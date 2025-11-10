SELSKABSMEDDELELSE





A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram





Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 3. til 7. november foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 131.270 1.606.571.234 3 november 2025 600 13.497,7500 8.098.650 4 november 2025 600 13.239,7500 7.943.850 5 november 2025 600 13.432,0667 8.059.240 6 november 2025 700 12.826,5286 8.978.570 7 november 2025 680 12.863,6176 8.747.260 Total 3. -7. november 2025 3.180 41.827.570 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 43.981 580.333.714 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 134.450 1.648.398.804 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 743.655 9.198.687.755 3 november 2025 3.006 13.522,7994 40.649.535 4 november 2025 3.006 13.290,6786 39.951.780 5 november 2025 3.006 13.446,9328 40.421.480 6 november 2025 3.508 12.853,4436 45.089.880 7 november 2025 3.407 12.856,3149 43.801.465 Total 3. -7. november 2025 15.933 209.914.140 Køb fra Familiefonden* 2.084 13.174,6586 27.455.989 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 249.207 3.304.125.230 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 761.672 9.436.057.884

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 134.450 A-aktier og 861.473 B-aktier som egne aktier, svarende til 6,29% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 10. november 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521





Side 1 af 1





Vedhæftede filer