DEMIRE verlängert Mietvertrag mit Bundesgesellschaft in Meckenheim bis Ende 2030

Langen, den 12. November 2025. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat das Mietverhältnis mit einer Bundesgesellschaft in ihrem Objekt in Meckenheim langfristig verlängert. Der bestehende Vertrag läuft nun bis Ende 2030 und setzt damit die langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft mit dem öffentlichen Mieter fort.

Die Bundesgesellschaft nutzt die gesamte Mietfläche der funktionalen Immobilie mit rund 7.400 Quadratmetern.

Im Portfolio der DEMIRE entfallen insgesamt rund 29 Prozent der Vertragsmiete auf öffentliche Verwaltungsträger. Damit ist der öffentliche Sektor für die DEMIRE der mit Abstand wichtigste Mieter und unterstreicht die Stabilität und Qualität des Mieterportfolios.

Ende der Pressemitteilung





Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. September 2025 über einen Immobilienbestand von 46 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 573 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag