ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 617 miljoen in Q3 2025

12 november 2025

Solide financiële prestaties : Nettowinst EUR 617 miljoen en rendement op eigen vermogen 9,5%

Aanhoudende groei : Hypotheekportefeuille gegroeid met EUR 2,1 miljard, zakelijke leningen met EUR 2,1 miljard (inclusief EUR 1,7 miljard van HAL) en netto nieuw vermogen bij Wealth Management met EUR 4,3 miljard

Strategische groei : Overname van NIBC Bank versterkt onze positie op de Nederlandse retailmarkt verder

Kostendiscipline : Aantal fte’s afgenomen met 700 in Q3 en met bijna 1.000 sinds begin dit jaar, exclusief de integratie van de Duitse bank Hauck Aufhäuser Lampe

Solide kredietkwaliteit : EUR 49 miljoen aan netto vrijval van kredietvoorzieningen, dankzij lagere individuele voorzieningen en herstel van afgeschreven leningen

Sterke kapitaalpositie: CET1-ratio van 14,8%, aandelen inkoopprogramma van EUR 250 miljoen afgerond in september; kapitaalpositie wordt in Q4 geëvalueerd om mogelijkheden voor verdere uitkeringen te beoordelen

Marguerite Bérard, CEO:

‘Het derde kwartaal van 2025 was voor ABN AMRO weer een solide kwartaal, dat werd gekenmerkt door onze gedisciplineerde aanpak van kosten, onze aanhoudend sterke kapitaalpositie en een verdere vrijval van kredietvoorzieningen.

Deze resultaten werden gerealiseerd in de gunstige context van de Nederlandse economie. Er zijn tekenen dat het ondernemersvertrouwen verbetert, zij het met enige voorzichtigheid over de economische vooruitzichten. Een tekort aan arbeidskrachten wordt momenteel gezien als de belangrijkste operationele uitdaging, en wordt door meer dan een derde van de bedrijven genoemd als hun grootste probleem. De woningmarkt blijft sterk, met prijzen die dit kwartaal stabiliseerden na stijgingen in de eerste helft van het jaar.

In het derde kwartaal van 2025 behaalde ABN AMRO een nettowinst van EUR 617 miljoen en een rendement op eigen vermogen van 9,5%. De integratie van Hauck Aufhäuser Lampe (HAL) vanaf 1 juli heeft positief bijgedragen aan dit resultaat en voegde EUR 26 miljoen toe aan de winst over het derde kwartaal. We werken aan het opbouwen van een top-3 private bank in de Duitse markt, en de operationele integratie verloopt volgens plan. De kapitaalimpact van HAL bedroeg ongeveer -30 basispunten in Q3, met een CET1-ratio van 14,8% aan het einde van het kwartaal.

Ons aandeel in de Nederlandse markt voor nieuwe hypotheken steeg in Q3 naar 19%, en onze hypotheekportefeuille groeide met EUR 2,1 miljard. In de belangrijke intermediaire markt zagen we een direct positief effect van wijzigingen in onze hypotheekvoorwaarden: na betaling van aflossingen passen we nu automatisch de risicopremie van klanten aan, en herzien we deze premie maandelijks in plaats van alleen aan het einde van een rentevaste periode.

Netto rentebaten (NII) stegen met EUR 48 miljoen naar EUR 1.580 miljoen ten opzichte van vorig kwartaal, als gevolg van hogere depositovolumes en hogere resultaten bij Treasury. Inkomsten uit vergoedingen voor betaal- en adviesdiensten namen ook toe, waarbij HAL EUR 50 miljoen aan provisie-inkomsten toevoegde en zorgde voor diversificatie van onze inkomstenbasis. Overige inkomsten daalden, met name door negatieve herwaarderingen van leningen en lagere resultaten uit aandelenparticipaties.

