Atos lance Atos AMOS-AI avec Red Hat OpenShift AI, une solution hybride et multicloud flexible pour des données contrôlées et un cloud souverain

Paris, France – 12 novembre 2025 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l'IA, annonce aujourd’hui le lancement d'Atos Managed OpenShift AI (AMOS-AI), une solution qui vient enrichir sa plateforme de service PaaS1 dédiée au cloud hybride et multicloud avec des fonctionnalités d’automatisation et d’analyse prédictive basées sur l’IA. Atos AMOS-AI, plateforme agnostique entièrement auditable, intègre Red Hat OpenShift AI, une plateforme d'IA générative et d'opérations d'apprentissage automatique (MLOps), flexible et évolutive, ce qui permet aux clients d'entraîner, de déployer et de gérer des modèles d'IA en toute sécurité, dans des environnements hybrides et multicloud, sans contrainte de localisation.

Ce niveau de flexibilité aide les organisations à répondre aux exigences nationales et régionales en matière de protection des données tout en conservant l'agilité et l'évolutivité d’une plateforme cloud native. En diminuant les risques et en fluidifiant la circulation des données et des charges de travail, Atos AMOS-AI permet aux clients de conserver le contrôle de leurs données au sein d’un cloud souverain évoluant au gré des contextes réglementaires. La plateforme est conçue pour gérer l'ensemble du cycle de vie - préparation des données, entraînement des modèles, déploiement et surveillance continue - au sein d'un environnement unifié et cohérent spécifique au cloud hybride. Atos AMOS-AI comprend également une large gamme de services, de la gouvernance à la sécurité des données et à la modernisation des pipelines de données hérités.

L’IA intégrée à la plateforme Atos AMOS permet aux clients d'automatiser les processus, de renforcer la sécurité, d'accélérer l'innovation et de relever les défis associés à l'opérationnalisation de l'IA. Associé à la plate-forme Atos Polaris AI, cette solution étend la capacité des clients à concevoir des agents IA autonomes afin d’orchestrer et d’exécuter des flux de travail métier et d’ingénierie logicielle dans un environnement ouvert, sécurisé, hybride et multi-cloud.

Dans le domaine de l’IA, de nombreuses organisations font face à des difficultés pour passer de projets pilotes à une production à grande échelle. Les POCs2 menés par Atos et Red Hat dans le secteur public et les secteurs régis par des réglementations strictes en matière de données ont démontré la capacité d'Atos AMOS-AI à fournir des résultats métiers mesurables, conformes aux attentes des clients.

Avec Red Hat OpenShift AI, Atos AMOS-AI est conçue pour le développement, le déploiement et la gestion de modèles d'IA générative et de modèles d’apprentissage automatique essentiels au maintien d’avantages concurrentiels dans des environnements de cloud souverain. Cette offre s'appuie sur l’expertise d’Atos en services managés, ainsi que sur plus d'une décennie de collaboration avec Red Hat et un engagement commun dans le développement des technologies open source et l'innovation dans le cloud.

Michael Kollar, Directeur Cloud & Modern Infrastructure d'Atos, a déclaré: « La stabilité et l’évolutivité éprouvées de Red Hat OpenShift, renforcées par l’intelligence artificielle, offrent une solution fiable aux entreprises de taille intermédiaire et aux grandes organisations engagées dans des projets stratégiques. Cette plateforme leur permet de réduire les risques pendant la phase de transformation digitale tout en assurant la protection de leurs données dans un environnement de cloud hybride unifié et souverain. Grâce à notre collaboration avec Red Hat OpenShift AI, nous mettons à la disposition de nos clients communs une plateforme d'infrastructure avancée qui les aide à déployer leur stratégie d’entreprise agentique avec des délais de valorisation accélérés et une moindre complexité opérationnelle. »

Penny Philpott, Vice-Présidente des écosystèmes EMEA chez Red Hat, a déclaré : « De nombreuses entreprises doivent concilier deux priorités : la mise en œuvre d’une stratégie d'IA efficace et la conformité à un cadre réglementaire complexe en matière de données. Notre collaboration avec Atos répond directement à ce défi. Atos AMOS-AI, basé sur Red Hat OpenShift AI, est une plateforme de cloud hybride flexible et cohérente, répondant aux enjeux d’opérationnalisation de l'IA et de souveraineté de nos clients. »

Atos Managed OpenShift (AMOS), composant clé de l' offre Cloud & Modern Infrastructure d'Atos , a été développé conjointement avec les Open Innovation Labs de Red Hat.

1 PaaS - Platform as a Service

2 POC – Proof Of Concept

