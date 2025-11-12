ABN AMRO kondigt overname NIBC Bank aan

12 november 2025

Vandaag maakt ABN AMRO Bank N.V. bekend dat zij overeenstemming heeft bereikt met Blackstone over de overname van NIBC Bank. Met deze overname breidt ABN AMRO haar retailbankactiviteiten verder uit en verstevigt zij haar sterke positie op de Nederlandse markt.

NIBC, opgericht in 1945, is een goed georganiseerde, ondernemende bank die voornamelijk op Nederland is georiënteerd. De bank is gespecialiseerd in hypotheken, spaarproducten, commercieel vastgoed en digitale infrastructuurfinanciering. NIBC bedient ongeveer 325.000 spaarklanten, 200.000 hypotheekklanten en 175 zakelijke klanten binnen Noordwest-Europa, de geografische footprint van ABN AMRO.

Marguerite Bérard, Chief Executive Officer van ABN AMRO: “De overname van NIBC biedt een unieke kans om onze positie op de Nederlandse retailmarkt verder te versterken en draagt bij aan winstgevende groei. Deze transactie voldoet aan onze overnamecriteria en sluit volledig aan op onze nieuwe strategie. Deze strategie, die gepresenteerd wordt op de Capital Markets Day op 25 november 2025, draait om winstgevende groei, kostenbeheersing en het optimaliseren van onze kapitaalpositie.”

Annerie Vreugdenhil, Chief Commercial Officer Personal & Business Banking bij ABN AMRO: “We zijn erg blij dat we deze overeenstemming hebben bereikt. NIBC is een natuurlijke match voor ABN AMRO, waarmee we onze prominente positie op de Nederlandse hypotheekmarkt versterken en tegelijkertijd aanzienlijke groei realiseren in onze spaaractiviteiten door de toevoeging van vermogende retailklanten. Ik kijk ernaar uit om de klanten van NIBC te verwelkomen en samen te werken met het NIBC-team.”

Nick Jue, Chief Executive Officer van NIBC: "De aankondiging van vandaag is een geweldige mijlpaal in de 80-jarige geschiedenis van NIBC en bevestigt de kracht van onze klantproposities. Het is ook een erkenning van de professionaliteit en het ondernemerschap van onze medewerkers. Door onze goed gewaardeerde klantpropositie en netwerken te combineren met de schaal en kracht van ABN AMRO, kunnen we nog meer waarde bieden aan onze klanten. Met de natuurlijke overeenkomsten in strategie, cultuur en mindset, hebben we vertrouwen in de nieuwe kansen die dit zal creëren voor al onze stakeholders.”

Qasim Abbas, hoofd Tactical Opportunities International bij Blackstone: "We zijn trots dat we in samenwerking met het managementteam en de raad van commissarissen, deze reis met NIBC hebben afgelegd om een sterkere, meer veerkrachtige bank te creëren. We wensen het team veel succes in de toekomst.”

ABN AMRO neemt NIBC van Blackstone over tegen een overnameprijs die gebaseerd is op 0.85 keer de boekwaarde van het aandelenkapitaal van NIBC op de overnamedatum. De geschatte overnameprijs ligt rond de EUR 960 miljoen en is onder voorbehoud van aanpassingen bij de afronding van de transactie. De overname zal naar verwachting de winstgevendheid van ABN AMRO verder verbeteren en zal resulteren in een rendement op geïnvesteerd kapitaal van rond de 18% voor 2029. Verwacht wordt dat de overname leidt tot synergievoordelen met een laag uitvoeringsrisico. De totale impact van de overname op ABN AMRO’s CET1-ratio wordt geschat rond de 70 basispunten bij overname.

De afronding van de transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouders en de gebruikelijke consultatieprocedures van de ondernemingsraden binnen ABN AMRO en NIBC. Naar verwachting wordt de transactie in de tweede helft van 2026 afgerond.

In verband met de overname van NIBC heeft ABN AMRO haar hypotheekmerkstrategie onder de loep genomen. Hierbij heeft de bank besloten zich te blijven richten op haar belangrijkste hypotheeklabels, ABN AMRO en Florius, en het Moneyou-label te beëindigen. Hiermee creëert ABN AMRO ruimte voor de mogelijke toevoeging van het sterke NIBC-hypotheekmerk aan haar product- en merkenportefeuille. Daarnaast is ABN AMRO van plan om ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. juridisch te fuseren met ABN AMRO Bank N.V. om de operationele efficiëntie verder te verbeteren.

Ook zorgt de overname van NIBC voor schaalvergroting voor ABN AMRO op de Nederlandse, Duitse en Belgische spaarmarkten. Tegelijkertijd onderzoekt ABN AMRO de mogelijkheden voor synergiën door een combinatie met haar beleggingsplatform BUX.

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, lid 1 tot en met 4 van Verordening (EU) nr. 596/2014 (Marktmisbruikverordening). Deze openbare bekendmaking vormt geen aanbod en evenmin een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van, of inschrijving op, enige effecten.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

ABN AMRO Press Office: Marieke Ziedses des Plantes, E-mail: pressrelations@nl.abnamro.com, phone number: +31 (0)20 6288900.

ABN AMRO Investor Relations: John Heijning, E-mail: investorrelations@nl.abnamro.com, phone number +31 (0)20 6282282.

