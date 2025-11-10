Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Persbericht - Gereglementeerde informatie





Ieper, België – 10 november 2025, 17.45 uur CET

Naar aanleiding van het aandeleninkoopprogramma dat op 10 december 2024 werd aangekondigd, maakt Melexis bekend dat er 61.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 3 en 7 november 2025.

Inkoopdatum Aantal verworven aandelen Gemiddelde prijs (€) Laagste prijs (€) Hoogste prijs (€) Aankoop bedrag (€) 3/11/2025 10.000 61,70 61,30 63,10 616.999 4/11/2025 10.000 60,47 59,90 60,90 604.733 5/11/2025 12.000 58,21 57,85 59,80 698.545 6/11/2025 14.000 57,24 56,20 57,95 801.381 7/11/2025 15.000 57,30 56,90 58,00 859.452 TOTAAL 61.000 58,71 56,20 63,10 3.581.110

Als gevolg van aankopen die zijn gedaan sinds de lancering van het aandeleninkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis nu 567.491 eigen aandelen in bezit.



