PU Prime、ナイジェリアでの地域社会との交流を通じてESGへの取り組みを強化

ナイジェリア・アブジャ、2025年11月11日 – 世界をリードするブローカーであるPU Primeは、金融市場の枠を超え、ナイジェリアの子どもたちに喜びと希望を届ける活動を続けています。ESGへの継続的な取り組みの一環として、PU PrimeナイジェリアチームはアブジャのDestine Children’s Orphanageを訪問し、生活必需品を提供するとともに、子どもたちと交流し、学ぶことの大切さや教育の重要性を伝えました。





















































































































































チームで協力すれば、遊びの中でも夢は叶う！

「取引以上に、夢への投資を」：

PU Primeの15名の代表者からなるチームは、「取引以上に、夢への投資を」という企業精神を体現しました。ボランティアたちは子どもたちと一緒に読書し、話を聞き、将来を想像するよう励まし、安全な環境で自信を育む手助けをしました。

「私にとって最も心に残った瞬間は、子どもたちの笑顔と学ぶことへのワクワクした表情を見ることでした。たとえ小さな行動であっても、それが希望や励ましをもたらすことを目の当たりにすると、本当に謙虚な気持ちになります。ビジネスの世界を超えて、私たちが人の人生に触れ、未来を励ますことこそが最大の影響なのだと改めて感じます」と、PU Prime ナイジェリア支社長のイドウ氏は語りました。PU Prime は子どもたちと有意義な時間を過ごすだけでなく、食料、生活必需品、そして『グレッグのダメ日記（Diary of a Wimpy Kid Collection）』などの書籍を Destine Children’s Orphanage に寄付し、さらなる支援を行いました。

PU Primeの長期的な取り組み：

この活動は、PU Primeがアフリカとアジアで推進するESG戦略の一環であり、教育の機会、若者のエンパワーメント、公平な発展に焦点を当てています。金融イノベーションと社会的責任を融合させることで、同社は責任あるグローバル企業市民としての役割を強化し、取引の枠を超えて地域社会に持続的な価値を創造しています。

PU Primeについて：

2015年に設立されたPU Primeは、世界有数のフィンテック企業であり、信頼できるCFDブローカーです。現在、外国為替、商品、指数、株式、債券などの規制された金融商品を提供しています。190か国以上で事業を展開し、アプリのダウンロード数は4,000万件を超えています。PU Primeは革新的な取引プラットフォームとコピー取引機能を備え、世界中のトレーダーが自信を持って金融的成功を収めることを支援しています。

報道関係のお問い合わせ：media@puprime.com

添付