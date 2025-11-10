Pacvue、Amazon Ads Japan協賛の広告代理店およびブランド向けハッカソンを開催

東京, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 業界初のAI搭載コマース・オペレーティング・システムを提供する PacvueはAmazon Ads Japanの協賛のもと「Pacvue | Amazon Ads Japan Hackathon」を11月20日にシャングリ・ラ 東京で開催することを発表しました。

このイベントは、日本国内の広告代理店やブランドを集め、他に類を見ない学びとネットワーキングの機会を提供することが目的です。各チームは10月を通して競い合い、2万ドル（約300万円）の賞金をかけて革新的なプロジェクトや最適化戦略を11月20日に審査員に向けて発表します。優勝チームはイベント当日に発表されます。

Pacvue Head of APACのネイト・シュリラは「Pacvueは、業界で最も進化したリテールメディアおよびコマース最適化プラットフォームのひとつとして高く評価されています。そこで今回、日本を代表する大手代理店を集め、Pacvueの真の力を披露する場を設けたいと考えました。」と語る。「ブランドと代理店は、Pacvueを活用したAmazonでの高度な最適化戦略やユースケースを直接見ることができ、オンライン市場シェアの拡大や成長加速のための具体的なインサイトを得ることができます。CPG（消費財）、家電、美容など多様なカテゴリーでのAmazon Adsの運用最適化の最前線を、ぜひ見に来てください！」

Pacvueはこのハッカソンを通じて、リテールメディアのプロフェッショナル同士の協働・創造・知識共有を促進し、Amazonでの成功を収めるための高度な戦略と実例を紹介します。本イベントは、Pacvueの既存顧客だけでなく、参加に関心を持つブランドや広告主を含む、東京エリアのあらゆるブランドおよび代理店を歓迎しています。来場者は他の業界関係者から学び、デジタルコマースにおける課題への新たな視点を得ると共に、イベントを通じて共有される革新的な戦略から刺激を受けることができるでしょう。

イベントはAmazon Adsによるリテールメディアの最新動向プレゼンテーションから始まり、続いて各チームが「ハック」を発表します。

イベントスケジュール2025年11月20日（木）：

15:00〜15:20：受付

15:20〜18:00：開会挨拶、Amazon Adsによるプレゼンテーション、6チームによる発表と審査

18:00〜19:00：懇親会





※事前登録が必要です。定員に限りがあります。詳細および登録については、こちらをご覧ください。

Pacvueについて：

PacvueはAmazon、Walmart、Target、Instacartをはじめとする100以上のグローバルマーケットプレイスでの成長を支えるリテールメディア、コマース管理、高度な計測をシームレスに統合する唯一のコマース・オペレーティング・システムです。業界最先端のAI技術、リアルタイムデータ、実用的なインサイトを活用するPacvueのプラットフォームは世界中の7万以上のブランドおよび代理店に利用され、広告パフォーマンスの最大化、利益率向上、増分効果の創出、市場シェア拡大、そしてコマース領域全体でのリーチの拡大を一つの統合管理画面から実現します。2025年現在、Pacvueは世界のリテールメディア広告費の12%を支えています。また、エンタープライズ向けのPacvueとSMB向けHelium 10を組み合わせることで、あらゆる規模の企業に対応する業界で最も包括的なプラットフォームを提供しています。詳細は www.pacvue.comをご覧ください。

