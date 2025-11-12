PU Prime renforce son engagement ESG à travers l’action communautaire au Nigeria

Abuja, Nigéria, le 11 novembre 2025 – PU Prime, courtier de premier plan à l’échelle mondiale, continue d’avoir un impact positif au-delà des marchés financiers en apportant joie et espoir aux enfants du Nigeria. Dans le cadre de son engagement ESG continu, l’équipe nigériane de PU Prime a rendu visite à l’orphelinat Destine Children’s Orphanage à Abuja pour une initiative communautaire, en partageant des produits essentiels et en interagissant avec les enfants pour éveiller leur passion pour l’apprentissage et sensibiliser à l’importance de l’éducation.





















































































































































L'esprit d'équipe fait la réussite, même quand on s'amuse !

Plus que le trading, investir dans les rêves :

Une équipe dévouée de 15 représentants de PU Prime a fièrement incarné l’esprit de l’entreprise : « Plus que le trading, investir dans les rêves ». Les bénévoles ont accompagné les enfants dans leurs lectures, écouté leurs pensées et les ont encouragés à imaginer leur avenir, les aidant ainsi à gagner confiance en eux dans un environnement sûr.

« Le moment le plus marquant pour moi a été de voir les sourires des enfants et leur enthousiasme à apprendre. C’est une leçon d’humilité que de constater comment même de petits gestes peuvent apporter espoir et encouragement. Cela nous rappelle que, au-delà du monde des affaires, notre plus grand impact réside dans notre capacité à toucher des vies et à inspirer l’avenir », a partagé M. Idowu, Directeur national de PU Prime au Nigeria. En plus du temps précieux passé avec les enfants, PU Prime a profité de cette occasion pour renforcer son soutien en faisant don de produits essentiels, notamment de la nourriture, des articles de première nécessité et des livres tels que la Diary of a Wimpy Kid Collection à l’orphelinat Destine Children’s Orphanage.

L’engagement à long terme de PU Prime :

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du parcours ESG plus large de PU Prime à travers l’Afrique et l’Asie, axé sur l’accès à l’éducation, l’autonomisation des jeunes et le développement équitable. En associant innovation financière et responsabilité sociale, l’entreprise renforce son rôle de citoyen d’entreprise mondial responsable, créant une valeur durable pour les communautés au-delà des marchés financiers.





À propos de PU Prime :

Fondée en 2015, PU Prime est une société fintech mondiale de premier plan et un courtier CFD de confiance. Aujourd’hui, elle propose des produits financiers réglementés sur le forex, les matières premières, les indices, les actions et les obligations. Présente dans plus de 190 pays et avec plus de 40 millions de téléchargements d’applications, PU Prime offre des plateformes de trading innovantes et une fonction de copy trading intégrée, permettant aux traders du monde entier d’atteindre le succès financier en toute confiance.

Contact presse : media@puprime.com

