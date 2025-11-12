Avec Better Tomorrow 2028, Sodexo fait de la durabilité un levier de sa performance opérationnelle

Issy-les-Moulineaux, le 12 novembre 2025

Sodexo annonce le lancement de Better Tomorrow 2028, sa nouvelle feuille de route qui vise à accélérer sa trajectoire de durabilité, en s’appuyant sur les avancées et enseignements de Better Tomorrow 2025.

Conçue comme un plan d’action pragmatique, ancré dans l’opérationnel et adapté aux réalités locales de chaque pays où l’entreprise opère, cette feuille de route positionne la durabilité comme un levier de performance.

Better Tomorrow 2028 place les collaborateurs de Sodexo au cœur de la démarche et engage l’ensemble de son écosystème - clients, consommateurs, fournisseurs, partenaires - autour d’un objectif commun : générer un impact positif mesurable dans chaque action du quotidien, au bénéfice de la planète et de la société.

Une nouvelle étape dans la trajectoire durable de Sodexo et une orientation business

Depuis sa création en 1966, Sodexo est un pionnier en matière de durabilité et a, dès l’origine, adopté une approche holistique, intégrant les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux dans chacune de ses actions à l’échelle globale. Sodexo a également été l’un des premiers à se doter, dès 2009, d’une feuille de route ambitieuse et structurée - Better Tomorrow.

La nouvelle feuille de route Better Tomorrow 2028 prolonge et renforce cet engagement, avec la volonté d’accélérer pour amplifier l’impact positif des activités de Sodexo.

Pensée avec et pour les équipes de terrain, Better Tomorrow 2028, vise à franchir une nouvelle étape : celle d’une « durabilité business », c’est-à-dire une durabilité concrète, ancrée dans les réalités opérationnelles, et orientée résultats.

Sophie Bellon, Présidente du Conseil d’Administration de Sodexo déclare : "Better Tomorrow 2028 incarne la vision pionnière de Sodexo : une entreprise qui agit avec impact, au service des personnes et de la planète. Avec cette nouvelle feuille de route, nous passons d’une logique d’engagement à une logique d’exécution, en ancrant la durabilité au cœur de nos opérations pour renforcer notre contribution positive et créer de la valeur pour tous."

Une feuille de route structurée autour de trois piliers et des leviers concrets pour agir

Pour incarner ce changement d’approche - celle d’une durabilité pleinement opérationnelle - Sodexo a structuré sa feuille de route autour de trois piliers fondamentaux : les collaborateurs, les clients et la planète et la société. En mobilisant ses collaborateurs et en engageant ses clients, Sodexo entend créer un effet d’entrainement et de levier puissant pour générer un impact positif sur la planète et la société.

Collaborateurs : Les 426 000 collaborateurs de Sodexo contribuent à rendre meilleur le quotidien de millions de consommateurs dans le monde. Leur santé, leur sécurité, leur bien-être et leur développement sont la première condition de l’impact social positif du Groupe.

Sodexo s’engage notamment à offrir d’ici 2028, 15 heures de formation (vs 11,8 sur l’exercice 2025) par an à tous ses collaborateurs dans le monde.



Clients : Sodexo accompagne ses clients dans leur propre trajectoire durable, grâce à des chaînes d’approvisionnement responsables, des repas bons pour la santé des consommateurs et pour la planète, ainsi qu’à une gestion responsable des ressources et la réduction du gaspillage. Pour ce faire, Sodexo active notamment deux leviers majeurs :

Offrir à ses consommateurs des repas bons pour la santé et pour la planète, sans compromis sur le goût. L’objectif est d’ atteindre 70 % de plats principaux à faible empreinte carbone d’ici 2030, selon la définition établie avec le WWF 1 ; Poursuivre ses avancées significatives dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. L’objectif est de réduire de 50 % le gaspillage alimentaire d’ici 2028 , en s’appuyant sur le déploiement de son programme WasteWatch.



Environnement et société : Sodexo poursuit sa trajectoire vers le Net Zéro Carbone d’ici 2040, tout en renforçant son impact sociétal dans la lutte contre l’insécurité alimentaire grâce à Stop Hunger. Avec pour objectif de toucher toujours plus de vies et de communautés à travers le monde.

Une feuille de route globale adaptée pour une exécution locale, concrète et mesurable

Better Tomorrow 2028 a été conçue pour rendre la durabilité activable sur tous les sites.

Mouna Fassi Daoudi, Group Chief Sustainability Officer de Sodexo souligne : "La durabilité est au service de la performance : elle est un levier opérationnel, mesurable sur chaque site. Chaque geste au quotidien, chaque décision sur le terrain est une opportunité d’optimiser les ressources, d’amplifier notre impact positif et de créer de la valeur."

Cette approche pragmatique vise à concilier ambition mondiale et efficacité locale. Pour ce faire, Sodexo a défini un cadre commun structurant, à l’intérieur duquel chaque pays s’est doté d’une feuille de route d’exécution locale, afin de les guider dans la mise en œuvre de Better Tomorrow 2028. Ces feuilles de route d’exécution constituent des plans d’actions concrets adaptés aux réalités de chaque pays - culturelles, réglementaires, économiques. Elles visent à activer localement les leviers les plus pertinents selon chaque pays.

[1] D’après la définition établie avec l’expertise du WWF, un plat est considéré comme bas-carbone s’il génère des émissions <0,9kg CO 2 e



