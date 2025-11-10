En hiver, où les collisions automobiles atteignent généralement un sommet, les données d'Allstate du Canada révèlent que les collisions par l'arrière sont les plus fréquentes

MARKHAM, Ontario, 10 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche de l’hiver et de ses conditions routières nécessitant une adaptation de la part des automobilistes canadiens, des données d’ Allstate du Canada, compagnie d’assurance (« Allstate du Canada ») sur les réclamations révèlent que les trois types d'accidents de la route les plus courants sont les collisions par l'arrière, les incidents liés aux changements de voie et les accidents n'impliquant qu'un seul véhicule.

Ces données font également état d’une forte tendance saisonnière : c'est pendant les mois d'hiver (soit en janvier, suivi de décembre et de février) que le nombre de collisions est le plus élevé. Comme les températures baissent et que la glace et la neige affecteront bientôt les conditions routières, Allstate du Canada rappelle aux automobilistes l’importance de bien se préparer et d'adapter leurs habitudes de conduite pour rester en sécurité sur la route cet hiver.

« Les collisions par l’arrière peuvent être causées par une distance insuffisante entre les véhicules, la forte circulation urbaine, des ralentissements brusques, de mauvaises conditions météo, et plus encore. Avec les mois froids à nos portes, il est essentiel que les conducteurs aient à l’esprit les risques liés aux routes glissantes et gardent une plus grande distance avec le véhicule devant eux pour pouvoir freiner en toute sécurité », affirme Carmine Venditti, directeur d’agence à Allstate du Canada. « Nos données ne font pas que mettre les risques en lumière : elles rappellent aussi l’importance de la prévention. Des habitudes simples, comme la pose des pneus d’hiver, la réduction de la vitesse et la prise en compte d’un temps de trajet plus long qu’à d’autres moments de l’année, peuvent aider à réduire les risques de collision. À Allstate, nous constatons directement les bienfaits de la préparation et de la sensibilisation, et c’est pourquoi nous nous engageons à aider les automobilistes à rester en sécurité, saison après saison. »

Rappels importants pour des déplacements sécuritaires

Même les conducteurs expérimentés peuvent oublier les principes de base de la conduite hivernale. Entre les changements d'heure et le verglas imprévu, la conduite hivernale exige de renouveler chaque année son attention et sa prudence :

Passez aux pneus d’hiver : suivez la météo de près et faites installer vos pneus d’hiver dès que la température descend sous les 7 °C. Les règles de conduite hivernale varient selon les provinces. Si la loi exige l’utilisation de pneus d’hiver au Québec, les obligations varient dans d'autres provinces. Vérifiez les règlements en vigueur dans votre région avant de prendre la route.

suivez la météo de près et faites installer vos pneus d’hiver dès que la température descend sous les 7 °C. Les règles de conduite hivernale varient selon les provinces. Si la loi exige l’utilisation de pneus d’hiver au Québec, les obligations varient dans d'autres provinces. Vérifiez les règlements en vigueur dans votre région avant de prendre la route. Gardez vos distances : la « règle des trois secondes » est un minimum à suivre pour avoir un temps de réaction suffisant en cas d’urgence dans des conditions normales. Augmentez la distance avec la voiture devant vous lorsque vous roulez sur une chaussée glissante.

la « règle des trois secondes » est un minimum à suivre pour avoir un temps de réaction suffisant en cas d’urgence dans des conditions normales. Augmentez la distance avec la voiture devant vous lorsque vous roulez sur une chaussée glissante. Assurez-vous de voir et de vous faire voir : prenez le temps de bien enlever la neige, la glace et le givre sur votre véhicule avant de partir.

prenez le temps de bien enlever la neige, la glace et le givre sur votre véhicule avant de partir. Le déplacement est-il nécessaire? Regardez la météo avant de partir et, si les conditions sont dangereuses, demandez-vous si vous pouvez remettre votre déplacement. Sinon, prévoyez plus de temps en partant plus tôt.

Regardez la météo avant de partir et, si les conditions sont dangereuses, demandez-vous si vous pouvez remettre votre déplacement. Sinon, prévoyez plus de temps en partant plus tôt. Ne dépassez pas les déneigeuses : une visibilité réduite et la grande lame latérale d’une déneigeuse peuvent causer un sérieux accident si vous essayez de dépasser.

une visibilité réduite et la grande lame latérale d’une déneigeuse peuvent causer un sérieux accident si vous essayez de dépasser. Entretenez bien votre voiture : un véhicule bien entretenu réduit les risques d’ennuis mécaniques par grand froid.

un véhicule bien entretenu réduit les risques d’ennuis mécaniques par grand froid. Revoyez votre police d’assurance auto et votre protection d’ assistance routière .



Allstate du Canada encourage les automobilistes à accorder à leur préparation hivernale toute l’attention nécessaire. Prendre le temps d'adapter ses habitudes de conduite à la saison peut contribuer à la sécurité de tous les usagers de la route.

Les informations relatives aux réclamations automobiles d'Allstate du Canada mentionnées ci-dessus sont basées sur une analyse interne des données recueillies entre octobre 2023 et septembre 2025.

