Delårsrapport for 3. kvartal 2025

Schouw & Co. har onsdag offentliggjort delårsrapport for 3. kvartal 2025; Schouw & Co. leverede overordnet set en stærk præstation i tredje kvartal 2025 i et miljø præget af skiftende usikkerheder.

Hovedpunkter

9,5 mia. kr. i omsætning – et fald på 4%

878 mio. kr. EBITDA – en stigning på 5%

894 mio. kr. i pengestrøm fra drift – en reduktion på 23%

15,53 kr. i resultat pr. aktie – en stigning på 6%

12,8% ROIC ekskl. goodwill – et fald i afkastet af den investerede kapital ekskl. goodwill på 0,4 procentpoint

Forventningerne til årets omsætning og EBITDA er indsnævret mod den nedre del af de tidligere intervaller.

Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler

– De skiftende usikkerheder fortsatte i tredje kvartal af 2025, men igen viste konglomeratets styrke og diversificerede eksponering sin værdi. Markedsmæssige udfordringer i kvartalet på BioMars vigtige norske marked blev opvejet af fortsat stærk fremgang i HydraSpecma og Fibertex Personal Care, og det konsoliderede resultat for kvartalet var som forventet. Investeringerne forbliver på et kontrolleret niveau, og pengestrømmene fra driften er attraktive.

I Schouw & Co. har vi brugt den aktuelle usikkerhed til at forberede os på en fremtid præget af volatilitet og udfordringer i den globale handel. Vi optimerer vores globale fodaftryk og sikrer en langsigtet konkurrencedygtig omkostningsbase. Dette indebærer restruktureringsomkostninger på næsten 100 millioner kroner i 2025, men vil styrke vores position og platform betydeligt.

Vi undersøger fortsat, om en potentiel selvstændig børsnotering af BioMar vil skabe værdi for aktio­næ­rer­ne i Schouw & Co., og processen skrider frem som forventet. En værdiskabende børsnotering af BioMar er en naturlig konsekvens af vores strategiske tilgang til best ownership og fremtidssikring og vil stille Schouw & Co. i en solid position med en endnu stærkere balance. Vi forventer at fortsætte inve­ste­rin­ger­ne i porteføljevirksomhederne og ser også positivt på muligheden for at udvide porteføljen med en ny strategisk investering.

Videokonference på engelsk i forbindelse med regnskabet

Onsdag den 12. november 2025 kl. 10:00

Deltagere bedes benytte dette link: www.schouw.dk/cc

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Dencker Wisborg, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22

