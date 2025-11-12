Châtillon, France, 12 novembre, 2025



DBV Technologies annonce la dernière visite du dernier patient dans l'essai clinique de phase 3 VITESSE du patch VIASKIN® Peanut chez les enfants âgés de 4 à 7 ans allergiques aux arachides

La société reste en bonne voie pour publier les données principales de VITESSE au quatrième trimestre de cette année





DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market : DBVT – CUSIP : 23306J309), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui que la dernière visite des patients avait été effectuée dans le cadre de l'essai clinique de phase 3 VITESSE du patch VIASKIN® Peanut chez les enfants âgés de 4 à 7 ans allergiques aux arachides.

Avec l'achèvement de la phase de traitement en double aveugle contrôlée par placebo de l'étude, DBV demeure envoie pour annoncer les résultats préliminaires de VITESSE au quatrième trimestre de cette année.

« La fin de la dernière visite du dernier patient dans le cadre de l'étude représente une étape très importante pour DBV, car elle nous rapproche un peu plus de la mise à disposition d'une option thérapeutique pour les enfants allergiques aux arachides, leurs médecins et leurs soignants, si elle est approuvée », a déclaré Daniel Tassé, directeur général de DBV Technologies. « Nous sommes reconnaissants aux chercheurs, aux équipes internes et, surtout, aux patients et aux soignants pour le temps et l'engagement qu'ils ont consacrés à cette étude. Nous sommes impatients de partager les premiers résultats au cours de ce trimestre. »

L'essai de phase 3 VITESSE chez des enfants âgés de 4 à 7 ans allergiques aux arachides est une étude de 12 mois évaluant l'efficacité et la sécurité du patch VIASKIN® Peanut chez 654 sujets (randomisés 2:1), représentant des personnes réparties sur 86 sites aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Royaume-Uni et en Australie. VITESSE est actuellement la plus grande étude d'intervention thérapeutique sur l'allergie aux arachides.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa technologie exclusive, le patch VIASKIN®, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT), le patch VIASKIN® est conçu pour dispenser des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l’allergie sous-jacente d’un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec le patch VIASKIN® peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (représentant chacun cinq actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Capital Market (DBVT – CUSIP : 23306J309).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant le Programme ATM et la livraison des valeurs mobilières offertes aux termes de ce communiqué de presse. Ces déclarations prospectives ne constituent pas des promesses ou des garanties et comportent des risques et des incertitudes substantiels. Ces déclarations prospectives peuvent être affectées par les conditions du marché ainsi que par d’autres risques et incertitudes décrits dans les documents réglementaires déposés par DBV Technologies, conformément à la règlementation applicable, auprès de l’AMF, dans les documents et rapports déposés par DBV Technologies auprès de la SEC, y compris dans le Rapport Annuel sur le formulaire en anglais intitulé « Form 10-K », pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, déposé auprès de la SEC le 11 avril 2025, tel que modifié par l’amendement n°1 au Form 10-K/A déposé auprès des la SEC le 28 avril 2025, et tel que modifié par l’amendement n°2 au Form 10-K/A déposé auprès des la SEC le 14 mai 2025, et le rapport trimestriel de DBV Technologies, sur le formulaire en anglais intitulé « Form 10-Q », pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, déposés auprès de la SEC le 28 octobre 2025, ainsi que les futurs documents et rapports déposés auprès de l’AMF et de la SEC par DBV Technologies. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance sans réserve à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date des présentes. A l’exception de ce qui est requis par la loi applicable, DBV Technologies ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

VIASKIN est une marque commerciale déposée de DBV Technologies.

