PU Prime 透過社區關懷活動深化其在奈及利亞的 ESG 承諾

阿布贾，奈及利亞，2025 年 11 月 11日 — 全球領先的經紀商 PU Prime 持續在金融市場之外發揮正面影響，為奈及利亞的孩童帶來歡樂與希望。作為持續 ESG 承諾的一部分，PU Prime 奈及利亞團隊造訪位於阿布加的 Destine Children’s Orphanage 孤兒院，展開社區關懷行動，捐贈生活物資並與孩童互動，啟發他們對學習的熱情並提升教育重要性的意識。





團隊合作成就夢想，即使是在玩樂的時候！





超越交易，投資夢想：

由 15 名 PU Prime 代表組成的專屬團隊，充分展現公司精神「超越交易，投資夢想」。志工們陪伴孩童閱讀、傾聽他們的想法，並鼓勵他們勇敢想像未來，在安全的環境中建立自信。

「對我而言，最有意義的時刻是看到孩子們的笑容，以及他們對學習的熱情。親眼見證即使是微小的舉動，也能帶來希望與鼓勵，這讓人深感謙卑。這提醒我們，在商業世界之外，真正的影響力來自於觸動生命、啟發未來。」PU Prime 奈及利亞區經理 Idowu 先生分享道。除了與孩子們共度有意義的時光外，PU Prime 也藉此機會進一步提供支持，捐贈包括食品、生活必需品以及《Diary of a Wimpy Kid Collection》等書籍給 Destine Children’s Orphanage。

PU Prime 的長期關注方向：

此項行動是 PU Prime 在非洲與亞洲推動 ESG 發展的重要一環，聚焦於教育機會、青年賦權與公平發展。PU Prime 結合金融創新與社會責任，持續強化作為負責任全球企業公民的角色，為交易以外的社群創造長遠價值。

關於 PU Prime：

PU Prime 成立於 2015 年，是全球領先的金融科技公司及受信賴的 CFD 經紀商。現提供涵蓋外匯、商品、指數、股票及債券等受監管的金融產品，業務遍佈超過 190 個國家，App 下載量突破 4,000 萬次。PU Prime 提供創新的交易平台與整合式跟單交易功能，協助全球交易者以自信邁向財務成功。

媒體聯絡：media@puprime.com

Attachments