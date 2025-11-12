Landsbankinn hf.: Tilkynning um nýtingu innköllunarheimildar

Landsbankinn hf. tilkynnti í dag eigendum skuldabréfa í evrum á gjalddaga 2027 (ISIN: XS2679765037) um nýtingu innköllunarheimildar á grundvelli ákvæðis 5.7 í skilmálum skuldabréfanna. Útistandandi skuldabréf verða innkölluð að fullu þann 1. desember 2025.
Nánari upplýsingar má finna í tilkynningu á Euronext Dublin (www.ise.ie) þar sem skuldabréfin eru skráð.
