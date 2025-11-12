ALSTOM S.A : Alstom signe un contrat historique pour la construction de 42 trains Coradia Max pour PKP Intercity, marquant le début d'une nouvelle ère pour le transport ferroviaire polonais

Le contrat, d'une valeur de 1,6 milliard d'euros, comprend 30 ans de maintenance complète

L'accord comprend une option d'achat de 30 trains supplémentaires

Entièrement construits en Pologne sur les sites de classe mondiale d'Alstom à Chorzów et Nadarzyn

La nouvelle flotte Coradia Max définira de nouvelles normes en matière de confort, de durabilité et de fiabilité sur les lignes les plus fréquentées de Pologne.

12 novembre 2025 – Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, a signé un accord historique avec PKP Intercity, l'opérateur ferroviaire national polonais de longue distance, pour la livraison de 42 rames électriques à deux niveaux (EMU) Coradia Max, ainsi que 30 ans de maintenance complète. Le contrat, d'une valeur de 6,9 milliards de zlotys (environ 1,6 milliard d'euros1 ), comprend également une option d'achat de 30 trains supplémentaires. L'accord comprend également une option d'achat de 30 trains supplémentaires.

La flotte de trains Coradia Max, capable d'atteindre une vitesse de 200 km/h, sera conçue avec la contribution significative de l'équipe d'ingénieurs polonais d'Alstom et assemblée en Pologne, combinant l'excellence technique d'Alstom et les compétences et le dévouement des spécialistes polonais des sites de Chorzów et Nadarzyn. Les nouveaux trains offriront aux passagers un niveau de confort et de fiabilité inédit sur les lignes interurbaines les plus fréquentées de Pologne et soutiendront la transition du pays vers une mobilité à faibles émissions et axée sur les passagers.

« La Pologne est au cœur de la stratégie d'innovation mondiale d'Alstom », a déclaré Andrew DeLeone, président d'Alstom Europe. « Nos équipes ici continuent de fournir une technologie et un savoir-faire de classe mondiale au service des passagers à travers l'Europe et au-delà. Avec le Coradia Max, nous plaçons une fois de plus la barre plus haut en matière de mobilité durable, conçu et construit en Pologne, pour les passagers polonais. Une décennie après avoir révolutionné les voyages interurbains avec le Pendolino, nous sommes fiers de franchir une nouvelle étape avec PKP Intercity, en livrant une flotte qui incarne l'avenir du rail : plus rapide, plus écologique et plus confortable que jamais. »

Construit en Pologne, pour les passagers polonais

La production du Coradia Max aura lieu sur le site d'Alstom à Chorzów, l'une des usines les plus grandes et les plus avancées de l'entreprise à l'échelle mondiale. En tant que centre de compétence mondial pour la fabrication et l'ingénierie ferroviaires, Chorzów joue un rôle essentiel dans le réseau international d'Alstom, non seulement en tant que site de production, mais aussi en tant que pôle d'innovation et de développement technologique.

C'est là que seront créées les solutions techniques finales adaptées aux besoins du marché polonais. Le site est également réputé pour son expertise en matière de soudage de l'aluminium, essentielle pour les projets livrés à des clients du monde entier, de l'Allemagne et l'Italie à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Les bogies, l'un des composants les plus importants pour la sécurité et les performances de tout train, seront produits sur le site d'Alstom à Nadarzyn, près de Varsovie. Cette usine spécialisée, lancée en 2022, fabrique des bogies pour les flottes régionales et interurbaines à travers l'Europe et assure la maintenance des bogies à grande vitesse (jusqu'à 250 km/h) – le premier centre de ce type en Pologne.

« Les trains InterCity à deux niveaux apporteront un nouveau standard de grande qualité sur les voies polonaises : rapides, spacieux, modernes et confortables, tout en restant accessibles dans la catégorie économique. Les citoyens en provenance des villes telles que Varsovie, Gdańsk, Łódź, Olsztyn, Wrocław, Cracovie, Białystok et Terespol pourront voyager à bord de ces trains. Nous voulons que les premiers passagers puissent profiter de ces nouveaux trains dans environ trois ans et demi », souligne Janusz Malinowski, PDG de PKP Intercity.

