PU Prime rafforza il suo impegno ESG attraverso il coinvolgimento della comunità in Nigeria





Abuja, Nigeria, 11 novembre 2025 – PU Prime, broker di fama mondiale, continua a generare un impatto positivo al di là dei mercati finanziari, portando gioia e speranza ai bambini della Nigeria. Nell'ambito del suo continuo impegno ESG, il team nigeriano di PU Prime ha visitato l'orfanotrofio Destine Children's Orphanage ad Abuja per realizzare un'iniziativa di assistenza comunitaria, distribuendo beni di prima necessità e coinvolgendo i bambini per ispirare la loro passione per l'apprendimento e sensibilizzare sull'importanza dell'istruzione.





















































































































































Il lavoro di squadra realizza il sogno, anche durante il gioco!

Oltre il trading, investire nei sogni:

Un team dedicato di 15 rappresentanti di PU Prime ha incarnato con orgoglio lo spirito dell’azienda, “Oltre il trading, investire nei sogni”. I volontari hanno accompagnato i bambini nella lettura, ascoltando i loro pensieri e incoraggiandoli a immaginare il futuro, aiutandoli a costruire fiducia in un ambiente sicuro.

«Il momento più significativo per me è stato vedere il sorriso dei bambini e il loro entusiasmo nell’imparare. È un’esperienza che fa riflettere, osservare come anche un piccolo gesto possa portare speranza e incoraggiamento. Ci ricorda che, oltre al mondo degli affari, il nostro impatto più grande nasce dal toccare le vite e ispirare il futuro», ha condiviso il Sig. Idowu, Country Manager di PU Prime in Nigeria. Oltre al tempo prezioso trascorso insieme, PU Prime ha colto l’occasione per offrire ulteriore supporto donando beni essenziali, tra cui alimenti, prodotti di prima necessità e libri come la Diary of a Wimpy Kid Collection al Destine Children’s Orphanage.

L’impegno a lungo termine di PU Prime:

Questa iniziativa fa parte del più ampio percorso ESG di PU Prime in Africa e Asia, focalizzato sull’accesso all’istruzione, l’empowerment giovanile e lo sviluppo equo. Unendo innovazione finanziaria e responsabilità sociale, l’azienda continua a rafforzare il proprio ruolo di cittadino globale responsabile, creando valore duraturo per le comunità oltre la sala di trading.

Informazioni su PU Prime:

