Atos accompagne les lycées de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour le support et la maintenance de leurs Systèmes d'Information

Paris, France - le 12 novembre 2025 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l’IA, annonce la reconduction de son contrat pour le support et la maintenance des systèmes d'information des 304 lycées publics et agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce projet, en place depuis 2015, vise à offrir une assistance technique de qualité à plus de 236 000 lycéens et 31 000 personnels et professeurs.

Depuis près de 10 ans, Atos accompagne avec efficacité les lycées de la région dans la modernisation et la sécurisation de leurs infrastructures informatiques. Le projet inclut notamment :

Le support technique de niveau 1 à 3.

La supervision et l'exploitation des infrastructures.

Le déploiement de serveurs et de postes de travail, tant pour les usages pédagogiques que pour les besoins administratifs





Cybersécurité et Modernisation

Avec l'augmentation des enjeux de cybersécurité, Atos a porté également une attention toute particulière à la protection des systèmes d'information des lycées contre les attaques potentielles, et cette rénovation de contrat a été l’occasion d’un renforcement des mesures de sécurité afin d’apporter le plus haut niveau de sécurité contre de potentielles tentatives de piratage. En l’occurrence, les enjeux de cybersécurité consistent par exemple à éviter toute fuite ou modification de données, comme les notes, ou bien encore à s’assurer du bon déroulé des moments particulièrement denses en activité comme les périodes d’examen ou de rentrée des classes.

Atos explore constamment avec ses partenaires de la région des solutions innovantes pour améliorer le support et l'exploitation des systèmes d'information des lycées.

Intelligence Artificielle (IA) : Atos étudie, suite à la reconduction du contrat, la possibilité d’intégrer des solutions basées sur l’Intelligence Artificielle (IA) pour optimiser et accélérer la gestion des incidents et des tickets.

: Atos accompagne les lycées dans la modernisation de leurs infrastructures, réduisant ainsi les risques liés à l'obsolescence des systèmes. Environnement Microsoft : Atos utilise des environnements Microsoft tout en explorant des solutions alternatives pour garantir la souveraineté des données





Depuis le début du projet en 2015, Atos a eu un impact significatif sur les lycées de la région. 236 000 lycéens et 31 000 personnels et professeurs des 304 lycées publics de la région bénéficient d'une assistance technique de qualité. Le projet a permis de réduire les incidents techniques majeurs, avec une satisfaction accrue des établissements scolaires, et certains lycées initialement réticents à rejoindre le dispositif ont finalement intégré le projet après avoir constaté les bénéfices en termes de sécurité et de modernisation.

« Ce projet est le fruit d'une collaboration étroite entre Atos, les autorités régionales et les établissements scolaires. Nous sommes fiers de ce partenariat de longue date qui permet aux lycéens et aux personnels de bénéficier d'infrastructures modernes et sécurisées et d’un service de la meilleure qualité » a indiqué Laurent Laffère, Directeur des Marchés Secteur Public, Défense et Santé, Atos France. « Nos équipes ont donné le meilleur d’elles-mêmes afin qu’une fois de plus lycéens et personnels éducatifs puissent commencer une nouvelle année dans les meilleures conditions possibles ».