Une fiabilité fondée sur l'innovation avec une maintenance pendant 30 ans

Dans le cadre du contrat de service complet de 30 ans, Alstom sera responsable de toutes les activités de maintenance préventive, corrective et de révision de l'ensemble de la flotte Coradia Max. L'accord couvre également les services de nettoyage et sera soutenu par le centre d'assistance à la flotte et la plateforme numérique HealthHub d'Alstom, permettant une maintenance prédictive et basée sur l'état.

Grâce à ces outils numériques avancés, les problèmes potentiels peuvent être détectés avant qu'ils ne surviennent, garantissant une disponibilité et une fiabilité maximales de la flotte pour les passagers tout au long du cycle de vie des trains.

Coradia Max : PKP Intercity redéfinit l'expérience des passagers

Le train Coradia Max à six voitures combine quatre voitures d'extrémité à deux niveaux et deux voitures intermédiaires à un niveau, offrant plus de 550 places assises et la possibilité de fonctionner en double traction. La conception modulaire de la plate-forme permet à PKP Intercity d'adapter les trains aux besoins spécifiques des itinéraires et des passagers.

Le Coradia Max est entièrement équipé pour le confort des passagers :

Climatisation, Wi-Fi gratuit, prises électriques et lampes de lecture ;

Porte-bagages spacieux, espaces pour vélos et poussettes ;

zones calmes, compartiments familiaux et espace bistrot ;

Portes automatiques larges pour un embarquement et un débarquement rapides.

L'accessibilité est une caractéristique essentielle : les trains offrent un embarquement sans marche depuis des quais de 760 mm, et pour les autres hauteurs de quai, des ascenseurs automatiques permettent un accès sans difficulté aux passagers à mobilité réduite.

Les nouveaux trains seront à double tension (3 kV/25 kV), ce qui leur permettra de circuler en Pologne et en République tchèque. Plus de 500 trains Coradia Max sont déjà en service ou en commande à travers l'Europe.

Une succession de succès : du Pendolino au Coradia Max

Ce contrat renforce le partenariat de longue date entre Alstom et PKP Intercity. Il y a plus de dix ans, Alstom a livré 20 trains à grande vitesse Pendolino, qui ont transformé la perception du confort et de la fiabilité des voyages ferroviaires en Pologne. À l'instar du Pendolino, la flotte de trains à deux niveaux Coradia Max bénéficiera d'un service de maintenance complet pendant 30 ans, garantissant des performances constantes et la satisfaction des passagers pendant des décennies.

« Nous sommes fiers que PKP Intercity ait choisi des trains à deux niveaux fabriqués en Pologne et que ces trains modernes soient construits sur notre site, définissant ainsi de nouvelles normes pour les voyages régionaux et interurbains en Pologne pour les décennies à venir », a déclaré Beata Rusinowicz, directrice générale d'Alstom en Pologne. « Cette commande marque un retour à nos racines à Chorzów, où nous produisons du matériel roulant pour le marché polonais. Pendant des décennies, des milliers de tramways construits ici ont desservi les villes polonaises, et notre usine a également produit des voitures pour le métro de Varsovie. Toute notre équipe est fière et enthousiaste à l'idée de relever ce défi pour PKP Intercity et pour les passagers polonais. »

Alstom en Pologne : l'excellence technique à l'échelle mondiale

Alstom est présent en Pologne depuis 1997 et emploie aujourd'hui plus de 4 700 personnes. Au cours de la seule dernière décennie, l'entreprise a investi près de 600 millions de zlotys (environ 140 millions d'euros) dans la modernisation de ses installations de production et de service. Alstom est le plus grand fabricant et exportateur de matériel roulant de Pologne, fournissant des solutions avancées depuis ses sites polonais à des clients en Europe, au Moyen-Orient et au-delà.

1 Comptabilisé au troisième trimestre de l'exercice 2025-2026

