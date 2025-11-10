Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce être à nouveau placée dans le Top 3 des éditeurs de logiciels français dans la catégorie « Solutions Horizontales », selon la 15ᵉ édition du classement EY et Numeum. L’entreprise se hisse également à la 17ᵉ place du Top 250 toutes catégories confondues, réaffirmant la solidité de sa croissance et de l’exécution de son plan stratégique Elevate to 2030, axé sur l’innovation centrée sur le client et la création de valeur à long terme.

Le classement EY et Numeum Top 250 dresse chaque année un panorama de la performance et des grandes tendances du secteur français des éditeurs de logiciels. En 2024, malgré un contexte économique prudent, le secteur a affiché sa résilience avec une croissance de 7,4 %, pour atteindre un chiffre d’affaires de 23,1 milliards d’euros. Dans ce contexte, les éditeurs réalisant plus de 100 millions d’euros de revenus, dont Quadient, ont surperformé le marché, soutenus par une combinaison de croissance organique et d’acquisitions ciblées. À titre de comparaison, Quadient a enregistré une croissance organique de ses solutions Digitales de 7,7 % sur l’exercice 2024, dont une progression de 10,1 % au quatrième trimestre, soutenue par une hausse de 10,2 % des revenus liés aux souscriptions.

L’édition 2025 du rapport met également en lumière une évolution majeure des priorités stratégiques des entreprises, avec l’intelligence artificielle (IA) désormais en tête pour 83 % d’entre elles, devant la cybersécurité et le cloud/SaaS, domaine les plus cité l’an dernier. L’adoption de l’IA générative s’est notablement accélérée, avec plus de 60 % des entreprises l’ayant désormais intégrée à leur offre, soit une progression de 21 points par rapport à 2023.

« Je suis fier de voir Quadient figurer une nouvelle fois dans le Top 250 comme un acteur clé du paysage technologique français. Cette reconnaissance reflète la réussite de notre transformation, portée par une innovation centrée sur l’humain et une stratégie de plateforme unifiée », déclare Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « En 2025, nous continuons à faire progresser notre plateforme d’automatisation intelligente, enrichie par l’intelligence artificielle, afin d’aider nos clients à simplifier leurs processus financiers et de communication. Ces avancées s’inscrivent dans notre engagement à créer de la valeur durable et à proposer des solutions responsables, prêtes pour l’avenir ».

En 2025, Quadient continue de renforcer son leadership dans l’automatisation des processus financiers et la mise en conformité réglementaire. En juin, l’entreprise a annoncé l’acquisition de Serensia, l’une des plateformes françaises leaders de la facturation électronique, afin de renforcer sa capacité à accompagner les entreprises dans la mise en œuvre progressive de la facturation électronique obligatoire en France, à l’aide de solutions évolutives et pleinement conformes aux exigences légales.

Quadient continue également d’être reconnue par les cabinets d’analystes pour son innovation et son leadership dans le domaine digital. IDC l’a récemment désignée numéro un mondial sur le marché de la gestion des communications clients (CCM), avec 11 % de parts de marché accumulées en 2024. Par ailleurs, le cabinet QKS Group a attribué à Quadient le titre de Most Valuable Pioneer (pionnier de référence) dans sa matrice de maturité en intelligence artificielle appliquée au CCM, saluant l’intégration avancée de l’IA dans sa plateforme pour optimiser le traitement documentaire, la personnalisation des parcours clients et l’analyse prédictive.

Pour consulter le rapport complet EY et Numeum 2025, rendez-vous sur : https://www.ey.com/fr_fr/insights/fast-growing-companies/top-250-editeurs-logiciels-francais.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site quadient.com/fr .

