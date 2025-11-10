Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Persbericht - Gereglementeerde informatie


Ieper, België – 10 november 2025, 17.45 uur CET

Naar aanleiding van het aandeleninkoopprogramma dat op 10 december 2024 werd aangekondigd, maakt Melexis bekend dat er 61.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 3 en 7 november 2025.

InkoopdatumAantal verworven aandelenGemiddelde prijs (€)Laagste prijs (€)Hoogste prijs (€)Aankoop bedrag (€)
3/11/202510.00061,7061,3063,10616.999
4/11/202510.00060,4759,9060,90604.733
5/11/202512.00058,2157,8559,80698.545
6/11/202514.00057,2456,2057,95801.381
7/11/202515.00057,3056,9058,00859.452
TOTAAL61.00058,7156,2063,103.581.110

Als gevolg van aankopen die zijn gedaan sinds de lancering van het aandeleninkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis nu 567.491 eigen aandelen in bezit.