De impact van de HAL-overname niet meegerekend, werden de operationele kosten dit kwartaal gunstig beïnvloed door een afname van 700 fte’s, waaruit onze inzet op het gebied van kostenbeheersing blijkt. Sinds het begin van het jaar is het aantal fte’s met bijna 1.000 afgenomen. Dit kwartaal daalden de kosten van externe medewerkers met EUR 45 miljoen, waarmee een stijging van de personeelskosten door cao-loonsverhogingen ruimschoots werd gecompenseerd. We hebben onlangs aangekondigd dat het huidige sociaal plan, dat in juli 2026 zou verlopen, ongewijzigd doorloopt tot juli 2029, waardoor collega’s duidelijkheid en zekerheid krijgen in tijden van verandering.

Vandaag hebben we bekendgemaakt dat we overeenstemming hebben bereikt met Blackstone over de overname van NIBC. NIBC is een ondernemende bank die voornamelijk op Nederland is gericht en gespecialiseerd is in hypotheken, spaarproducten, en vastgoed- en digitale infrastructuurfinanciering. NIBC bedient ongeveer 500.000 retailklanten en circa 175 zakelijke klanten binnen Noordwest-Europa, het geografische focusgebied van ABN AMRO. Met de overname van NIBC versterken we onze positie op de Nederlandse retailmarkt.

De transactie voldoet aan onze overnamecriteria en sluit volledig aan bij onze strategie. Deze strategie, die we zullen presenteren op onze Capital Markets Day, is gericht op winstgevende groei, kostenbeheersing en het optimaliseren van onze kapitaal allocatie.

De overname van NIBC zal naar verwachting onze winstgevendheid verbeteren en een rendement op geïnvesteerd kapitaal genereren van ongeveer 18%. De totale impact op de CET1-ratio van ABN AMRO wordt geschat op ongeveer 70 basispunten bij afronding van de transactie. De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders en wordt naar verwachting in de tweede helft van 2026 afgerond. We verheugen ons erop de klanten en collega’s van NIBC in de ABN AMRO-familie te verwelkomen, en kijken uit naar de kansen die deze overname brengt voor onze klanten en ons bedrijf.

In verband met de overname van NIBC hebben we haar hypotheekmerkstrategie herzien. Daarbij heeft ABN AMRO besloten zich te richten op haar belangrijkste hypotheeklabels, ABN AMRO en Florius, en het Moneyou-merk te beëindigen. Met deze aanpak creëert ABN AMRO ook ruimte om het sterke NIBC-hypotheekmerk eventueel aan haar product- en merkenportefeuille toe te voegen. Daarnaast is ABN AMRO van plan om ABN AMRO Hypotheken Groep juridisch te fuseren met ABN AMRO om de operationele efficiëntie verder te verbeteren. De overname van NIBC levert ook schaalvergroting op voor ons op de Nederlandse, Duitse en Belgische spaarmarkten. Tegelijkertijd onderzoeken we de mogelijkheden voor synergiën door een combinatie met ons beleggingsplatform BUX.

In het derde kwartaal hebben we ons in augustus aangekondigde aandeleninkoopprogramma van EUR 250 miljoen uitgevoerd. Op 9 september kondigde de Nederlandse Staat een nieuw handelsplan aan om het belang in ABN AMRO verder af te bouwen tot ongeveer 20%. Dit is het vierde plan sinds begin 2023, in het kader van de geleidelijke terugkeer naar de markt van de ABN AMRO-aandelen die door de Nederlandse Staat worden gehouden.

Naast het leveren van deze solide financiële resultaten, werken we aan een update van onze strategie voor de komende jaren. Ik wil onze collega’s bedanken voor hun actieve betrokkenheid bij dit proces naast hun voortdurende inzet voor onze klanten. Tijdens onze Capital Markets Day op 25 november 2025 presenteren we onze plannen voor de bank en hoe we waarde gaan creëren voor onze stakeholders.

