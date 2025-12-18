Schouw & Co.’s financial calendar 2026

The financial calendar for Schouw & Co. for 2026 is as follows:

5 March 2026Release of Annual Report 2025
16 April 2026Annual General Meeting
21 April 2026Expected payment of dividend for 2025
1 May 2026Release of Q1 2026 interim report
14 August 2026Release of Q2 2026 interim report
6 November 2026Release of Q3 2026 interim report

Resolution proposals from shareholders to be considered at the annual general meeting to be held on 16 April 2026 must be received by the company on or before

Wednesday, 4 March 2026

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Dencker Wisborg                                                 Jens Bjerg Sørensen
Chairman                                                                              President                                                                                          

Questions relating to the above should be directed to President Jens Bjerg Sørensen on tel. +45 8611 2222.

