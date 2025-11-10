Nokia Oyj

Pörssitiedote

10.11.2025 klo 9.45

Nokia nimittää Kristen Pressnerin henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Espoo – Nokia ilmoitti tänään nimittävänsä Kristen Pressnerin henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.5.2026 alkaen.

Pressnerillä on yli 30 vuoden kansainvälinen kokemus henkilöstö- ja muutosjohtamisesta sekä yritysten osaamisen kehittämisestä. Hän siirtyy Nokian palvelukseen Roche Holdingista, jossa hän toimi Roche Diagnosticsin henkilöstöjohtajana. Pressnerillä oli keskeinen rooli yhtiön johtamisen ja toimintamallin kehittämisessä sekä innovaatioita ja liiketoimintaa tukevan kulttuurin rakentamisessa. Ennen Rochea, hän työskenteli useissa eri henkilöstöjohtamisen tehtävissä kansainvälisessä teknologiakonserni Texas Instrumentissä keskittyen erityisesti kulttuurin kehittämiseen ja muutosjohtamiseen.

“Olen iloinen voidessani toivottaa Kristenin tervetulleeksi Nokiaan. Kristenillä on vahva kokemus muutosjohtamisesta ja tavoitteemme on kehittää yhdessä asiakaslähtöistä kulttuuriamme sekä parantaa fokustamme ja suorituskykyämme entisestään. Kristen tulee olemaan keskeisessä roolissa kulttuurimme kehittämisessä. Tulemme hyödyntämään tässä työssä myös tekoälyn tuomia mahdollisuuksia keskittyessämme toimittamaan asiakkaille edistyneitä ja luotettavia tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuja”, Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard sanoi.

“Nokia on globaali teknologiajohtaja, jolla on takanaan mittava perintö ja edessä loistava tulevaisuus. Näen Nokian yhtiönä, joka johtaa muutosta siirryttäessä tekoälyn, pilvipalveluiden ja seuraavan sukupolven verkkojen aikakaudelle. Tämän muutosmatkan keskiössä on Nokian henkilöstö ja olen erittäin innoissani päästessäni osaksi tätä matkaa ja tiimiä. Koen, että Nokian menestyksen taustalla ovat luovuus, rohkeus ja tiimien välinen yhteistyö ja on kunnia päästä mukaan kehittämään Nokia-tiimin potentiaalia entisestään”, Pressner sanoi.

Pressnerin asemapaikka tulee olemaan Suomessa ja hän tulee raportoimaan Nokian toimitusjohtaja Justin Hotardille.

Lisätietoja kaikista nykyisistä Nokian johtoryhmän jäsenistä löytyy osoitteesta: https://www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/yritys/johto-ja-hallinto/johtoryhma/

CV Kristen Pressner

Syntynyt: 1970

Kansalaisuus: Yhdysvaltain ja Sveitsin kansalainen



Koulutus:

Master of Business Administration (MBA), kansainvälinen henkilöstöjohtaminen, University of Dallas

Humanististen tieteiden kandidaatti, viestintä, Purdue University

Kokemus:

2005–2025 Roche Holding Group

Globaali henkilöstöjohtaja, Roche Diagnostics, 2016–2025

Henkilöstöjohtaja, Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka ja Latinalainen Amerikka, Roche Diagnostics, 2012–2016

Johtaja, globaali koulutus- ja kehitystoiminta, henkilöstöhallinto, Roche Holding Group, 2007–2012

Johtaja, osaamisen johtaminen, Roche Diagnostics Operations, Yhdysvallat, 2007

Henkilöstöpäällikkö, Yhdysvallat, 2005–2006





1996–2005 Texas Instruments

Henkilöstöpäällikkö, High Performance Analog, 2001–2005

Rekrytointipäällikkö, opiskelija- ja yliopistosuhteet, 1999–2001

Yritysjärjestelyjen projektipäällikkö, henkilöstöhallinto, 1998–1999

Kansainvälisten työkomennusten erityisasiantuntija, 1996–1997

1992–1996 Aluepäällikkö, Spherion Corporation

1992–1994 Asiakaspäällikkö, Trade Insurance Services

