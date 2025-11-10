FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 03 au 07 novembre 2025

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 03/11/2025 au 07/11/2025

Publication du 10/11/2025

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2703/11/2025FR0000074759 6 752 25,00XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2707/11/2025FR0000074759 8 757 25,00XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/11/2025 10:46:21FR0000074759 25,00EUR 4XPAR1110447-3329b307FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/11/2025 10:46:32FR0000074759 25,00EUR 9XPAR1110447-3841b307FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/11/2025 10:55:06FR0000074759 25,00EUR 6 500XPARact20251103-095506-072-00FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/11/2025 13:21:40FR0000074759 25,00EUR 10XPAR1110447-4609b307FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/11/2025 13:21:40FR0000074759 25,00EUR 229XPAR1110447-4865b307FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/11/2025 14:56:14FR0000074759 25,00EUR 6 257XPARact20251107-135614-710-00FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/11/2025 16:55:39FR0000074759 25,00EUR 2 500XPARact20251107-155538-329-00FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

