Delårsrapport for 3. kvartal 2025
Schouw & Co. har onsdag offentliggjort delårsrapport for 3. kvartal 2025; Schouw & Co. leverede overordnet set en stærk præstation i tredje kvartal 2025 i et miljø præget af skiftende usikkerheder.
Hovedpunkter
- 9,5 mia. kr. i omsætning – et fald på 4%
- 878 mio. kr. EBITDA – en stigning på 5%
- 894 mio. kr. i pengestrøm fra drift – en reduktion på 23%
- 15,53 kr. i resultat pr. aktie – en stigning på 6%
- 12,8% ROIC ekskl. goodwill – et fald i afkastet af den investerede kapital ekskl. goodwill på 0,4 procentpoint
- Forventningerne til årets omsætning og EBITDA er indsnævret mod den nedre del af de tidligere intervaller.
Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler
– De skiftende usikkerheder fortsatte i tredje kvartal af 2025, men igen viste konglomeratets styrke og diversificerede eksponering sin værdi. Markedsmæssige udfordringer i kvartalet på BioMars vigtige norske marked blev opvejet af fortsat stærk fremgang i HydraSpecma og Fibertex Personal Care, og det konsoliderede resultat for kvartalet var som forventet. Investeringerne forbliver på et kontrolleret niveau, og pengestrømmene fra driften er attraktive.
I Schouw & Co. har vi brugt den aktuelle usikkerhed til at forberede os på en fremtid præget af volatilitet og udfordringer i den globale handel. Vi optimerer vores globale fodaftryk og sikrer en langsigtet konkurrencedygtig omkostningsbase. Dette indebærer restruktureringsomkostninger på næsten 100 millioner kroner i 2025, men vil styrke vores position og platform betydeligt.
Vi undersøger fortsat, om en potentiel selvstændig børsnotering af BioMar vil skabe værdi for aktionærerne i Schouw & Co., og processen skrider frem som forventet. En værdiskabende børsnotering af BioMar er en naturlig konsekvens af vores strategiske tilgang til best ownership og fremtidssikring og vil stille Schouw & Co. i en solid position med en endnu stærkere balance. Vi forventer at fortsætte investeringerne i porteføljevirksomhederne og ser også positivt på muligheden for at udvide porteføljen med en ny strategisk investering.
Videokonference på engelsk i forbindelse med regnskabet
- Onsdag den 12. november 2025 kl. 10:00
Deltagere bedes benytte dette link: www.schouw.dk/cc
Aktieselskabet Schouw & Co.
Jørgen Dencker Wisborg, bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22
