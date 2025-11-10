SATO Oyj, Pörssitiedote 10.11.2025 klo 12.30
SATO Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Balder Finska Otas AB
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö (1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Erik Selin
Asema: Hallituksen jäsen
Liikkeeseenlaskija: SATO Oyj
LEI: 7437009ELUGUOA45V564
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 129841/4/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-05
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009011688
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 755436 Yksikköhinta: 20 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 755436 Keskihinta: 20 EUR
Lisätietoja:
Leena Rentola, lakiasiainjohtaja, p. 040 592 1665, etunimi.sukunimi@sato.fi
www.sato.fi
SATO OYJ
SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 27 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.
SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.
SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. Vuonna 2025 SATO täyttää 85 vuotta. www.sato.fi