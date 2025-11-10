Landsbankinn hf.: Útboð sértryggðra skuldabréfa

Landsbankinn mun halda lokað útboð á sértryggðum skuldabréfum miðvikudaginn 12. nóvember kl. 15:00. Boðinn verður til sölu óverðtryggði flokkurinn LBANK CB 29.
Áætlaður uppgjörsdagur er 19. nóvember 2025.
Sértryggðu skuldabréfin verða gefin út undir útgáfuramma Landsbankans fyrir sértryggð skuldabréf. Lánshæfiseinkunn sértryggðra skuldabréfa Landsbankans er A+ með stöðugum horfum samkvæmt mati S&P.
Markaðsviðskipti Landsbankans hafa umsjón með útboðinu. Hægt er að nálgast nánari upplýsingar í síma 410-7330 eða með tölvupósti, verdbrefamidlun@landsbankinn.is.