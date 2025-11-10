Dėl UAB "AWG investment 1" privačių obligacijų išpirkimo

Kaip restruktūrizuojama AUGA group, AB (toliau – Bendrovė) yra informavusi savo 2025 m. sausio 20 d. pranešime apie esminį įvykį, jos kontroliuojama bendrovė UAB "AWG investment 1" (toliau – Emitentas) yra išleidusi privačias obligacijas, emisijos ISIN LT0000409104, kurių bendra nominali vertė 4 984 000 Eur (toliau – Obligacijos). Emitentas įsipareigojo iki 2025 m. lapkričio 8 d. išpirkti Obligacijas ir sumokėti priskaičiuotas, bet neišmokėtas palūkanas. Kadangi Obligacijų išpirkimo diena yra ne darbo diena, Obligacijos turi būti išpirktos ne vėliau nei iki 2025 m. lapkričio 10 d.
Emitentas informavo Bendrovę, kad 2025 m. lapkričio 10 d. jis sumokėjo priskaičiuotas palūkanas, tačiau neišpirko Obligacijų.
Bendrųjų Obligacijų sąlygų 25 p. yra numatyta, kad įsipareigojimų nevykdymo įvykiu yra laikoma, jei Emitentas nesumoka bet kurios pagrindinės sumos už Obligacijas jos mokėjimo dieną arba nesumoka bet kurios palūkanų sumos už Obligacijas jų mokėjimo dieną, ir įsipareigojimų nevykdymas tęsiasi 20 darbo dienų. Tai reiškia, kad Obligacijų neišpirkimas 2025 m. lapkričio 10 d. savaime nėra laikomas įsipareigojimų nevykdymo įvykiu, ir Emitentas turi 20 darbo dienų laikotarpį ištaisyti šį pažeidimą, išpirkdamas Obligacijas (toliau – Ištaisymo laikotarpis).
Bendrovė ir Emitentas nuosekliai deda maksimalias pastangas, kad pažeidimas būtų pašalintas per Ištaisymo laikotarpį ir Obligacijos būtų išpirktos ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 5 d.