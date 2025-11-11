Pacifica Hotels G. K. 将在亚太地区首度推出 City Express by Marriott

东京, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pacifica Hotels G.K. 今日宣布已与 Marriott International Inc. 签署特许经营协议，通过改造大阪两家现有酒店将 City Express by Marriott 引入日本市场。 完成全面品牌升级后，这两家酒店预计将于 2026 年春季以 City Express by Marriott 大阪难波南店与 City Express by Marriott 大阪新今宫店的身份重新开业。 此次开业将标志着中端品牌 City Express by Marriott 在亚太地区的首次亮相，为日本最具活力的城市之一带来兼具价值、便捷与现代舒适的全新体验。

City Express by Marriott 面向注重性价比的旅客，在城市、郊区及新兴目的地提供可靠、现代且便捷的住宿选择。 该品牌以品质、简约与一致性为核心，致力于为商务与休闲旅客提供舒适客房与充足休憩空间，让他们得以放松身心、焕发活力。

Marriott International 亚太地区（不含中国）首席发展官 Shawn Hill 表示：“我们很高兴再次与 Pacifica Hotels G. K. 合作，将 City Express by Marriott 引入日本，这也将标志着该品牌在亚太地区的首次亮相。 此次签约体现了我们持续致力于在该地区进行战略性扩张，并丰富产品组合，以满足当今旅客不断变化的需求。 凭借强劲的价值主张，以及 Marriott Bonvoy 强大的分销与忠诚度平台，City Express by Marriott 将有力补充 Marriott 在日本不断扩大的中端品牌阵容，并为大阪蓬勃发展的旅游业贡献重要力量。”

Pacifica Hotels 及其子公司 Shin Imamiya Hospitality（两家酒店的特许经营方）首席执行官 Seth Sulkin 表示：“随着日本酒店价格快速上涨，我们看到了通过 City Express by Marriott 为宾客提供高品质且价格亲民的住宿的巨大机遇。 这些酒店将为旅客提供探索难波以南西成区充满活力区域的机会，我们看好该地区的巨大潜力和日益增长的市场需求。”

City Express by Marriott 大阪新今宫店预计拥有 100 间客房，为一座九层独立建筑，位于西成区萩之茶屋，紧邻新今宫站——JR 大阪环状线、南海本线及大阪地铁交汇的重要交通枢纽。 其优越的地理位置确保宾客能够便捷通达大阪市内及整个关西地区。

City Express by Marriott 大阪难波南店计划设有 143 间客房，为一座 14 层独立建筑，位于西成区花园北，紧邻大阪地铁四桥线花园町站。 酒店沿国道 26 号线而建，周边为低层商业与住宅建筑，宾客可便捷搭乘地铁或驾车前往大阪市中心。

两家酒店均位于零售、住宅及商业活跃的区域枢纽，轻松通达大阪主要景点，包括阿倍野 Harukas、天王寺、难波、道顿堀、心斋桥、大阪巨蛋及大阪城公园。 两家酒店亦可通过南海本线便捷通达关西国际机场，为旅客提供顺畅直达的出行体验。

此次开业体现了 Marriott 持续扩大日本中端品牌阵容的战略重心，提供精心设计、便捷且互联互通的住宿方案，以满足国内外旅客不断变化的需求。

关于 Pacifica Hotels G.K.

Pacifica Hotels G.K. 是日本领先的国际酒店第三方运营商，管理着涵盖中端至高端奢华的多元品牌。

<媒体联系人>

Akio Nakamura

nakamura@pacifica-cap.com

+81-3-5549-9033

本公告随附的照片可在以下网址获取：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/13c13717-e088-452c-a1d9-27861c306072

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7734a04-8b88-496f-9740-1afd8253f034