DP World achemine 60 % des exportations dʼavocats du Pérou via le port de Callao

CALLAO, Pérou, 12 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DP World a renforcé sa position de premier port dʼentrée des exportations agricoles péruviennes, en assurant le traitement de 60 % des expéditions dʼavocats du pays via le port de Callao au cours de la saison 2025. Entre janvier et septembre, le terminal South Pier de DP World a traité 22 600 EVP dʼavocats, un volume record qui souligne le rôle de Callao comme principale plaque tournante dʼexportation du Pérou dans le domaine des produits frais.

Au total, DP World a traité 438,3 millions de dollars dʼexportations dʼavocats (mesurées sur une base franco à bord, ou FOB), ce qui représente la majeure partie des 736,8 millions de dollars transitant par Callao durant la saison 2025.

Le Pérou a consolidé sa position de deuxième exportateur mondial dʼavocats, derrière le Mexique, grâce à une forte demande internationale et à des réseaux logistiques de plus en plus performants. Selon lʼAssociation of Producers and Exporters of Hass Avocado of Peru (Association Péruvienne des Producteurs et Exportateurs dʼavocats Hass ou ProHass), les exportations nationales dʼavocats ont atteint 690 000 tonnes métriques en 2025, soit une hausse de 37 % par rapport à la saison précédente.

Cette performance souligne lʼimportance stratégique du port de Callao dans le succès du Pérou en matière dʼexportation agricole. En 2024, un total de 32 400 EVP dʼavocats ont transité par Callao, dont la moitié a été acheminée par DP World. À la fin septembre 2025, le rendement avait atteint 37 678 EVP, la majorité étant prise en charge par DP World.

Carlos Merino, PDG de DP World au Pérou, en Équateur et en Colombie, a indiqué : « Ces résultats confirment la position prépondérante de Callao comme centre logistique clé pour lʼexportation des avocats péruviens vers les marchés internationaux. Chez DP World, nous sommes fiers de contribuer à ce que ce produit emblématique de lʼagriculture péruvienne parvienne aux consommateurs du monde entier de manière efficace et sûre, renforçant ainsi la chaîne de valeur agro-exportatrice du pays et favorisant la compétitivité nationale. »

Les principales destinations des exportations dʼavocats péruviens étaient lʼEurope (67,5 %), suivie de lʼAmérique du Nord (15,35 %), de lʼAmérique du Sud (7,75 %), de lʼAsie (7,71 %), de lʼAmérique centrale (1,28 %) et de lʼAfrique (0,40 %).

Développer la logistique des denrées périssables au-delà du fret maritime

Le leadership de DP World dans le domaine de la logistique agricole englobe désormais le fret aérien. Le mois dernier, le groupe a coordonné avec succès ses premiers vols charters dédiés, transportant plus de 400 tonnes de myrtilles fraîchement récoltées de Chiclayo et Trujillo à New York. Cette opération a marqué lʼentrée de DP World dans le secteur de la logistique du fret aérien au Pérou, intégrant la gestion de la chaîne du froid, le transport de marchandises et des services à valeur ajoutée intégrés pour les exportateurs.

Grâce à ses infrastructures portuaires de pointe, à ses opérations de fret numérisées et à ses capacités spécialisées dans la chaîne du froid, DP World continue de jouer un rôle essentiel dans la mise en relation des producteurs péruviens avec les marchés mondiaux, soutenant ainsi la croissance à long terme et la résilience de lʼéconomie agricole du pays.

