El Grupo BYD entrega al FC Internazionale Milano los nuevos SEALION 7 INTER EDITION: Diseño ‘nerazzurro’ (negroazul), personalizaciones exclusivas y tecnología avanzada para celebrar la pasión por el deporte

MILAN, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Grupo BYD, principal fabricante mundial de vehículos de nueva energía, en el marco de su asociación estratégica de tres años con el FC Internazionale Milano (Inter) como socio automovilístico global, ha entregado al club ‘nerazzurro’ (negroazul) su flota dedicada.

Durante la ceremonia, que contó con la presencia de Alfredo Altavilla, asesor especial de BYD para Europa, los futbolistas Lautaro Martínez, Marcus Thuram y Luis Henrique pudieron admirar y recibir los coches que se les habían asignado.

Los protagonistas del evento fueron precisamente los nuevos coches. En esta ocasión se presentó el nuevo SEALION 7 INTER EDITION, una serie especial de edición limitada nacida de la colaboración con el FC Internazionale Milano. El proyecto celebra el encuentro entre la innovación tecnológica y el espíritu deportivo, reinterpretando la identidad ‘nerazzurra’ (negrazul) en clave automovilística, con personalizaciones exclusivas.

El SEALION 7 INTER EDITION se distingue por un diseño característico que combina una carrocería en negro metalizado y un interior totalmente negro, realzado con refinados detalles azul Inter. El logotipo oficial del club está integrado en la base de carga wireless, mientras que los reposacabezas delanteros y traseros lucen un bordado en alto relieve en hilo técnico gris claro, realizado con esmero artesanal.

Las costuras azules que recorren el salpicadero, el volante, el túnel central, los paneles de las puertas, los asientos y las alfombrillas exclusivas recuerdan los colores icónicos del Inter, enriquecidas con una banda central negrazul en cada asiento y las pinzas de freno azules que completan el concepto cromático. Las llantas exclusivas, de 21 pulgadas para la versión Excellence AWD y de 20 pulgadas para la Comfort RWD, aportan un toque distintivo adicional. Al encender el sistema de infoentretenimiento, un gráfico dedicado al Inter da la bienvenida al conductor, subrayando la fuerte identidad de la serie.

El SEALION 7 INTER EDITION conserva toda la tecnología BYD que ha convertido al modelo en un referente entre los SUV eléctricos de nueva generación. Un rendimiento fluido, una autonomía ampliada, una recarga rápida y unos sistemas inteligentes de asistencia a la conducción se unen a un confort a bordo de primera clase, para una experiencia de conducción que combina emoción e innovación.

El nuevo SEALION 7 INTER EDITION estará disponible en dos configuraciones: la versión Comfort RWD y la Excellence AWD.

Además, habrá una oferta especial para los socios del Inter Club, lo que demuestra el fuerte vínculo de BYD con el club y con los aficionados.

Disponible a través de la red oficial de BYD, la serie especial incluye 250 ejemplares únicos, diseñados para garantizar la exclusividad, con la posibilidad de ampliar la producción en función de la demanda de los aficionados negrazules.

