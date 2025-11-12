PU Prime ร่วมส่งเสริมกิจกรรม ESG ผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่ประเทศไนจีเรีย

อาบูจา ประเทศไนจีเรีย, 11 พฤศจิกายน 2025, PU Prime โบรกเกอร์ชั้นนำระดับโลก เดินหน้าโครงการตอบแทนสังคมนอกตลาดการเงิน ด้วยการร่วมแบ่งปันความสุขและความหวังให้กับเด็กๆ ในประเทศไนจีเรีย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจด้าน ESG ทีม PU Prime ไนจีเรีย ได้เดินทางเข้าไปเยี่ยมสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Destine Children’s Orphanage ในกรุงอาบูจา เพื่อดำเนินกิจกรรมดูแลชุมชน โดยการร่วมแบ่งปันสิ่งของและของใช้จำเป็น และมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษา
การทำงานเป็นทีมทำให้ความฝันเป็นจริง แม้ในช่วงเวลาแห่งการเล่น!
มากกว่าการเทรด คือการลงทุนเพื่อสร้างความฝัน
ทีมงานกว่า 15 ชีวิต ภูมิใจที่ได้แสดงถึงจิตวิญญาณของ PU Prime ที่ว่า “มากกว่าการเทรด คือการลงทุนเพื่อสร้างความฝัน” โดยอาสาสมัครจาก PU Prime ได้ร่วมสอนให้เด็กๆ อ่านหนังสือ ร่วมรับฟังเด็กๆ และกระตุ้นให้เด็กๆ ได้จินตนาการถึงอนาคต เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้เด็กท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
คุณอิโดวู Country Manager, PU Prime ไนจีเรีย กล่าวว่า
“ช่วงเวลาที่มีความหมายที่สุดสำหรับผม คือการได้เห็นรอยยิ้มและความตื่นเต้นในการเรียนรู้ของเด็กๆ ผมซาบซึ้งใจที่ได้เห็นว่าแม้แต่น้ำใจเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถสร้างความหวังและกำลังใจได้ รอยยิ้มครั้งนี้ได้เตือนใจพวกเราว่า นอกเหนือจากโลกของธุรกิจแล้ว สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรามาจากการได้สัมผัสกับชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจให้กับอนาคต” นอกจากการได้ใช้เวลาที่มีความหมายร่วมกับเด็กๆ แล้ว PU Prime ยังใช้โอกาสนี้ในการสนับสนุนสิ่งของจำเป็นต่างๆ เช่น อาหาร ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน และหนังสือต่างๆ เช่น ชุดหนังสือ Diary of a Wimpy Kid ให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Destine Children’s Orphanage อีกด้วย
เป้าหมายในระยะยาวของ PU Prime
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน ESG ในภาพใหญ่ของ PU Prime ทั่วทั้งแอฟริกาและเอเชีย โดยเน้นไปที่การเข้าถึงการศึกษา การเสริมสร้างศักยภาพให้กับเยาวชน และการพัฒนาอย่างเท่าเทียม โดย PU Prime ยังคงเสริมสร้างบทบาทในฐานะพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบ และสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับชุมชนนอกเหนือจากในตลาดการเงินด้วยการผสานนวัตกรรมทางการเงินเข้ากับความรับผิดชอบต่อสังคม
เกี่ยวกับ PU Prime
PU Prime ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2015 ในฐานะบริษัทฟินเทคชั้นนำระดับโลก และเป็นโบรกเกอร์ CFD ที่ได้รับความไว้วางใจ ปัจจุบัน เราให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่ครอบคลุมทั้งตลาดฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี, หุ้น และพันธบัตร นอกจากนี้ PU Prime ยังดำเนินงานในกว่า 190 ประเทศทั่วโลก และมียอดดาวน์โหลดแอปมากกว่า 40 ล้านครั้ง ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ทันสมัยและฟีเจอร์คัดลอกการซื้อขายเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ทั่วโลกประสบความสำเร็จทางการเงินได้อย่างมั่นใจ
