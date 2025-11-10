Déclaration des transactions sur actions propres Du 03 Novembre au 07 Novembre 2025

Nanterre, le 10 novembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 03 Novembre au 07 Novembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 03 Novembre au 07 Novembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI03/11/2025FR000012548676 868115,551200XPAR
VINCI03/11/2025FR000012548624 422115,508700CEUX
VINCI03/11/2025FR00001254868 171115,387500TQEX
VINCI04/11/2025FR000012548658 382115,150700XPAR
VINCI04/11/2025FR000012548613 975115,179300CEUX
VINCI04/11/2025FR00001254868 326115,653200TQEX
VINCI05/11/2025FR000012548641 209116,811900XPAR
VINCI05/11/2025FR000012548610 764116,943200CEUX
VINCI05/11/2025FR00001254862 699116,528700TQEX
VINCI06/11/2025FR000012548672 254116,730000XPAR
VINCI06/11/2025FR000012548636 249116,587400CEUX
VINCI06/11/2025FR00001254866 542116,746600TQEX
VINCI07/11/2025FR000012548675 525115,714100XPAR
VINCI07/11/2025FR000012548637 296115,637500CEUX
VINCI07/11/2025FR00001254866 374115,746100TQEX
      
  TOTAL479 056115,9411 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