Tot slot wil ik mijn hartelijke dank betuigen aan onze Chief Operating Officer (COO) Ton van Nimwegen, die per 1 januari 2026 aftreedt als COO en de bank verlaat. Onder zijn leiding hebben onder andere de afdelingen Detecting Financial Crime en Customer Care & Operations aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van efficiëntie, veerkracht en klantgerichtheid. Ton is erin geslaagd een sterke teamgeest te creëren en heeft een grote mate van betrokkenheid tot stand gebracht onder zijn teamleden.Ton wordt genomineerd als voorzitter van het landelijk hoofdbestuur van de VVD, een positie die niet verenigbaar is met zijn bestuurlijke taken bij de bank. Na zijn aftreden worden de verantwoordelijkheden van de COO verdeeld onder de leden van de Executive Board om continuïteit en operationele efficiëntie te waarborgen. Ik wens Ton heel veel succes in zijn volgende hoofdstuk in dienst van het publieke belang.’



Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)



Noot voor de Redactie, niet voor publicatie:

ABN AMRO Press Office: Jarco de Swart, E-mail: pressrelations@nl.abnamro.com, telefoon: +31 (0)20 6288900.

ABN AMRO Investor Relations: John Heijning, E-mail: investorrelations@nl.abnamro.com, telefoon +31 (0)20 6282282.

Operating results

(in millions) Q3 2025 Q3 2024 Change Q2 2025 Change Nine months 2025 Nine months 2024 Change Net interest income 1,580 1,638 -4% 1,532 3% 4,671 4,836 -3% Net fee and commission income 561 478 17% 492 14% 1,561 1,410 11% Other operating income 28 137 -79% 119 -76% 226 376 -40% Operating income 2,169 2,253 -4% 2,143 1% 6,458 6,621 -2% Personnel expenses 791 718 10% 735 8% 2,252 2,033 11% Other expenses 617 616 582 6% 1,783 1,820 -2% Operating expenses 1,409 1,334 6% 1,317 7% 4,035 3,853 5% Operating result 761 920 -17% 826 -8% 2,423 2,768 -12% Impairment charges on financial instruments -49 -29 -69% -6 -49 -30 -66% Profit/(loss) before taxation 809 948 -15% 831 -3% 2,472 2,797 -12% Income tax expense 192 259 -26% 226 -15% 630 792 -20% Profit/(loss) for the period 617 690 -11% 606 2% 1,842 2,005 -8% Attributable to: Owners of the parent company 617 690 -11% 606 2% 1,842 2,005 -8% Other indicators Net interest margin (NIM) (in bps) 149 165 149 151 163 Cost/income ratio 64.9 % 59.2 % 61.5 % 62.5 % 58.2 % Cost of risk (in bps)¹ -7 -2 -1 -2 -2 Return on average equity² 9.5 % 11.6 % 9.4 % 9.6 % 11.3 % Earnings per share (in EUR)3, 4 0.67 0.78 0.67 2.03 2.26 Client assets (end of period, in billions) 389.8 342.6 355.5 Risk-weighted assets (end of period, in billions)5 143.1 143.8 139.8 Number of internal employees (end of period, in FTEs) 23,222 21,542 22,278 Number of external employees (end of period, in FTEs) 2,699 3,876 3,084 1. Annualised impairment charges on loans and advances customers for the period divided by the average loans and advances customers (excluding at fair value through P&L) on the basis of gross carrying amount and excluding fair value adjustments from hedge accounting. 2. Annualised profit/(loss) for the period, excluding payments attributable to AT1 capital securities and results attributable to non-controlling interests, divided by the average equity attributable to the owners of the company excluding AT1 capital securities 3. Profit/(loss) for the period, excluding payments attributable to AT1 capital securities and results attributable to non-controlling interests, divided by the average outstanding and paid-up ordinary shares. 4. As at Q3 2025, the average number of outstanding shares amounted to 829,140,682 (Q2 2025: 833,048,566; Q3 2024: 833,048,566). As at 30 September 2025, the average number of outstanding shares amounted to 831,745,938 (30 September 2024: 843,045,306). 5. As of 1 January 2025, the figures in the table are prepared in accordance with CRR III (Basel IV) regulations. The figures up to 31 December 2024 were prepared in accordance with CRR II (Basel III) regulations.

Bijlages