SPIE signe un accord pour l’acquisition de PIK AG, renforçant son expertise dans les systèmes audiovisuels en Allemagne

Cergy, le 12 novembre 2025 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce la signature d’un accord pour l’acquisition de 89 % du capital de PIK AG.

Basée à Berlin, PIK emploie environ 170 personnes et intervient principalement dans le nord et l’est de l’Allemagne. L’entreprise est spécialisée dans l’intégration et la maintenance de systèmes audiovisuels complexes, notamment pour les salles de conférence, amphithéâtres et salles de concert. Son portefeuille de services complet couvre l’intégration globale des technologies audiovisuelles et d’éclairage — de la planification et la gestion de projet à l’installation, la mise en service, le service et la maintenance. PIK s’adresse à une clientèle issue de divers secteurs, y compris les infrastructures critiques.

Au cours de l’exercice 2024, PIK a généré un chiffre d’affaires d’environ 42 millions d’euros. L’entreprise bénéficie d’une dynamique de croissance organique régulière et d’une base de clients solide.

Après avoir repris de PIK en 2018 à la suite d’un processus de succession, Niklas Niehuus a assuré la croissance de l’entreprise avec succès et se réjouit de cette nouvelle étape : « Je suis fier de ce que nous avons accompli ces dernières années et profondément reconnaissant pour l’engagement exceptionnel de toute l’équipe. Le moment est venu pour la prochaine phase de développement. Je suis convaincu que SPIE est le bon choix pour l’avenir de PIK. »

L’équipe de direction expérimentée — Christoph Wegner (CEO), Christian Hieckel (CFO), Daniel Gallin (CSO) et André Rechenberg (CTO) — continuera à piloter le développement futur de l’entreprise : « Nous abordons l’avenir au sein de SPIE avec enthousiasme, convaincus que notre expérience et notre passion pour les systèmes audiovisuels nous permettrons d’apporter une contribution significative. Avec toute l’équipe, nous voulons poursuivre le développement de l’activité et continuer à renforcer systématiquement la solide position construite ces dernières années. »

Marcus Hänsel, membre du Directoire de SPIE Germany Switzerland Austria et Directeur Général de la division opérationnelle Information & Communications Services (ICS) : « Bienvenue chez

SPIE ! Avec une forte présence dans cet environnement de marché dynamique, une expertise technique élevée et un portefeuille client diversifié, nous renforçons délibérément notre position dans le domaine des systèmes audiovisuels et des modèles de services associés. Nous nous réjouissons de façonner l’avenir avec toute l’équipe PIK et de poursuivre le développement réussi de l’entreprise aux côtés de l’équipe de direction expérimentée. »

Markus Holzke, Directeur Général/CEO de SPIE Germany Switzerland Austria: « Avec PIK, nous intégrons une équipe solide dotée d’un haut niveau d’expertise technique. Le portefeuille de projets en cours est bien rempli, et la demande dans les domaines des infrastructures critiques et numériques ne cesse de croître — une base solide pour une croissance rentable et durable. Nous nous réjouissons de notre avenir commun !»

SPIE acquiert 89 % des actions de PIK AG, tandis que 11 % des actions restent détenues par l’ancien propriétaire et l’équipe de direction. L’accord inclut des mécanismes de put et call relatifs à ces 11 % du capital. La finalisation de la transaction est prévue en décembre et est uniquement soumise à l’approbation des autorités antitrust.

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Les 55 000 collaborateurs du Groupe sont engagés dans la décarbonation de l’économie, en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable.

Le groupe SPIE a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 9,9 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 712 millions d’euros

