Nanterre, le 10 novembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 03 Novembre au 07 Novembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 03 Novembre au 07 Novembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 03/11/2025 FR0000125486 76 868 115,551200 XPAR VINCI 03/11/2025 FR0000125486 24 422 115,508700 CEUX VINCI 03/11/2025 FR0000125486 8 171 115,387500 TQEX VINCI 04/11/2025 FR0000125486 58 382 115,150700 XPAR VINCI 04/11/2025 FR0000125486 13 975 115,179300 CEUX VINCI 04/11/2025 FR0000125486 8 326 115,653200 TQEX VINCI 05/11/2025 FR0000125486 41 209 116,811900 XPAR VINCI 05/11/2025 FR0000125486 10 764 116,943200 CEUX VINCI 05/11/2025 FR0000125486 2 699 116,528700 TQEX VINCI 06/11/2025 FR0000125486 72 254 116,730000 XPAR VINCI 06/11/2025 FR0000125486 36 249 116,587400 CEUX VINCI 06/11/2025 FR0000125486 6 542 116,746600 TQEX VINCI 07/11/2025 FR0000125486 75 525 115,714100 XPAR VINCI 07/11/2025 FR0000125486 37 296 115,637500 CEUX VINCI 07/11/2025 FR0000125486 6 374 115,746100 TQEX TOTAL 479 056 115,9411

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe