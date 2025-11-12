Bunzl Canada obtient la certification Great Place to Work® 2025





La Semaine annuelle d'appréciation des livraisons et des entrepôts de Bunzl Canada souligne le dévouement des chauffeurs et des équipes d'entrepôt, favorisant une culture de respect, de fierté et de confiance qui soutient sa certification Great Place to Work®.

BURLINGTON, Ontario, 12 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Canada est fier d’annoncer qu’il a de nouveau obtenu la prestigieuse certification Great Place to Work®, pour l’ensemble de ses entreprises au Canada. Cette reconnaissance souligne l’engagement continu de Bunzl à favoriser une culture de travail fondée sur la confiance, l’inclusion et l’autonomisation des employés.

La certification repose sur le sondage Trust Index™ auprès des employés, qui recueille des commentaires francs sur leur expérience chez Bunzl. Les résultats reflètent un haut niveau de confiance envers la direction, une forte camaraderie d’équipe et un engagement commun envers l’excellence du service. Cette certification s’appuie sur la réussite précédente de Bunzl Canada en 2024 et celle de son secteur Nettoyage et Hygiène en 2023.

« Nous avons travaillé fort pour créer un environnement où chacun se sent valorisé et connecté à notre mission de fournir un service et une valeur exceptionnels à nos clients », a déclaré John Howlett, président de Bunzl Canada. « Obtenir la certification pour toutes nos entreprises canadiennes témoigne de la passion et du dévouement de nos équipes. »

L’engagement de Howlett envers la rétroaction des employés va bien au-delà des mots : il a descendu la gorge du Niagara en tyrolienne pour célébrer et remercier les employés pour leur taux de participation exceptionnel de 91 % au sondage. Ce geste audacieux reflète la conviction de lui et de son équipe de direction que l’écoute et l’action basées sur les commentaires des employés sont essentielles pour bâtir un milieu de travail réellement exceptionnel.

REGARDEZ : Le président de Bunzl Canada surmonte sa peur pour obtenir la certification Great Place To Work®

L’approche axée sur les personnes de Bunzl Canada reflète les valeurs mondiales de l’organisation Bunzl, qui souligne que des employés motivés mènent à des clients satisfaits. L’entreprise continue d’investir dans le développement des talents, la santé et le bien-être, la diversité, l’équité et l’inclusion, ainsi que dans des initiatives de durabilité, comme le programme BUNZL FOR BETTER, dirigé par les employés, qui soutient des projets environnementaux et des causes communautaires à l’échelle nationale.





Les employés de Bunzl Canada remplissent de nouveaux sacs à dos scolaires de fournitures essentielles dans le cadre de l'initiative FOR BETTER DAYS, soutenant des organismes de bienfaisance locaux dans la région du Grand Toronto pour aider les familles dans le besoin.

« Créer une culture de travail accueillante et bienveillante est une priorité absolue », a affirmé Jenny Lawson, directrice des ressources humaines. « Nous sommes ravis que les commentaires de nos employés confirment que nous réussissons dans cette mission. »

Bunzl Canada a également mis en place de nouveaux programmes de communication et de formation pour les employés, des événements de développement, ainsi qu’un rafraîchissement de l’image de marque pour célébrer cette réussite sur ses sites Web et dans les signatures courriel arborant le logo Great Place to Work®.

Alors que Bunzl Canada poursuit sa croissance, l’entreprise demeure axée sur la création d’un milieu où chaque employé peut s’épanouir, contribuer de façon significative et être reconnu pour son impact dans la prestation d’expériences client exceptionnelles.

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit des produits et équipements de nettoyage et d’hygiène, des emballages alimentaires et des emballages de produits de consommation, de même que des produits industriels et de sécurité qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes d’exercer leurs activités quotidiennes de façon optimale. L’entreprise offre à ses clients l’avantage de l’approvisionnement mondial, de l’innovation au chapitre des produits et des activités d’envergure nationale, le tout combiné à un service local empreint de souplesse et à une expertise approfondie des catégories. Bunzl Canada Inc. est une société opérationnelle de Bunzl plc (BNZL.L), une entreprise du FTSE100 cotée à la Bourse de Londres dans le secteur des services de soutien.

Demandes de renseignements des médias :

Margo Hunnisett

Vice-présidente, Marketing et communications,

Bunzl Canada Inc.

margo.hunnisett@bunzlcanada.ca

(905) 630-3749

