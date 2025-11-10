Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

SELSKABSMEDDELELSE


A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram


Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).
                       
Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).                            

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 3. til 7. november foretaget følgende transaktioner:                            

  Antal
A aktier 		Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK 		Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 131.270   1.606.571.234
 3 november 2025 600 13.497,7500 8.098.650
 4 november 2025 600 13.239,7500 7.943.850
 5 november 2025 600 13.432,0667 8.059.240
 6 november 2025 700 12.826,5286 8.978.570
 7 november 2025 680 12.863,6176 8.747.260
Total 3. -7. november 2025 3.180   41.827.570
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 43.981   580.333.714
Total under aktietilbagekøbs-
programmet 		134.450   1.648.398.804
  Antal
B aktier 		Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK 		Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 743.655   9.198.687.755
 3 november 2025 3.006 13.522,7994 40.649.535
 4 november 2025 3.006 13.290,6786 39.951.780
 5 november 2025 3.006 13.446,9328 40.421.480
 6 november 2025 3.508 12.853,4436 45.089.880
 7 november 2025 3.407 12.856,3149 43.801.465
Total 3. -7. november 2025 15.933   209.914.140
Køb fra Familiefonden* 2.084 13.174,6586 27.455.989
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 249.207   3.304.125.230
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden) 		761.672   9.436.057.884
     

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 134.450 A-aktier og 861.473 B-aktier som egne aktier, svarende til 6,29% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 10. november 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521


