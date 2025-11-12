PU Prime 나이지리아 지역사회 참여를 통해 ESG 실천 강화





2025년 11월 11일, 나이지리아, 아부자, 글로벌 선도 브로커리지 기업 PU Prime은 금융시장을 넘어 사회적 책임을 실천하며, 나이지리아의 어린이들에게 희망과 따뜻한 나눔을 전했습니다. 이번 활동은 PU Prime의 지속 가능한 ESG경영의 일환으로, 나이지리아 지사 팀이 아부자(Abuja)에 위치한 Destine 아동보육원을 방문해 학용품과 생필품을 전달하고, 아이들과 교류하며 교육의 가치와 배움의 즐거움을 함께 나누며 지역사회 봉사활동을 진행했습니다.







놀이 시간에도 팀워크가 꿈을 이루게 합니다!

거래 그 이상의 가치, 꿈에 투자하다:

이번 봉사에는 15명의 PU Prime 임직원이 참여하여, “거래 그 이상의 가치, 꿈에 투자하다”라는 기업 이념을 몸소 실천했습니다. 자원봉사자들은 아이들과 책을 읽고 대화를 나누며 미래를 상상하도록 격려했습니다. 이를 통해 아이들이 자신감을 기를 수 있는 따뜻하고 안전한 환경을 조성했습니다.





PU Prime 나이지리아 지사장 이도우(Idowu) 씨는 “아이들의 웃음과 배움에 대한 열정을 직접 볼 수 있었던 순간이 가장 인상 깊었습니다. 작은 행동이 큰 희망으로 이어질 수 있다는 사실을 다시금 깨달았습니다. 비즈니스 그 자체를 넘어, 사람들의 삶에 긍정적인 영향을 미치는 것이 진정한 가치라고 생각합니다.”라고 소감을 전했습니다. 이날 PU Prime은 보육원에 식료품, 생필품, 학용품과 함께 ‘Diary of a Wimpy Kid(윔피 키드 일기)’ 전집 등 도서를 기부하며, 아이들의 성장과 학습을 지원했습니다.





PU Prime의 장기적 비전:

이번 나이지리아 활동은 PU Prime이 아프리카와 아시아 전역에서 추진 중인 ESG 여정의 일환으로, 교육 접근성 확대, 청소년 역량 강화, 그리고 포용적 사회 발전을 주요 목표로 하고 있습니다.

PU Prime은 금융 혁신과 사회적 책임을 결합하여, 거래 시장을 넘어 지역사회에 지속 가능한 가치를 창출하는 글로벌 기업 시민으로서의 역할을 강화하고 있습니다.

회사 소개





PU Prime은 2015년에 설립된 글로벌 핀테크 기업이자 신뢰받는 CFD 브로커입니다. 현재 외환, 원자재, 지수, 주식, 채권 등 다양한 규제 금융상품을 제공하며, 전 세계 190여 개국에서 4천만 건 이상의 앱 다운로드를 기록했습니다. 혁신적인 거래 플랫폼과 통합 카피트레이딩 기능을 통해, 전 세계 트레이더들이 자신감 있게 금융 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다.





