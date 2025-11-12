ALK opjusterer forventningerne til 2025

Intern viden

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B) har i dag annonceret, at forventningerne til helåret er blevet opjusteret på baggrund af resultaterne i tredje kvartal og udsigterne for resten af året. De ændrede forventninger afspejler primært det nuværende momentum i Europa.

Omsætningen forventes nu at stige med 13-15% i lokale valutaer (mod tidligere: 12-14%) på baggrund af vækst i alle salgsregioner og i alle produktlinjer. Væksten vil primært være drevet af større volumener, da ALK forventer at behandle flere patienter med selskabets allergi-immunterapi (AIT)- og anafylaksi-produkter.

EBIT-marginen forventes nu at stige til cirka 26% (mod tidligere 25%) drevet af stigning i omsætningen, forbedring af bruttomarginen og optimeringer.

ALK’s regnskab for tredje kvartal, som oprindeligt var planlagt til at blive offentliggjort den 13. november 2025, vil blive offentliggjort senere i dag den 12. november 2025. Den tidligere annoncerede præsentation for investorer og analytikere vil fortsat finde sted den 13. november 2025 kl. 13.30.

ALK-Abelló A/S

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. 4574 7527, mobil 2261 2525

Presse: Maiken Riise Andersen, tlf. 5054 1434

Denne meddelelse indeholder intern viden. Dette er oplysninger, som ALK-Abelló A/S er forpligtet til at offentliggøre i henhold til EU's markedsmisbrugsforordning.

Om ALK

ALK er en global, specialiseret medicinalvirksomhed med fokus på allergi og allergisk astma. Virksomheden markedsfører allergi-immunterapi og andre produkter og serviceydelser til mennesker med allergi og allergilæger. Virksomheden har hovedkvarter i Hørsholm, beskæftiger omkring 2.800 mennesker over hele verden og er noteret på Nasdaq Copenhagen. Find mere information på www.alk.net.

Den danske meddelelse er en oversættelse af den engelske meddelelse. Den engelske meddelelse er den til enhver tid gældende version.

