaNY5yWOLC
07-11-202512:59:46GBp700543.50XLONxHaNY5yWOLE
07-11-202512:59:46GBp352543.50XLONxHaNY5yWOLG
07-11-202512:59:46GBp218543.00XLONxHaNY5yWOLI
07-11-202512:59:46GBp352543.00XLONxHaNY5yWOLK
07-11-202512:59:46GBp512543.00XLONxHaNY5yWOKX
07-11-202512:26:53GBp257544.50XLONxHaNY5yXw7e
07-11-202512:23:32GBp422545.00XLONxHaNY5yXuEC
07-11-202512:20:58GBp330545.50XLONxHaNY5yXco1
07-11-202512:19:45GBp122546.50XLONxHaNY5yXdsL
07-11-202512:19:45GBp613546.50XLONxHaNY5yXdsN
07-11-202512:19:45GBp14546.00XLONxHaNY5yXdna
07-11-202512:19:45GBp350546.00XLONxHaNY5yXdnc
07-11-202512:19:45GBp169546.00XLONxHaNY5yXdnW
07-11-202512:13:00GBp504546.50XLONxHaNY5yXZ09
07-11-202512:12:49GBp132546.50XLONxHaNY5yXZE3
07-11-202512:05:06GBp361546.50XLONxHaNY5yXi84
07-11-202512:05:06GBp283546.50XLONxHaNY5yXi86
07-11-202512:00:09GBp322546.50XLONxHaNY5yXexe
07-11-202512:00:06GBp13546.50XLONxHaNY5yXe5u
07-11-202512:00:06GBp353546.50XLONxHaNY5yXe5w
07-11-202511:53:53GBp103546.00XLONxHaNY5yXKGe
07-11-202511:53:53GBp207546.00XLONxHaNY5yXKGg
07-11-202511:50:53GBp93546.00XLONxHaNY5yXIS9
07-11-202511:50:53GBp119546.00XLONxHaNY5yXISB
07-11-202511:37:49GBp440544.50XLONxHaNY5yXO5V
07-11-202511:27:32GBp474543.50XLONxHaNY5yX03t
07-11-202511:22:37GBp268544.00XLONxHaNY5yXCuz
07-11-202511:22:37GBp387544.50XLONxHaNY5yXCu2
07-11-202511:22:37GBp718544.50XLONxHaNY5yXCuB
07-11-202511:14:49GBp682544.50XLONxHaNY5yYsUA
07-11-202511:04:22GBp671545.00XLONxHaNY5yY@@P
07-11-202510:50:01GBp567545.00XLONxHaNY5yYbJH
07-11-202510:48:23GBp220545.00XLONxHaNY5yYZYO
07-11-202510:43:15GBp772545.00XLONxHaNY5yYlfG
07-11-202510:40:18GBp213545.50XLONxHaNY5yYjns
07-11-202510:38:20GBp89545.00XLONxHaNY5yYgwQ
07-11-202510:38:20GBp185545.00XLONxHaNY5yYgwS
07-11-202510:30:35GBp381545.00XLONxHaNY5yYNR$
07-11-202510:27:31GBp45545.50XLONxHaNY5yYI0d
07-11-202510:27:31GBp211545.50XLONxHaNY5yYI0f
07-11-202510:11:36GBp606545.00XLONxHaNY5yY7pK
07-11-202510:00:56GBp257545.00XLONxHaNY5yYF$S
07-11-202509:58:25GBp415546.00XLONxHaNY5yYDth
07-11-202509:50:37GBp461546.50XLONxHaNY5yZtgR
07-11-202509:39:04GBp345546.50XLONxHaNY5yZyAK
07-11-202509:39:04GBp331547.00XLONxHaNY5yZyAP
07-11-202509:39:04GBp497547.00XLONxHaNY5yZyLc



