PU Prime refuerza su compromiso ESG mediante la participación comunitaria en Nigeria





Abuya, Nigeria, 11 de noviembre de 2025. PU Prime, una firma de corretaje líder a nivel mundial, continúa generando un impacto positivo más allá de los mercados financieros, llevando alegría y esperanza a niños y niñas en Nigeria. Como parte de su compromiso ESG, el equipo de PU Prime en Nigeria visitó el Orfanato Infantil Destine en Abuja para llevar a cabo una iniciativa de ayuda comunitaria. Durante esta iniciativa, compartieron artículos de primera necesidad e interactuaron con los niños y niñas para inspirar su pasión por el aprendizaje y crear conciencia sobre la importancia de la educación.





¡El trabajo en equipo hace que el sueño se haga realidad, incluso durante la hora de juego!





Más que operar, invertir en sueños:

Un equipo de 15 representantes de PU Prime encarnó con orgullo el espíritu de la compañía: "Más que operar, invertir en sueños". Los voluntarios acompañaron a los niños y niñas mientras leían, escucharon sus reflexiones y los animaron a imaginar el futuro, ayudándolos a desarrollar confianza en un entorno seguro.





«El momento más significativo para mí fue ver las sonrisas de los niños y su entusiasmo por aprender. Es una experiencia que conmueve, al presenciar cómo incluso los pequeños gestos pueden brindar esperanza y motivación. Nos recuerda que, más allá del mundo de los negocios, nuestro mayor impacto proviene de tocar vidas e inspirar futuros», compartió el señor Idowu, Director General de PU Prime en Nigeria. Además de compartir momentos significativos con los niños, PU Prime aprovechó esta oportunidad para ampliar su apoyo donando artículos esenciales, incluidos alimentos, productos de primera necesidad y libros como la Diary of a Wimpy Kid Collection, al Destine Children’s Orphanage.





Enfoque a largo plazo de PU Prime:

Esta iniciativa forma parte del compromiso de PU Prime con los criterios ESG en África y Asia, centrado en el acceso a la educación, el empoderamiento de la juventud y el desarrollo equitativo. Al combinar la innovación financiera con la responsabilidad social, la empresa continúa reforzando su papel como empresa global responsable, creando valor a largo plazo para las comunidades más allá del mercado de valores.





