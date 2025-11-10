|Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K
|
Bernstorffsgade 40
1577 Copenhagen V
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www.danskeinvest.dk
10. november 2025
Anmodning om ophør af suspension i enkelt afdeling under Investeringsforeningen Danske Invest
Der anmodes om ophør af suspension for afdeling/andelsklasse nedenfor.
Investeringsforeningen Danske Invest:
|Afdeling/andelsklasse
|ISIN-kode
|OMX Identifikation
|Nye Markeder, klasse DKK d
|DK0015710602
|DKINYM
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products